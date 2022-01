En janvier, on est bombardé de chiffres de ventes concernant l’année qui vient de se terminer. Lorsqu’on analyse les chiffres, plein de trucs nous sautent aux yeux, mais des découvertes intéressantes se cachent toujours derrière les données.

Par exemple, on apprend que le Ford F-150 est le véhicule le plus vendu, une fois de plus. Il est suivi des autres camionnettes des grands constructeurs, cette fois de Ram et de Chevrolet, dans l’ordre. Toutefois, on constate aussi, comme c’est souvent le cas, que lorsqu’on combine les chiffres de ventes des modèles Silverado (Chevrolet) et Sierra (GMC), on comprend que c’est GM qui vend plus de camionnettes que Ford.

Ce qui est clair, c’est que le pick-up fait la loi. Cependant, les ventes de modèles ne sont pas universelles d’un territoire à l’autre. Ainsi, aux États-Unis, on dénombre 35 états où le véhicule le plus vendu a été une camionnette. Le Ford F-150 a dominé à 20 endroits. Le Ram 1500 (6), le Chevrolet Silverado (4), le Toyota Tacoma (3) le Nissan Frontier (1) et le GMC Sierra (1) complètent la liste.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Heyman Nissan Frontier, meilleur vendeur en 2021... à Hawaï!

On ne vous nommera pas les 15 états où le Ford F-150 a dominé, mais il est intéressant de noter que le GMC Sierra a terminé premier en Arkansas alors que le Nissan Frontier s’est avéré être le véhicule le plus populaire à… Hawaï.

Quant aux 15 états qui ont vu un véhicule autre qu’une camionnette dominer la scène, ils nous permettent d’assister à certaines tendances intéressantes. Allons-y avec ces modèles qui ont réussi à s’imposer contre toute attente.

Le Honda CR-V domine la liste avec les meilleurs résultats à six endroits, soit la Virginie, la Pennsylvanie, le New Jersey, le Maryland, le Connecticut, ainsi que l’état de New York. Le Toyota RAV4, quant à lui, est le champion des ventes à trois places : la Caroline du Sud, le Massachusetts, de même que la Floride.

Toyota voit aussi un autre de ses véhicules s’imposer sur plus d’un territoire ; la berline Camry, en Caroline du Nord, ainsi qu’en Alabama.

Photo : Toyota Toyota Camry

Par la suite, on découvre que quatre modèles ont une fois réussi à coiffer les autres dans la colonne des ventes. Il s’agit du Toyota Highlander au Rhode Island, de la Honda Civic en Californie, du Hyundai Tucson en Illinois, ainsi que du Subaru Crosstrek, vous l’aurez peut-être deviné, au Vermont.

Pourquoi le Tucson domine t'il en Illinois, mais nulle part ailleurs? Bonne question.

Un autre chose frappe ; on ne retrouve que deux voitures dans la liste ; la Toyota Camry et la Honda Civic.

On vous revient en début de semaine avec un autre palmarès du genre, passablement fascinant.