Que des modèles électriques chez Volvo en 2030

Volvo est l’un des constructeurs les plus engagés envers l’électrification. Le dernier modèle de la marque suédoise à être équipé d’un moteur à combustion sera probablement le XC90 de prochaine génération et d’ici 2030, le grand patron de Volvo veut que la marque ne livre que des voitures tout électriques.

En fait, au cours des 10 prochaines années, Volvo a trois objectifs à atteindre. Le premier, c’est que 20 % de ses ventes mondiales soient électrifiées, ce qui devrait se produire cette année. Ensuite, en 2025, la firme veut que la moitié de ses ventes soient attribuable à des modèles entièrement électriques. On est bien parti. Puis, d’ici 2030, seuls des véhicules électriques seront proposés par la compagnie.

« Je serais surpris si nous ne livrions pas uniquement des voitures électriques à partir de 2030 », a récemment déclaré au Financial Times Futures le chef de la direction Hakan Samuelsson, selon ce que rapporte le site Automotive News. Il pense que des délais fermes pour la cessation des ventes de moteurs à essence et Diesel accéléreront la volonté des gens de passer à un véhicule électrique et non les incitations financières pour les véhicules verts.

« La voie à suivre serait d’avoir des règles claires sur le moment où nous devons quitter l’avenue du moteur à combustion », a-t-il ajouté. « Une fois que vous aurez réalisé que le moteur à essence et que le moteur Diesel ne font pas vraiment partie de l’avenir, il est assez facile de voir que vous devez rapidement passer à autre chose ».

Au cours d’une interview réalisée en début d’année, Hakan Samuelsson avait déclaré qu’il souhaitait que Volvo passe au tout électrique avant que les gouvernements ne rendent cette mesure obligatoire. Aujourd’hui, s’adressant au Financial Times Future, il a répété que ce ne sont pas les lois qui sont à l’origine du changement chez Volvo. « Volvo sera très prudente et livrera des véhicules tout électriques avant que ce ne soit obligatoire de le faire. »

