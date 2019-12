L’Atlas est un produit récent sur le marché, mais les succès qu’il remporte aux États-Unis motivent Volkswagen au plus haut point. Tellement que la compagnie a déjà annoncé les changements dont son modèle allait profiter lors de son rafraîchissement en 2021.

Esthétiquement, l’Atlas va adopter plusieurs des éléments qui ont été dévoilés avec la version Cross Sport du modèle. Cette dernière, qui compte deux rangées de sièges plutôt que trois, a été présentée au Tennessee il y a quelques semaines par la firme allemande.

Ce qui est étrange, c’est que l’Atlas est retouché beaucoup plus rapidement que prévu si l’on tient compte du cycle habituel de mise à niveau des produits de la marque.

Lors d’un échange avec les journalistes en prévision du prochain Salon de l’auto de Chicago, Hein Schafer, le vice-président du marketing des produits de Volkswagen pour l’Amérique, a mentionné que le délai de trois ans seulement pour une mise à niveau fait partie d’une stratégie visant à garder le plus populaire VUS de la marque aux États-Unis le plus frais possible dans l’esprit des consommateurs.

Généralement, Volkswagen met quatre ans avant de retoucher un véhicule. Cependant, les ventes de l’Atlas sont tellement bonnes que la firme n’a pas l’intention de chômer. Au cours des 11 premiers mois de l’année, on a assisté à une hausse de 40 % de ces dernières chez nos voisins du sud alors que 74 108 véhicules ont été écoulés.

Et, vous le devinez, l’Atlas retouché sera présenté au prochain Salon de Chicago en février. Au menu, on aura droit à un nouveau faciès, à des phares à DEL redessinés, à des feux à DEL repensés, et ce, pour chacune des variantes.

À bord, le VUS va profiter d’un système multimédia mis à jour. Ce dernier va proposer plus de fonctionnalités, ainsi que de nouvelles assistances pour la conduite comme lors de bouchons de circulation ; le dispositif va utiliser l’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif pour se déplacer sans l’aide du conducteur à basse vitesse, vous aidant du coup à relaxer.

Des caractéristiques du genre ont été annoncées lors du dévoilement de la version Atlas Cross Sport.

Parlant de cette dernière, les concessionnaires de la marque devraient recevoir les premiers exemplaires en mars prochain. L’Atlas renouvelé va suivre en mai. Nous sommes toujours dans l’attente du prix des différentes versions de l’Atlas Sport.