Une nouvelle plateforme électrique en 2026 chez Volkswagen

• Volkswagen continue de travailler sur le développement d’une nouvelle plateforme pour VÉ.

Lors d’une présentation à ses investisseurs la semaine dernière, Volkswagen a fait le point sur ses plans concernant une plateforme hautement modulaire pour véhicules électriques. La structure, connue sous le nom de SSP (Scalable Systems Platform), va éventuellement servir la plupart des modèles électriques du groupe.

Cette plateforme ne sort pas de nulle part. La compagnie l’a annoncé une première fois en 2021 alors qu’Herbert Diess était le grand patron du groupe Volkswagen. Il avait alors déclaré que ladite plateforme ferait ses débuts en 2026 avec un modèle compact, alors connu sous le nom de code Project Trinity. L’actuel chef de la direction, Oliver Blume, a retardé l’introduction de la structure dans l’attente d’un examen de tous les projets majeurs, qu’il a lancé après avoir remplacé Herbert Diess en 2022.

Lors de la récente présentation aux investisseurs, Volkswagen a confirmé que la plateforme SSP était de nouveau sur les rails pour une apparition en 2026. On sait qu’elle va proposer un niveau de performance supérieur, mais on ne sait toujours pas quel véhicule pourrait en profiter en premier.

Selon la compagnie, la plateforme SSP pourra offrir des puissances variant entre 160 chevaux et 1740 chevaux, ce qui est assez faramineux. Elle offrira également une technologie de conduite autonome de niveau 4 sur l’échelle SAE, a confirmé le constructeur. Le niveau 4 signifie qu’un véhicule peut se conduire seul sans intervention du conducteur pendant de longues périodes.

La plateforme SSP utilisera également beaucoup plus de pièces standardisées par rapport aux plateformes actuelles utilisées par Volkswagen, y compris la batterie qui aura une cellule commune et pourra voir passer sa capacité de 10 % à 80 % en seulement 12 minutes sur un chargeur rapide à courant continu. Les cellules communes seront utilisées sur environ 80 % des produits Volkswagen et seront principalement fournies par la société de batteries du groupe, PowerCo, qui a été créée en 2022.

Le Volkswagen ID. Buzz (version nord-américaine) récemment dévoilé Photo : Volkswagen

En gros, ce que cela signifie, c’est que Volkswagen sera en mesure de réduire ses coûts de fabrication de véhicules électriques (d’environ 30 %). On atteindrait alors des marges bénéficiaires similaires à celles que permettent actuellement les modèles à essence.

Enfin, certaines des marques de l’empire Volkswagen auront pour mission de développer des variantes de la plateforme SSP afin d’en accélérer le développement. Ce sera le cas chez Audi et chez Porsche qui va travailler sur une approche propre à la marque. On raconte que le VUS à trois rangées que Porsche prépare profiterait de tout cela.