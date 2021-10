Une photo complètement folle est apparue hier sur mon fil Facebook. Celle-ci renvoyait à un article du site The Drive paru en août 2020. À l’intérieur de ce dernier, il était question de la construction d’une Volkswagen Beetle d’un autre format que celle qui a vu le jour à plus de 21 millions de reprises au cours de l’histoire.

Même si l’histoire n’est pas fraîche, elle vaut la peine d’être racontée, simplement parce qu’il ne faut pas toujours tout prendre au sérieux dans le merveilleux monde de l’automobile, et aussi parce que ce genre de passion mérite d’être partagée.

Mais avant d’aller plus loin, en regardant la photo principale, croyez-vous être en présence d’une petite Beetle construite à la main ou d’une Beetle géante créée pour le simple plaisir de la chose ?

Et bien si vous penchez pour cette dernière option, vos yeux ont vu juste, mais l’illusion d’optique peut nous envoyer dans toutes les directions à la vue de la photo principale.

Photo : YouTube (Barcroft Cars) Les deux Beetle, côte à côte

140 % plus grosse

La voiture a été réalisée par la famille Tupper qui voue un amour fou à la Cocinnelle de Volkswagen. À tel point qu’ils ont décidé de fabriquer une réplique de leur version décapotable 1959, 50 % plus grosse. Cependant, à ce format, elle aurait été trop imposante pour la route. On a ainsi décidé d’y aller de façon plus modeste avec une version 40 % plus massive que l’originale.

L’œuvre est assemblée sur le châssis d’une camionnette Dodge et hérite du moteur V8 Hemi de 5,7 litres qui équipe souvent ce modèle. Pour être capable de créer une réplique identique, la version 1959 a été scanné au laser. Le résultat a été ramené à l’échelle voulu et c’est à ce moment qu’a commencé la fabrication des pièces (panneaux de carrosserie, moulures, diverses composantes, etc.)

Impressionnant, franchement.

La Beetle pleine grandeur est équipée de tous les éléments de confort qu’offre la plateforme moderne de Dodge, y compris la direction et les freins assistés, les sièges chauffants et climatisés, un ensemble de jauges cachées qui disparaissent lorsque la voiture est garée et une fausse pédale d’embrayage permettant également d’actionner le frein d’urgence, la voiture étant équipée d’une boîte de vitesses automatique.

Au moment où l’article a été réalisé, cette Beetle géante n’avait pas provoqué d’accident sur la route, mais on peut deviner qu’elle attire l’attention. Scott Tupper, le cadet de la famille, affirmait que malgré les offres respectables reçues, la famille n’avait pas l’intention de la vendre.

Pour fins de comparaison, avec son format 140 % plus gros que celui de la voiture originale, cette Beetle est aussi massive qu’un Hummer, mais tout aussi compétente d’une camionnette moderne.

Unique comme réalisation, vraiment.