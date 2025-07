Le président américain Donald Trump et le premier ministre japonais Shigeru Ishiba n’ont pas réussi à s’entendre sur les termes d’un nouvel accord commercial pouvant atténuer l’impact des droits de douane sur l’industrie automobile. « Il y a encore des points sur lesquels nos deux États ne vont pas dans le même sens », a déclaré Ishiba hier, en marge du G7 tenu à Calgary.

Un coup dur pour l’industrie japonaise

Cet échec est un coup dur pour le Japon, son économie, et son industrie automobile, un pilier de l’emploi et de l’exportation. Cette dernière pèse pour 5,6 millions d’emplois (soit 8,3 % de la main-d’œuvre) et 10 % du PIB.

Les principaux constructeurs, Toyota, Honda, Mazda et Subaru, vont voir leur activité grevée de plus de 19 milliards USD en cas d’application des taxes de 25 % sur les véhicules.

Shigeru Ishiba | Photo : YouTube/AniNews

La politique d’Ishiba sous pression

Cet échec politique affaiblit Shigeru Ishiba, que certains voyaient gagner en popularité, son taux d’approbation ayant progressé de 5 points (jusqu’à 38 %) grâce, entre autres, à ses prises de position contre l’inflation des prix des denrées. Sa capacité de négociation est maintenant remise en question, tandis que le Japon espère toujours trouver un accord afin d’éviter d’autres barrières tarifaires pouvant ralentir son activité.

La politique étrangère prend un coup de vieux

Le Japon espérait faire valoir son rôle d’investissement, soit 783 milliards USD aux États-Unis, et d’autres concessions, de l’importation de soja jusqu’aux chantiers navals, afin d’obtenir le démantèlement des barrières tarifaires.

Mais jusqu’à présent, toutes ces offres sont restées sans suite, tandis que d’autres États (Royaume-Uni, Chine) ont réussi, eux, à trouver un terrain d’entente avec Washington.

Le Canada et les États-Unis se sont donné 30 jours hier pour trouver une entente sur les tarifs (en espérant les abolir). Souhaitons que le dénouement de cette négociation soit plus heureux qu’avec le Japon.