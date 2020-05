Toyota dévoile un nouveau Venza pour 2021

C’est en octobre 2008 qu’avait été présentée la première et seule génération du Toyota Venza. Le modèle a connu du succès, mais lorsqu’il est arrivé à la fin de son cycle de vie, Toyota a décidé de ne pas le renouveler.

L’entreprise s’est vite ravisée et on peut le comprendre devant la popularité sans cesse croissante que connaissent les VUS.

Ainsi, pour l’année 2021, le Venza effectue un retour au sein de la famille Toyota.

Photo : Toyota Toyota Venza 2021, profil

Évidemment, le modèle a complètement changé de style. Si on parlait de lui comme d’une Camry haute sur patte à ses débuts, son rôle est maintenant mieux défini, car il vient se positionner entre le RAV4 et le Highlander au sein de la gamme. Il est d’ailleurs né du même concepteur.

À l’instar de la nouvelle fourgonnette Sienna dévoilée en même temps, le nouveau Venza sera une affaire hybride. La traction intégrale sera également livrée de série, tout comme les caractéristiques de sécurité du groupe Toyota Safety Sense 2.0. Ces dernières comprennent notamment un système d’avertissement de collision frontale avec détection des piétons et des cyclistes, un régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de changement de voie avec intervention du volant, les feux de croisement automatique et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

De plus, Toyota rend automatiques les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière.

Photo : Toyota Toyota Venza 2021, avant

Sous le capot, on retrouvera un 4-cylindres de 2,5 litres, lequel verra son travail combiné à trois moteurs électriques. Au total, la puissance annoncée est à 219 chevaux. Surtout, c’est la consommation d’essence qui retient l’attention alors que la moyenne prévue est de 5,9 litres aux 100 kilomètres.

Toyota promet un niveau de confort sans précédent pour ce modèle, tout comme une liste complète d’éléments de connectivité, ainsi qu’un habitacle hyper insonorisé. Au menu, trois variantes seront proposées, soit LE, XLE et Limited.

Évidemment, nous aurons plus de détails et une meilleure idée de ce que nous réserve ce Venza une fois que nous aurons eu l’occasion de l’analyser de plus près et d’en faire l’essai.

Le Toyota Venza 2021 est attendu cet été chez les concessionnaires de la marque.

Photo : Toyota Toyota Venza 2021, trois quarts arrière