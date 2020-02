L’édition 2021 du Volkswagen Atlas a fait ses débuts la semaine dernière au Salon de l’auto de Chicago. Esthétiquement, il adopte la signature stylistique attribuée à son petit frère, l’Atlas Cross Sport. Au passage, il prend du volume.

En fait, Volkswagen annonce que son VUS pleine grandeur est maintenant trois pouces plus longs grâce à de plus gros pare-chocs. Il offre aussi plus d’espace à l’intérieur. L’Atlas profite également d’un écran tactile de huit pouces pour le système multimédia avec tous les modèles, sauf la version de base, ainsi que d’un nouveau volant.

Comme avec la proposition de l’an dernier, l’Atlas 2021 peut recevoir un moteur 4-cylindres turbo ou un V6. Ces blocs sont couplés à une boîte automatique à huit rapports. La configuration de base demeure à traction et la motricité aux quatre roues est livrable. Le moteur 4 cylindres développe 235 chevaux alors que le V6 de 3,6 litres avance 276 chevaux. Avec lui, il est possible de tracter jusqu’à 5 000 livres, ce qui est suffisant pour la plupart des gens qui possèdent des bateaux, des véhicules récréatifs ou de petites roulottes.

Volkswagen n’a pas précisé si des changements survenaient avec les niveaux de finition américains (S, SE, SEL et SEL Platinum), ce qui indique le retour des variantes que l’on connaît au Canada sous les noms de Trendline, Comfortline, Highline et Execline. On note toutefois l’ajout d’un ensemble d’apparences R-Line. Avec lui, on jouit de détails extérieurs uniques et la taille de roues peut aller jouer dans le 20 ou le 21 pouces.

À l’intérieur, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto est assurée et un système WiFi est aussi présent. L’Atlas sert aussi quantité de dispositifs de sécurité active tels que le freinage d’urgence automatique, l’alerte des angles morts. Le régulateur de vitesse adaptatif, le contrôle actif de la trajectoire et un système de caméra à vision panoramique sont aussi livrables. Volkswagen mentionne qu’elle proposera pour la première fois une fonction d’assistance au conducteur qui pourra aider à guider le véhicule sur de courtes distances dans la circulation lourde.