Des photos d’un prototype ID.Buzz apparaissent en ligne

Un des modèles les plus attendus au cours des prochaines années, toutes catégories et toutes compagnies confondues, est sans contredit le Volkswagen ID.Buzz, l’incarnation moderne du fameux Type 2, mais en version électrique.

Le design du concept que l’on a pu voir jusqu’ici est tout simplement craquant. Le succès du véhicule est pratiquement assuré. Cependant, ses débuts sont prévus pour 2023 comme modèle 2024 ; il faudra donc être patients.

Heureusement, des espions rodent partout, une caméra à la main. Voilà pourquoi une première image du modèle, sous forme de véhicule d’essai, est apparue sur le Net.

Les deux photos, partagées sur le compte Twitter de Cole Marzen, nous donnent un premier aperçu du modèle avec ce qui semble être la carrosserie qu’il portera lorsqu’il va se pointer chez les concessionnaires, du moins en configuration de fourgon. Le modèle est similaire au concept, mais quelques changements sont notables.

Photo : Instagram (red.david) La future Volkswagen ID.Buzz, avant

À l’avant, le panneau du capot semble plus large que sur le concept. Le logo est un peu plus petit et se trouve plus haut, là où il croise une bande chromée entre les phares. Voilà pour le lien de parenté avec le reste de la gamme ID.

Sur les flancs, les phares rejoignent la partie encavée qui s’étend sur le long du véhicule et qui se veut la parfaite séparation pour offrir des approches à deux couleurs.

L’arrière est plutôt conventionnel avec des angles très carrés et un aileron qui surplombe la lunette. Le concept présentait un arrière plus arrondi. La plaque d’immatriculation est placée plus bas pour préserver une partie du style classique du fourgon.

Pour ce qui est de son architecture, on peut s’attendre à ce qu’il partage les organes de l’ID.4, mais ses débuts sont encore loin et plusieurs choses ont le temps de changer. Idem pour le style, car d’autres retouches seront assurément apportées au produit final.