Chaque année depuis 2015, l’Office de la protection du consommateur (OPC) obtient des dizaines de condamnations de faux particuliers qui vendent des véhicules douteux. Voici comment les repérer !

L'acquisition d'un véhicule d'occasion d'un particulier peut présenter de nombreux avantages, tels que l'absence de taxe sur les produits et services (TPS) à payer, un prix avantageux, l'absence de commission, et bien plus encore. Si le vendeur est un voisin ou recommandé par des amis, c'est une situation idéale. Cependant, si vous achetez un véhicule d'un inconnu, une grande prudence s'impose.

Sur les plateformes de petites annonces, de nombreux individus se font passer pour des particuliers légitimes prétendant vendre leur propre véhicule. En réalité, ces fraudeurs opèrent dans le commerce des voitures d'occasion sans détenir les permis requis. Cela leur permet d'échapper aux réglementations de la loi sur la protection du consommateur, qui ne s'applique pas aux transactions entre particuliers. Par conséquent, en cas de problème, vous aurez très peu de recours.

Cette immunité est très utile aux fraudeurs, car elle facilite la vente de véhicules qui ont subi des dommages graves et ont été reconstruits, parfois avec des pièces volées, ou qui dissimulent des problèmes sérieux tels qu'un recul de l'odomètre ou un faux numéro d'identification (NIV).

Quelques indices pour repérer un faux particulier

• Le véhicule n'est pas enregistré à son nom, mais au nom d'un ami qui aurait récemment déménagé à l'autre bout du pays.

• Il propose de gérer lui-même le transfert de propriété.

• Le vendeur insiste pour vous rencontrer dans un stationnement public, jamais à son domicile.

• Le prix de vente est souvent en dessous de la valeur marchande d'un modèle similaire.

• Il vend plusieurs autos, ce qu'une recherche en ligne vous confirmera rapidement.

Une astuce simple pour démasquer un faux particulier

Une astuce simple pour démasquer un fraudeur consiste à ne pas mentionner le modèle de véhicule lors du premier contact avec le vendeur. Si celui-ci vous demande de préciser de quel véhicule il s'agit, c'est un indicateur qu'il vend plusieurs voitures. Vous pourriez ainsi avoir identifié un faux particulier.

Les avantages d'un groupe de concessions réputées

L'achat d'un véhicule d'un particulier vous oblige à gérer le financement vous-même, que ce soit par le biais d'un prêt personnel ou de vos économies. Quand on parle d'une auto à 5 000 $, ce n'est pas un problème, mais si le véhicule que vous recherchez est très onéreux, son son financement via une Demande de Crédit Auto est plus avantageuses car vous vous adressez simultanément à 5 concessionnaires reconnus dans le secteur du financement automobile. En effet, ce dernier peut vous offrir un financement auto adapté à vos besoins et dont le taux est toujours moins élevé qu'un prêt personnel, ainsi qu'une garantie, une protection légale et un véhicule de qualité. C'est donc un pensez-y-bien !

Consultez le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM)

Que vous achetiez un véhicule d'un inconnu, d'une relation ou d'une succession (mais pas d'un concessionnaire), il est essentiel de toujours consulter le RDPRM pour vérifier s'il est exempt de droits et de dettes. Cette vérification ne coûte que 4,00 $ en utilisant le numéro d'identification du véhicule. Cette information qui pourrait vous éviter bien des ennuis. Bonne route !