Le tout nouveau Volkswagen ID. Buzz 2025 Photo : D.Rufiange

• Volkswagen ID. Buzz 2025 : La version nord-américaine du microbus électrique a été présentée en Californie hier soir. Auto123 était sur place pour le dévoilement.

Huntington Beach, Californie – Un dévoilement haut en couleur a eu lieu aujourd’hui du côté de la Californie, soit celui de la version nord-américaine du Volkswagen ID. Buzz 2025. On ne peut pas dire que la surprise a été très grande, car le modèle est déjà commercialisé en Europe dans sa version à empattement court. Nous avons même eu l’occasion de le croiser dans quelques salons automobiles.

Pourquoi ce « buzz », alors ? Parce que c’est un produit important pour Volkswagen sur notre continent et que son design est directement inspiré du Type 2 iconique qui a vu le jour en 1950, le Microbus, qui pouvait se décliner de multiples façons, y compris en configuration pour passagers.

Et c’est exactement ce à quoi nous avons droit ici. Et pour la distinction de la version qui nous est réservée, c’est qu’elle profite tout bonnement d’un empattement allongé, ce qui permet à la compagnie d’offrir une troisième rangée de sièges.

Volkswagen ID. Buzz 2025 Bleu Photo : D.Rufiange

Volkswagen ID. Buzz 2025 : ce qu’il faut savoir

Et parce qu’il reprend la forme de son ancêtre, on ne parle pas d’un VUS traditionnel, mais bien d’une fourgonnette. Oui, oui, avec des portes coulissantes. C’est doublement rafraîchissant.

Bien sûr, ce qui fait jaser, c’est le design, craquant au possible. Disons que la compagnie a bien fait ses devoirs avec ce dernier. Elle anticipe d’ailleurs un véritable « buzz » autour de ce véhicule qui porte son nom à merveille. Au-delà de cela, il va devenir la deuxième suggestion tout électrique de la série ID de Volkswagen en Amérique du Nord. Il est central à la stratégie du constructeur.

Design de Volkswagen ID. Buzz 2025 Photo : D.Rufiange

L’extérieur de la Volkswagen ID. Buzz 2025 : hommage au passé

Il est relativement facile pour un constructeur de concevoir un véhicule moderne avec un style rétro. Le défi, c’est de réussir son design. Dans le cas qui nous intéresse, c’est probant. Les clins d’œil au passé sont nombreux avec le modèle, à commencer par ce qui saute aux yeux, soit cette approche bicolore et ce logo surdimensionné qui domine le museau.

Ça inclut également des éléments plus subtils comme ces fausses prises d’air sur le pilier D ou encore ces portières latérales qui s’ouvrent sur un immense espace pour donner accès à bord.

Incroyablement, ça comprend aussi une configuration à moteur arrière (sur la déclinaison à propulsion).

Bien entendu, la nouvelle incarnation du modèle est plus volumineuse, signe des temps et des besoins des consommateurs. Par rapport à la variante à empattement court qui est proposée en Europe, notre version est 10 pouces plus longs, la quasi-totalité se trouvant à l’empattement. Et à titre comparatif avec un véhicule existant, la largeur est similaire à celle de l’Atlas, mais l’ID. Buzz est plus haut d’environ cinq pouces.

Ça se traduit par une position de conduite dominante, ce que plusieurs vont apprécier.

Habitacle de Volkswagen ID. Buzz 2025 Photo : D.Rufiange

L’intérieur de la Volkswagen ID. Buzz 2025 : de l’espace et des sièges

En raison de sa configuration tout électrique, et du positionnement des batteries sous le plancher (et des roues aux extrémités), le volume intérieur de notre ID. Buzz va surpasser tout ce qui est présentement offert du côté de Volkswagen.

Puis, exclusivité canadienne, il sera possible de recevoir un modèle à deux rangées (cinq places). En fait, on pourra en plus trouver un aménagement à six places (des sièges de type capitaine aux rangées 2 et 3), tout comme à sept avec une proposition 2-3-2. Les chiffres sont à venir pour ce qui est du volume de chargement, mais croyez-nous sur parole, c’est généreux.

L'arrière de Volkswagen ID. Buzz 2025 Photo : D.Rufiange

Plusieurs autres éléments frappent aussi à la découverte de l’intérieur, comme ce toit panoramique qui est livrable. C’est le plus grand qui n’a jamais été proposé par la marque à 67,4 pouces de long et 40,8 pouces de large. Mieux, la pression d’un bouton fait passer sa surface de claire à opaque grâce à un champ électrochromatique (atténuation automatique).

Volkswagen ID. Buzz 2025 : luxueux

La Volkswagen ID. Buzz nord-américaine va faire ses débuts dans la deuxième moitié de l’année 2024. C’est dans plus d’une année. Vous comprendrez que la compagnie ne nous a pas livré de fourchette de prix, elle qui travaille toujours les détails concernant nos dotations.

Ce qui semble évident à la lecture de la fiche signalétique du modèle, c’est qu’on aura droit à un modèle plus riche que pauvre. La liste de commodités inclut une fonction de massage pour les sièges, des présentations intérieures bicolores, un éclairage d’ambiance offrant 30 coloris, le toit panoramique précité, des portes coulissantes électriques qui s’activent avec le mouvement du pied, des fonctions chauffantes pour les sièges, le volant, les conduits de lave-glace et le parebrise, ainsi que quantité d’espaces de rangement et de prises USB-C, sans compter les branchements et la recharge sans fil pour tout ce qui concerne les téléphones cellulaires.

Bref, on ne sera pas à court avec ce modèle. Évidemment, on verra de quelle façon Volkswagen Canada va construire les différentes variantes, mais ce bus va se vendre plus cher qu’un Tiguan, disons ça comme cela. Pour avoir une idée des prix, on peut regarder où se situent les plafonds pour l’accès aux subventions, mais ça ne garantit rien.

Logo de Volkswagen ID. Buzz 2025 Photo : D.Rufiange

Volkswagen ID. Buzz 2025 : la motorisation

Enfin, concernant ce qui va animer ce véhicule, voici ce que l’on sait pour le moment.

On va retrouver deux types de configurations, soit à propulsion et à traction intégrale. Le modèle animé des seules roues arrière va proposer une puissance de 282 chevaux, soit 81 forces de plus qu’en Europe grâce entre autres à une batterie plus imposante (91 kWh contre 82 kWh). Le couple est établi à 406 livres-pieds. Avec le Buzz à quatre roues motrices, on estime pour le moment la capacité à 330 chevaux, mais ça pourrait bouger quelque peu. On promet un temps de moins de 6,0 secondes au 0-100 km/h.

Ce qui nous manque, c’est l’autonomie. Ce sera concurrentiel, promet la compagnie, ce qui laisse imaginer quelque chose autour de 400 km pour le modèle offrant la motricité tous azimuts, quelque chose comme 450 km avec la version à propulsion. C’est du moins ce qu’on espère. N’importe quoi sous les 400 km serait décevant.

Pour ce qui est de la recharge, on estime un temps de 25 minutes pour faire passer la quantité d’énergie de 10 % à 80 % sur une borne rapide. La capacité de recharge maximale de l’ID. Buzz sera de 170 kW.

Pour le reste, il faudra voir de quelle façon Volkswagen Canada va nous proposer le modèle une fois qu’il sera en vente dans un peu plus de 12 mois.

Avant de Volkswagen ID. Buzz 2025 Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Même si plusieurs choses restent à définir et à confirmer concernant ce véhicule, ce qui semble clair, c’est qu’il a le potentiel pour faire un tabac. C’était une évidence en 2017 lors de la présentation de la version concept et l’impression est la même aujourd’hui. Il fallait voir le regard des curieux au moment du dévoilement officiel vendredi pour saisir à quel point ce produit va créer un véritable « buzz » sur le marché.

Bien entendu, le prix sera crucial pour la suite des choses et la compagnie en est bien consciente ; elle doit le garder abordable, mais rentable. Elle comprend aussi que si elle en exige trop, l’acheteur va tourner les talons. Ça va discuter fort en coulisse au cours des prochains mois.

N’empêche, voilà un modèle qui apporte un vent de fraîcheur à travers l’industrie.

Profil de Volkswagen ID. Buzz 2025 Photo : D.Rufiange

En vrac

Lorsqu’il est question du vieux Volkswagen Microbus, on pense automatiquement à la personnalisation. La compagnie travaille avec des partenaires pour offrir de multiples accessoires et possibilités de modifications pour recréer l’esprit des années 60. Il semble évident qu’on verra un jour une variante prête pour le camping, mais rien ne peut être confirmé pour l’instant. Il est juste trop tôt.

Volkswagen croit que les acheteurs vont provenir de toutes les sphères de la société et nous sommes d’accord avec cette affirmation. L’acquisition d’un Volkswagen ID. Buzz sera une affaire émotive. Il sera intéressant d’analyser la clientèle.

Tous les modèles qui nous sont destinés seront assemblés à Hanovre, en Allemagne.

La compagnie est convaincue que ce produit va connaître une longue carrière.

Si les ventes sont bonnes, il semble évident que d’autres variantes vont voir le jour, comme ce fut le cas à l’époque avec le Type 2 (par exemple avec une camionnette). Volkswagen précise bien sûr que rien n’est prévu pour l’instant.