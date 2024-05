Volkswagen va présenter à la fin du mois de mai, plus précisément le 31, une nouvelle variante de sa Golf GTI. C’est le chef de la direction de la marque, Thomas Schäfer, qui l’a confirmé sur son compte LinkedIn en publiant une courte vidéo montrant la voiture en action sur une piste.

On apprend au passage la date de lancement, ainsi que l’occasion l’entourant, soit pendant les 24 heures du Nürburgring, dans le cadre des célébrations des 50 ans du modèle. C’est en effet en 1974 que la première Golf a été commercialisée.

Les images de la vidéo ont été pixellisées afin qu’on ne devine pas l’essentiel, soit les détails qui vont définir la nouvelle déclinaison. On peut entrevoir que le pare-chocs avant a été redessiné. La bande blanche au bouclier nous laisse perplexes ; il faudra voir le 31.

On s’attend aussi à d’autres éléments distinctifs, que ce soit au pare-chocs arrière, à la hauteur des jantes qui pourraient présenter un design singulier, pour les logos extérieurs et intérieurs, ou encore avec sièges qui pourraient présenter des motifs particuliers, des surpiqûres, etc.

Si l’on joue le jeu des spéculations, on peut imaginer un modèle qui va porter un nom incluant le chiffre 50. Depuis les 20 ans du modèle GTI, en 1996, la compagnie propose des éditions spéciales aux cinq ans, et en 2021, on a eu droit à la variante Clubsport 45. Cette variante était plus légère que la GTI régulière et elle disposait d’un échappement sport en titane. Elle offrait aussi un peu de puissance.

La Golf GTI actuelle propose 241 chevaux et 273 lb-pi de couple.

Maintenant, nous devrons aussi voir lors de l’annonce si la variante anniversaire sera proposée au Canada.