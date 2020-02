Volvo a présenté officiellement aujourd’hui sa toute nouvelle Volvo S60 2019. La berline intermédiaire de luxe a été révélée à l’usine Volvo située à Charleston, en Caroline du sud. C’est là où le modèle sera fabriqué, et il s’agit d’ailleurs du tout premier modèle Volvo à être construit aux États-Unis.

Autre première pour ce modèle, il représente la première voiture Volvo à être offerte sans configuration à moteur diesel. On se rappellera des nombreux engagements que le manufacturier a pris concernant l’électrification de son offre de produits, alors il s’agit d’un geste logique.

En revanche, la S60 sera alimentée par deux motorisations hybrides : le système T6 Twin Engine avec traction intégrale (puissance combinée, 350 ch), et le T8 Twin Engine avec traction intégrale (400 ch); ils s’ajouteront aux moteurs à essence T5 et T6 de Volvo qui seront également disponibles au départ. Les versions électrifiées T8 de la S60 pourront être bonifiées en ajoutant l’ensemble de rehaussement de performance Polestar Engineered (qui amène la puissance totale à 415 ch).

« La nouvelle S60 est l’une des Volvo les plus séduisantes de notre histoire, a déclaré. C’est une voiture pour amoureux de la conduite… » - Håkan Samuelsson, Président et CEO, Volvo

Photo : Volvo Volvo S60 2019

Le modèle est construit sur la plateforme Scalable Product Architecture (SPA), exclusive à Volvo, que l’on retrouve déjà dans la série 90, la nouvelle V60 et le VUS XC60.

« Le châssis actif et les modes de conduite offrant une excellente maîtrise doublée d’une performance exaltante en font, sans conteste, une voiture pour amoureux de la conduite. » - Henrik Green, Vice-président senior en charge de la Recherche et du Développement, Volvo

À l’intérieur, le système multimédia Sensus Connect est compatible avec Apple CarPlay, Android Auto et 4G, et est accessible via un écran tactile de style tablette.

La technologie City Safety avec freinage automatique, qui aide le conducteur à éviter d’éventuelles collisions, est le seul système en fonction à reconnaître les piétons, les cyclistes et les grands animaux. En première mondiale sur le segment des berlines de taille intermédiaire, City Safety active désormais le freinage automatique pour atténuer les collisions inévitables.

Disponible en option, le système de pilote semi-automatique vient en aide au le conducteur au niveau de la direction, de l’accélération et du freinage sur les routes bien signalisées jusqu’à 130 km/h, et monte en puissance avec une amélioration du comportement dans les virages.

La S60 est également équipée de la Protection en cas de sortie de route, du Système d’anticipation de collision frontale (sur la voie opposée) par freinage automatique et d’autres systèmes d’aide à la direction. L’Alerte trafic en marche arrière avec freinage automatique, disponible en option, améliore la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule.