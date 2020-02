En Amérique du Nord, le seul moteur offert avec la Toyota Supra est un 6-cylindres en ligne qui produit 335 chevaux et 365 livres-pied de couple. On le sait, cette mécanique appartient au coffre à outil de BMW avec qui Toyota a développé le modèle.

À l’intérieur d’autres marchés cependant, la sportive de Toyota est proposée avec quelques options à 4-cylindres. Selon ce qu’avance le magazine Motor Trend, l’annonce d’une 4-cylindres turbo de 2 litres pour le marché nord-américain serait imminente. En fait, elle pourrait survenir le week-end prochain lors de la présentation du Daytona 500 qui lance la saison en NASCAR. L’an dernier, Toyota a dominé la scène dans cette série de courses américaine.

Ce qui est amusant dans la façon dont Motor Trend a « appris » cette nouvelle, c’est que lors d’un entretien avec Ed Laukes, le vice-président chargé du marketing chez Toyota, on lui a demandé s’il était possible qu’on profite un jour d’une Toyota Supra avec un plus petit moteur en sol américain. Il a répondu qu’ils devraient « rester à l’écoute lors de la semaine à venir ». Considérant que le Daytona 500 se tient le week-end prochain, le lien est facile à faire.

BMW propose un 4-cylindres de 2 litres offrant 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple avec sa Z4. On ne sait trop ce que Toyota viserait en matière de puissance avec une Supra de base, mais une variante d’entrée de gamme dont la prestation est de 225 chevaux est proposée au Japon. De plus, une Toyota Supra 4-cylindres a déjà été certifiée pour la vente par le CARB (California Air Resources Board), ce qui signifie qu’au moins quelques étapes ont déjà été franchies en ce qui a trait à l’homologation.

Notre Essai de la Toyota Supra 2020

Bien sûr, si l’annonce survient comme prévu le week-end prochain, il faudra voir si le Canada est aussi dans les plans pour une telle mouture. On présume que oui, mais on verra bien.

