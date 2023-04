Volkswagen Atlas Peak Edition 2024, avant Photo : D.Boshouwers

• Volkswagen a profité du Salon de l’auto de New York pour dévoiler une nouvelle variante de son VUS Atlas.

• Le modèle Peak Edition met l’accent sur la robustesse et les caractéristiques hors route.

• L’Atlas profite aussi de retouches esthétiques pour l’année modèle 2024.

New York, New York - Volkswagen apporte des retouches à son VUS Atlas pour l’année 2024, notamment avec des phares revus, un intérieur mis à jour et une nouvelle mécanique, entre autres. Au Salon de l’auto de New York, on a pu voir que la compagnie avait d’autres plans pour son utilitaire, car elle a dévoilé une nouvelle variante, la Peak Edition.

L’Atlas Peak Edition est essentiellement une version plus robuste du modèle. C’est un bien grand mot, car les améliorations apportées pour la conduite hors route sont minimalistes. On parle d’un revêtement latéral supplémentaire pour éviter les entailles et les rayures, des rails de toit et des pneus tout-terrain, dont la taille est de 255/60, ceinturant des jantes de 18 pouces. Volkswagen explique elle-même que les changements sont mineurs et qu’ils ne nuisent en rien à l’expérience de conduite.

Volkswagen Atlas Peak Edition 2024 - Profil Photo : D.Boshouwers

L’intérieur est assorti aux teintes extérieures avec un revêtement en similicuir noir, des touches de gris et des surpiqûres orange. Les panneaux de porte sont décorés d’un motif métallique noir exclusif à cette variante, et le tableau de bord est décoré d’un logo Peak Edition éclairé du côté passager.

Autrement, l’Atlas Peak Edition profite des mêmes éléments que les Atlas réguliers. Cela laisse sous-entendre la présence d’un écran tactile de 12 pouces pour le système multimédia, ainsi que d’une unité de 10,3 pouces pour le bloc d’instruments. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont de série sur l’ensemble de la gamme. Le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres, désormais standard, fait son apparition sous le capot, avec une puissance de 269 chevaux et un couple de 273 lb-pi.

Cette nouvelle variante n’amène rien à la table pour les vrais amateurs de conduite hors route, mais elle ajoute un peu de couleur à une gamme de VUS plutôt grise.



Volkswagen Atlas Peak Edition 2024 - Intérieur Photo : Volkswagen

Volkswagen Atlas Peak Edition 2024 - Sièges Photo : Volkswagen