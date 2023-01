Photo : D.Boshouwers Vinfast VF 7 - Trois quarts avant

• VinFast annonce quelques détails techniques concernant ses nouveaux modèles VF 6 et VF 7.

• L’autonomie des modèles est a priori faible lorsqu’on compare avec ce qui est annoncé chez la concurrence.

• Le VF 6 ne sera proposé qu’en configuration à traction, ce qui va assurément lui nuire au Canada.

L’entreprise vietnamienne VinFast a profité du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas pour annoncer les détails techniques concernant les deux nouveaux modèles électriques qu’elle a dévoilés au dernier Salon de l’auto de Los Angeles, les VUS VF 6 et VF 7.

D’abord, on apprend que les deux véhicules seront offerts en version Eco et Plus, ce qui signifie que les consommateurs auront quatre choix. Les VUS pourront être commandés dès mars 2023. On anticipe une arrivée vers la fin de cette année ou au début de 2024.

VinFast VF 6

De format sous-compact, ce VUS sera pourvu d’une batterie de 59,6 kWh. Son autonomie, calculée sur le généreux site européen WLTP, sera de 399 km pour la variante Eco, 381 km pour le modèle Plus. On peut donc s’attendre à quelque chose entre 300 et 325 km chez nous.

Voilà la première déception et c’est une tendance que l’on remarque avec les premiers modèles de VinFast qui débarquent en Amérique du Nord en ce moment. Les versions livrées n’offrent pas une autonomie digne de ce nom, dans les standards actuels. Si VinFast veut s’implanter, elle devra être concurrentielle en la matière.

Pour ce qui est de la puissance, on fait état de 174 chevaux et 184 lb-pi de couple pour la variante Eco, 201 chevaux et 228 lb-pi de couple pour la déclinaison Plus. Les deux modèles sont à traction. Voilà qui pourrait représenter une autre épine dans le pied. Des roues de 17 et de 19 pouces vont équiper les deux variantes, respectivement.

Photo : D.Boshouwers Vinfast VF 6, hayon

VinFast VF 7

Un peu plus long et spacieux, le VF 7 a une batterie de 75,3 kWh ce qui fait grimper l’autonomie des deux versions à 450 et 431 km, dans l’ordre, mais toujours sous le cycle WLTP. Même si ça nous donne quelque chose entre 350 et 375 km ici, on sera toujours à court.

Pour la puissance, c’est un peu plus probant. Le modèle d’entrée de gamme va offrir les mêmes capacités que le VF 6 Plus, soit 201 chevaux et 228 lb-pi pour le couple. Avec la livrée Plus, les prestations vont passer à 348 chevaux et 368 lb-pi de couple. Dans ce dernier cas, il s’agira de la version à traction intégrale. Le VF 7 Eco ne verra que ses roues avant s’animer à l’accélération.

Des roues de 19 et de 20 pouces seront proposées dans l’ordre. Avec le modèle Plus, il sera possible d’opter pour des jantes de 21 pouces.

Ce qui va être déterminant pour l’avenir de ces modèles, c’est le prix. C’est la seule chose qui pourra faire avaler une autonomie moindre que celle offerte par les produits concurrents. Aussi, les premières expériences vécues par les clients des VF 8 et VF 9 seront à surveiller. Avec un nouveau constructeur, les faux pas ont un impact plus important.

Enfin, autre chose à considérer, VinFast a promis que des mises à jour seraient possibles via la voie des airs pour améliorer l’autonomie de ses premiers modèles. Nous allons suivre le dossier de près.