Voici un plan d'électrification qui ne parle pas d'objectif 2030, ni même d'échéance 2025. Volvo dit que toute sa gamme nord-américaine sera composée de modèles hybrides ou entièrement électriques à partir de... l'année prochaine. 2023. Et par 2023, Volvo entend en fait plus tard cette année, lorsqu'elle a l'intention de cesser d'offrir des modèles à moteur à combustion interne seulement chez les concessionnaires.

Cela ne nécessitera pas un saut massif, puisque bon nombre des modèles que Volvo propose actuellement sont déjà équipés d'un système hybride léger. Après que les berlines S90 et S60 aient reçu des systèmes hybrides dans leurs groupes motopropulseurs pour 2022, le petit VUS XC40 et le V60 Cross Country reçoivent le même traitement. Pour 2023, le XC40 recevra un système mild-hybrid de 48 volts qui utilise un moteur de 10 kW à des moments stratégiques de la conduite pour augmenter le couple et améliorer la consommation de carburant.

En ce qui concerne l'offre de produits, le XC40 2023 sera proposé en deux versions de puissance, la B4 (au lieu de l'ancien modèle de base T4) et la B5, qui remplace la désignation T5.

Dans le même temps, Volvo a également confirmé que tous ses modèles seront équipés à partir de l’année modèle 2023 du nouveau système d'infodivertissement Google déjà présent dans plusieurs modèles, notamment les modèles électriques XC40 Recharge et C40 Recharge, ainsi que le VUS XC60 et les modèles S90 et V90 Cross Country. Ce système permet notamment une plus grande connectivité entre la voiture et les appareils domestiques.

Nous pouvons également nous attendre à ce que certains niveaux de finition disparaissent de l'offre de certains modèles, les acheteurs pouvant choisir les combinaisons de style intérieur-extérieur qu'ils souhaitent sans avoir à opter pour une finition plus coûteuse.