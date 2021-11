Auto123 y va d’un premier essai des Volkswagen Golf GTI et Golf R 2022, ce qui permet une nouvelle édition d’un match comparatif entre les modèles. Êtes-vous plus Golf GTI ou Golf R ?

Niagara-on-the-Lake, Ontario – Il y a trois ans, je publiais sure ce site une question bien simple : êtes-vous plus Golf GTI ou Golf R? Trois ans plus tard, à l’occasion de ce premier contact avec cette nouvelle mouture 2022, je ne pouvais m’empêcher de relancer le débat.

Mais, contrairement à l’exercice du mois de février 2019 où les deux Golf s’étaient retrouvées sur un lac gelé de la belle région de Lanaudière au Québec, ce match « revanche » allait se faire sur le sec, les voitures étant même chaussées de pneus d’été, une option sur la livrée Performance de la GTI qui risque d’intéresser les adeptes de conduite en circuit fermé, soit dit en passant. La Golf R, elle, vient d’office avec ces gommes plus collantes.

Et comble de bonheur, Dame nature n’allait pas déjouer nos plans de vouloir essayer les deux sportives compactes dans des conditions assez favorables pour un 11 novembre. Mieux encore, ce premier contact au sud de l’Ontario allait me permettre de découvrir les quatre versions des deux seules Golf encore en service sur notre continent, chacune d’entre elles étant disponibles avec deux ou trois pédales.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf GTI 2022

La Golf la plus mature de l’histoire?

Mettons tout de suite les choses au clair : la Volkswagen Golf de septième génération, celle qui est apparue sur nos routes en 2014 en tant que modèle 2015, était déjà une référence dans le segment des voitures compactes pour sa qualité générale, son niveau de confort et même ses performances globales. Les mêmes compliments s’appliquaient pour les deux sportives que sont la GTI et la R. Il s’agissait sans l’ombre d’un doute de la plus aboutie des Golf de l’histoire.

Pour 2022, la Golf (et toutes ses variantes) n’est plus dans les plans nord-américains, laissant derrière elle l’icône de la marque, la Golf GTI, ainsi que son penchant intégral, la Golf R, qui roule déjà sa bosse depuis 20 ans en tenant compte des livrées R32 commercialisées aux États-Unis avant le changement de nom en 2010. C’est tout! Volkswagen répond aux contestataires que la Jetta et le Taos sont de nobles alternatives.

La réputation de Volkswagen en tant qu’instigateur du mouvement des sportives compactes est donc une fois de plus en jeu, surtout face à son public de loyaux fidèles qui tient mordicus à ce que ces deux Golf vitaminées ne perdent pas leur caractère si unique.

En apparence, les deux Golf ne changent pas beaucoup au niveau de la formule de base – après tout, la GTI demeure une sportive agile à deux roues motrices avant, tandis que la Golf R ajoute le rouage 4Motion et une version gonflée du même 4-cylindres turbo que la GTI.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf R 2022

Mais il y a un peu plus derrière cette robe de sportive pratico-pratique comme l’intégration d’une planche de bord presque entièrement tactile, par exemple. Ou l’ajout de dispositifs conçus pour améliorer les performances du véhicule comme ce système de gestion dynamique du véhicule qui, à l’instar d’un chef d’orchestre, s’occupe de gérer plusieurs paramètres de la voiture, notamment le différentiel autobloquant ou le contrôle électronique de stabilité – ou même le rebond des amortisseurs adaptatifs sur la livrée Performance – pour s’aligner avec les actions de celui ou celle qui tient le volant.

Ce petit détail technologique anodin est également présent à bord de la plus performante Golf R. Les ingénieurs ont même poussé l’audace d’ajouter trois modes à ceux déjà connus, soit Race, Drift ou Spécial, ce dernier qui s’accompagne même d’un dessin du célèbre circuit Nürburgring.

Nouveau look : lequel choisir?

Par rapport à ses devancières, le design de la nouvelle GTI est plus qu’évolutif. Ce grillage proéminent à l’avant n’a rien à voir avec l’approche classique des deux dernières générations. D’un point de vue personnel, je trouve que la GTI est plus originale face au bouclier plus sobre de la Golf R, ceci étant probablement dû à l’absence d’antibrouillards à cet endroit. La GTI conserve sa bande rouge et son écusson G-T-I, tandis qu’à l’arrière, la refonte est plus effacée.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf GTI 2022, avant

Volkswagen Golf R 2022, avant

En effet, avec des feux de position remodelés (qui rappellent étrangement ceux des utilitaires de la marque) et l’écusson de la version logé en plein centre du hayon sous le VW, les habitués ne seront pas trop dépaysés. Même la disposition des pots d’échappement n’a pas drastiquement changé malgré une tuyauterie plus musclée. La GTI a deux pots, tandis que la R propose deux pots doubles, donc quatre tuyaux. L’aileron de la Golf R est plus imposant que celui de la GTI également.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf GTI 2022, arrière

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf R 2022, arrière

La Golf R se voit également confier des touches bleutées un peu partout à l’extérieur (bouclier avant, étriers de freins, dossier des sièges, etc.), à l’opposé de l’ambiance rouge dans la GTI. À ce chapitre, l’utilisateur peut jouer à l’infini avec les couleurs d’ambiance proposées dans l’écran tactile.

L’habitacle est également à considérer dans ce choix difficile. Les deux versions partagent bien évidemment l’habitacle de la Golf VIII avec cette planche de bord redessinée. Les buses de ventilation ont été repositionnées plus bas dans le but de placer l’écran central tactile un peu plus haut, tout comme ces touches tactiles à sa base.

Les finitions diffèrent entre les deux variantes de la Golf, mais l’essence est la même. La Golf GTI offre également des sièges en tissu avec le célèbre motif à carreaux, en plus d’une sellerie en cuir sur la livrée Performance. Cette dernière peut toutefois être commandée avec les sièges des livrées moins dispendieuses, et ce, sans frais supplémentaires.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf GTI 2022, intérieur

Trois versions contre une seule

Là où le choix est peut-être un peu plus facile, c’est dans vos poches! Une Golf GTI 2022 de base à boîte manuelle commande un prix de 31 495 $. La boîte DSG fait grimper la facture à 32 895 $ et il est possible de commander un toit ouvrant et des jantes de 18 pouces (au lieu des jantes de 17 po) pour 1 350 $.

La livrée Autobahn est plus chère à 34 995 $ (36 395 $ avec la DSG optionnelle) et peut aussi venir avec un toit ouvrant et des jantes de 19 pouces enveloppées par des pneus d’été haute performance et même une chaîne audio Harman Kardon pour 1 800 $.

Finalement, l’échelon le plus élevé de la GTI s’appelle Performance et débute à 38 995 $ (ou 40 395 $ avec la DSG, avec la possibilité d’ajouter le toit ouvrant panoramique pour 1 250 $.

La Golf R, quant à elle, se rend disponible qu’en une seule version à 44 995 $ avec la boîte manuelle ou 46 395 $ avec la DSG et la seule option au tableau est le toit ouvrant panoramique à 1 250 $. Notez également que la plus performante des Golf est disponible en seulement trois coloris, contre cinq pour la GTI de base et huit pour les deux livrées supérieures.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf GTI 2022, en jaune

Il faut avouer que la différence monétaire entre une GTI Performance munie de la boîte DSG et une Golf R à boîte manuelle n’est pas si grande et c’est peut-être à ce niveau que les consommateurs hésiteront. L’acheteur qui sélectionne une GTI de base à boîte manuelle n’est probablement pas intéressé à débourser les 15 000 $ supplémentaires pour passer au niveau R, mais pour la GTI Performance, la décision est plus difficile à mon avis.

Un moteur, deux boîtes de vitesses et trois niveaux de puissance - laquelle choisir?

Ici, c’est un peu moins compliqué. Les deux boîtes de vitesses disponibles sont connues. Le consommateur pris dans la circulation lourde au quotidien peut être tenté de cocher l’option DSG, mais le puriste tient à manier un levier.

Reste maintenant à déterminer si le rouage intégral est bien nécessaire. C’est vrai que pour affronter une tempête de neige, la Golf R laisse la GTI loin derrière, mais lorsque les voitures sont sur le sec, l’avantage de motricité n’est plus aussi évident. À moins que le nouveau mode « Drift » de la Golf R soit le détail qui fasse pencher l’acheteur vers la R.

Il y a tout de même une différence de puissance entre les deux bolides. La GTI gagne quelques chevaux cette année avec 241 équidés et 273 lb-pi. La Golf R, de son côté, est également plus énergique avec 315 chevaux et 280 lb-pi de couple (boîte manuelle) ou 295 lb-pi (boîte DSG).

Franchement, le moteur de la GTI est amplement suffisant pour satisfaire l’amateur de performances. En fait, pour mettre en perspective à quel point la GTI a évolué au fil des décennies, les 241 chevaux de sa mécanique sont identiques aux 240 chevaux de la Golf R32 à moteur VR6 de 2004.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf R 2022, trois quarts arrière

Un essai sur route

Le consommateur indécis se doit de mettre les deux versions de la Golf à l’essai. La Golf R est une voiture complète pour affronter les particularités de notre climat, mais la GTI peut très bien se tirer d’affaire malgré tout lorsque la saison froide s’installe.

Pour ma part, je dois l’avouer, j’ai tendance à me diriger vers la GTI pour son prix plus attirant, mais aussi parce qu’elle toujours aussi compétente dans toutes les facettes qu’il est possible de faire patiner les roues avant et même parce que je préfère la sonorité de la mécanique. Celle de la Golf R est loin d’être désagréable, mais j’ai un faible pour la GTI, moins aigüe que celle de la R à haut régime.

Les deux boîtes de vitesses sont identiques, que ce soit dans la GTI ou dans la Golf R, encore faut-il vouloir de l’une ou de l’autre. Que vous soyez de la vieille école ou de celle qui enlève une pédale, sachez que les deux procurent un plaisir de conduire étonnant pour une voiture compacte aussi pratique que cette Golf.

Les accélérations sont très convaincantes dans la GTI, et un peu plus dans la R. Le volant sport est quant à lui très agréable à tenir en main et les sièges de la première rangée sont suffisamment enveloppants pour retenir les occupants en place dans les virages abordés avec entrain. Le freinage est plus mordant dans la R, la plus dynamique des Golf qui doit composer avec un surplus de poids, mais n’allez pas croire que la GTI est incompétente à ce chapitre.

Photo : Volkswagen Volkswagen Golf GTI 2022, profil

Le mot de la fin

Devoir choisir entre ces deux versions de la Volkswagen Golf est aussi difficile que de devoir faire un choix entre le chandail de votre équipe sportive préférée ou le chandail limité de votre équipe sportive préférée. Les deux vous procurent du plaisir et de la fierté, mais l’un d’entre eux a un « je-ne-sais-quoi » que l’autre n’a pas. La Golf R est une redoutable machine taillée sur mesure pour le Canada, mais la Golf GTI l’est (presque) tout autant! La seule bonne nouvelle dans cette histoire de choix, c’est que Volkswagen propose plusieurs versions de la GTI… et deux de l’autre!

On aime

L’agrément de conduite des deux Golf

La puissance ajoutée

La qualité de l’exécution générale

On aime moins

L’annulation de la Golf régulière malgré la Jetta et le Taos

L’univers tactile (il faut s’habituer)

Le pommeau « un peu trop carré » du levier de la boîte manuelle

Photo : Volkswagen Les Volkswagen Golf GTI et Golf R 2022