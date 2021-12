Le constructeur vietnamien VinFast poursuit son déploiement sur le marché nord-américain en annonçant qu'il présentera trois autres nouveaux modèles entièrement électriques au prochain Consumer Electronics Show, début janvier à Las Vegas.

Le fabricant a présenté ses deux premiers modèles,

le VF e35 (VUS compact) et le VF e36 (VUS intermédiaire), le mois dernier au Salon de l'auto de Los Angeles. Ces modèles étaient initialement connus sous les noms de VF e32 et VF e33, mais ont depuis été renommés. Les trois modèles suivants qui seront présentés au CES 2022 n'ont pas encore été nommés, mais ils entreront dans les segments A, B et C, selon le constructeur.

De quoi parlons-nous exactement ? Nous savons qu'en janvier dernier, la société a présenté en avant-première trois modèles, dont les deux présentés plus tard à Los Angeles, ainsi qu'un VUS plus petit (donc du segment C), le VF e31, désormais rebaptisé VF e34. À l'époque, les rapports indiquaient que le modèle serait équipé d'un moteur de 150 kW avec un couple maximal de 320 Nm (dans une version haut de gamme) ou d'un moteur de 85 kW avec un couple maximal de 190 Nm (version régulière). La capacité de la batterie est de 42 kWh, avec une autonomie de 300 km.

Photo : VinFast VinFast VF e34, profil

Il reste donc deux modèles non identifiés, appartenant aux segments A et B. Pour l'instant, rien n'a été dit sur ces modèles ou sur les noms que porteront ces petits véhicules, mais nous le saurons début janvier.

VinFast a récemment annoncé que dans le cadre de son grand saut en Amérique du Nord, il avait l'intention de construire une usine d'assemblage en sol américain qui devrait être opérationnelle d'ici 2024. Son objectif est également de proposer ses modèles entièrement électriques à des prix relativement modiques afin de les rendre accessibles à un maximum de consommateurs prêts à faire le saut vers l'électrique dans les années à venir.

L'entreprise prévoit ouvrir quelque 60 magasins aux États-Unis et 38 centres au Canada, avec une présence importante au Québec. Certains offriront un service complet, d'autres seront simplement des points de vente.

En ce qui concerne les deux modèles VinFast présentés à Los Angeles, ils n'étaient accompagnés d'aucun chiffre concernant l'autonomie lors de cet événement, mais la semaine dernière, le PDG de la société, Michael Lohscheller, en a partagé quelques-uns lors d'une entrevue avec le SAE Media. Il a expliqué que les « deux (modèles) ont la même architecture, mais ont des portées différentes, des tailles d’ensembles de batteries différentes. La livrée e36 peut parcourir jusqu'à 422 milles (selon la norme mondiale WLTP ; l'autonomie EPA sera probablement plus proche de 300 milles) ». Ce chiffre de l'EPA équivaut à environ 483 km.