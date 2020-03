Après nous avoir fait découvrir la sportive ID R électrique sur plusieurs circuits à travers la planète, et après avoir présenté son premier véhicule R hybride sous la forme d’un Touareg R, il est clair que la division R de Volkswagen s’est lancée à fond dans le processus d’électrification.

Cependant, la prochaine Golf R, basée sur le modèle de huitième génération de la Golf, ne sera pas électrique.

L’information a été révélée au magazine Motor Trend par le responsable de la division R chez Volkswagen, Jost Capito, lors du compte rendu d’une entrevue publiée la semaine dernière. Il ne faudrait pas croire que c’est en raison d’un manque de volonté, toutefois. La raison derrière cette décision est plutôt d’ordre budgétaire. Volkswagen R n’a tout simplement pas les fonds nécessaires pour développer un groupe motopropulseur hybride de haute performance exclusivement pour une de ses voitures, a-t-il déclaré. Dans le cas du Touareg R, le groupe motopropulseur est cousin de celui qui sert le Bentayga hybride de Bentley.

Photo : Volkswagen Volkswagen Touareg R 2020

Conséquemment, la nouvelle Golf R, qui sera lancée plus tard cette l’année et qui devrait faire ses débuts chez nous en même temps que la version GTI un peu plus tard, devrait s’en tenir à un 4-cylindres turbo de 2 litres, tout comme le modèle de la génération précédente. La puissance pourrait toutefois être majorée pour dépasser les 292 chevaux de l’ancien modèle. La transmission intégrale et une boîte de vitesses à double embrayage feront également partie de l’équation, mais on ne sait pas pour l’instant si une boîte manuelle sera encore proposée. Un oubli en ce sens serait un sacrilège.

Alors que le groupe motopropulseur ne devrait pas beaucoup changer, Jost Capito a cependant déclaré à Motor Trend que la nouvelle Golf R bénéficiera de « nombreuses petites améliorations », notamment de l’ajout de certaines technologies auxquelles personne ne s’attend.

Volkswagen a par ailleurs dévoilé la nouvelle version GTI de la Golf au début du mois de mars. La Golf R devrait faire ses débuts cet été, si le cours normal des choses peut reprendre d’ici peu.

Un peu plus tard, il n’est pas impossible non plus que la division R lance sa propre voiture sportive électrique. En mai dernier, Sven Smeets, le responsable de la division sport automobile de Volkswagen, a déclaré au site Motor Authority que la compagnie cherchait à ajouter un vaisseau amiral électrique à sa division R. Depuis lors, nous avons vu la division lancer un concept Golf R électrique.

À suivre…