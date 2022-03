Volkswagen rappelle les nouvelles Golf GTI et Golf R

La nouvelle génération de la Volkswagen Golf a fait ses débuts l’an dernier. Les deux variantes qui nous sont toujours proposées, les GTI et R, sont parmi nous depuis l’automne. Moins de six mois plus tard, elles subissent leur premier rappel.

Dans un document déposé le 16 mars, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, a lancé le rappel de plus de 4000 exemplaires en raison d’un problème avec le couvercle de moteur. En fait, ce dernier pourrait se détacher.

Un rapport mis à jour le 21 mars fait état de 4269 véhicules concernés ; 3404 GTI et 865 R. Il est expliqué que le couvercle du moteur peut potentiellement se détacher lors de « manœuvres de conduite précises et avec des forces d’accélération extrêmement élevées », le type de conduite attendu avec ces petites bêtes de la route.

Si le couvercle détaché entre en contact avec des surfaces chaudes sous le capot, comme le turbocompresseur, il peut fondre et éventuellement provoquer un incendie, avertit la NHTSA. L’organisation précise que si le couvercle se détache de ses points de fixation, les propriétaires peuvent sentir une odeur de brûlé dans le compartiment moteur.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Volkswagen a déclaré qu’elle prévoyait retirer le couvercle du moteur des véhicules concernés pendant qu’elle travaillait sur une pièce de remplacement proposant un design plus sûr. Lorsqu’elle sera prête, les propriétaires pourront ramener leur voiture chez le concessionnaire et la faire installer gratuitement. En attendant, sans couvercle de moteur, ils pourraient remarquer un niveau de bruit plus élevé.

Toujours selon le rapport de la NHTSA, Volkswagen a commencé, à partir de février, à construire des Golf GTI et des Golf R sans capot moteur.

Les propriétaires des véhicules touchés par la procédure de rappel commenceront à recevoir des avis le 13 mai prochain.