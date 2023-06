La toute nouvelle BMW X1 xDrive28i 2023 Photo : V.Aubé

Auto123 met à l’essai le BMW X1 2023.

Le BMW X1 2023 est le bénéficiaire d’une refonte majeure, le multisegment qui est plus grand à l’intérieur… et à l’extérieur. Malheureusement, la version électrique iX1 ne fait toujours pas partie des plans pour le Canada.

Quoi de neuf pour le BMW X1 2023?

Le plus petit des multisegments BMW grandit donc un peu. En fait, en jetant un coup d’œil à la fiche technique, on remarque que le nouveau modèle s’approche des dimensions extérieures du tout premier X3 lancé au milieu des années 2000.

BMW a également élargi sa gamme pour accueillir l’iX1 tout électrique, mais cette variante ne sera finalement pas offerte de ce côté-ci de l’Atlantique.

En revanche, le X1 conserve son groupe motopropulseur à quatre cylindres et un turbocompresseur, mais troque l’ancienne boîte de vitesses automatique à huit rapports pour une unité au tempérament plus sportif, c’est-à-dire une boîte double embrayage à sept rapports.

Mais, ce n’est pas tout, car même l’habitacle fait l’objet d’une métamorphose digne des plus récentes créations de la marque allemande. On note particulièrement ce vaste panneau composé de deux écrans, dont celui du centre qui est tactile.

À noter également, le BMW X1 xDrive28i 2023 est la seule livrée actuellement disponible au pays.

BMW X1 2023 orange Photo : D.Boshouwers

Le design extérieur du BMW X1 2023 : 8/10

En attendant la refonte plus complète du X2, le BMW X1 est plus grand dans tous les sens du terme, ce qui explique pourquoi on a presque l’impression d’admirer un X3 plus vieux.

La partie avant est particulièrement imposante avec une grille de calandre qui n’aurait aucun complexe à se retrouver sur une Série 7. On remarque toutefois que les arêtes des deux « reins » de la grille sont plus aiguisées que par le passé. Un commentaire qui s’applique aussi à la portion inférieure de ce bouclier avant. Même la découpe des phares respecte cette philosophie.

Sur le modèle essayé pendant quelques jours au mois de mars, on remarque la présence de jantes hivernales d’un diamètre de 18 pouces, mais pour la saison estivale, le véhicule avait été commandé avec des sabots de 20 pouces, une première pour le petit X1.

Design de BMW X1 xDrive28i 2023 Photo : V.Aubé

Plus haut, plus massif quoi, le X1 est aussi plus proche de la taille d’un VUS compact et ça paraît quand on fait le tour de ce dernier. Même si je n’ai pas eu à manier le balai à neige pendant cette semaine d’essai, je confirme que le toit est plus haut et qu’il sera plus ardu de déneiger le X1.

Finalement, le postérieur reproduit tant bien que mal le design du pare-chocs avant, mais sur celui qui est installé… derrière! Quant aux feux de position, ils ont également adopté un design plus aiguisé avec le croissant rouge qui ressort carrément sur les flancs.

Intérieur de BMW X1 xDrive28i 2023 Photo : V.Aubé

L’habitacle du BMW X1 2023 : 7,5/10

Les dimensions accrues du véhicule font du bien à l’habitacle. Le X1 demeure somme toute compact, mais ce volume intérieur plus généreux est sans contredit l’une belles améliorations du modèle pour 2023.

Le constructeur est déjà reconnu pour équiper ses véhicules avec des sièges confortables avec suffisamment de support pour les balades plus enjouées et le nouveau X1 ne fait pas exception à cette règle. Bon, entre le X1 et un X7, il y a un bon écart, mais au sein de sa catégorie, le nouvel utilitaire de poche de la marque n’a rien à se reprocher à ce niveau.

Écran tactile de BMW X1 xDrive28i 2023 Photo : V.Aubé

La technologie et la sécurité dans le BMW X1 2023 : 8/10

Le X1 est l’un des plus récents modèles BMW à recevoir le double écran incurvé et même si sa forme diffère de celle des premiers modèles, la réactivité et la clarté des graphiques sont à leur meilleur. C’est vrai qu’il y a beaucoup, beaucoup d’applications dans le système d’infodivertissement, mais on finit par s’habituer.

La console centrale s’est avérée une belle surprise avec la facilité d’utilisation du petit levier relié à la transmission, tout comme cette roulette pour le volume de la chaîne audio ou les modes de conduite.

Design extérieur de BMW X1 xDrive28i 2023 Photo : V.Aubé

La conduite du BMW X1 2023 : 8,5/10

Même s’il repose sur une architecture de voiture, le multisegment X1 n’offre pas le même comportement que les berlines et coupés de la marque, mais il s’en approche, quoique le centre de gravité est plus haut, format utilitaire oblige. On peut s’attendre à ce que le futur X2 avec sa silhouette de VUS coupé soit plus aiguisé à ce niveau.

L’expérience de conduite débute à l’intérieur avec cette position de conduite plus verticale que prévu. Ceci est en partie dû à cette console centrale flottante où plusieurs commandes importantes du quotidien sont regroupées pour un maniement au bout des doigts. Mais, le siège du conducteur donne aussi l’impression d’être assis plus haut, ce qui améliore la vision périphérique, mais pour l’agrément de conduite, ce n’est pas aussi « naturel » que dans une Série 2 ou une Série 3 par exemple.

Calandre de BMW X1 xDrive28i 2023 Photo : V.Aubé

On sent le roulis un peu plus prononcé dans les virages serrés, même si le X1 se montre très rassurant, grâce à un rouage intégral qui a déjà fait ses preuves. En revanche, avec les semelles estivales de 20 pouces, le X1 risque de se montrer plus sportif au chapitre de la tenue de route. Avec les pneus d’hiver montés sur des jantes de 18 pouces, le X1 n’était pas aussi chirurgical.

Quant à cette motorisation remaniée pour 2023, elle est bien adaptée à ce châssis et la boîte de vitesses à double embrayage ajoute un soupçon de sportivité avec ses changements de rapports plus expéditifs. La direction pourrait être plus précise, voir plus lourde à cadence soutenue. Mais bon, peut-être qu’il y a déjà une livrée M en préparation, quoiqu’il soit fort possible que ce traitement soit réservé au prochain X2.

Avec plus de gommes autour des jantes et cette orientation plus « confort » que « sport », le BMW X1 s’est montré assez doux pour résister aux routes bosselées de la saison printanière en sol québécois. Comme mentionné, les sièges sont confortables et offrent suffisamment de support pour les balades plus longues et enjouées.

Roue de BMW X1 xDrive28i 2023 Photo : V.Aubé

La consommation d’essence du BMW X1 2023 : 8/10

Avec une moyenne combinée de 8,4 litres / 100 km selon l’ÉnerGuide canadien, le BMW X1 n’est pas trop énergivore. En ville, le ministère fédéral annonce une cote de 9,6 litres / 100 km ; sur route, on parle de 7,0 L/100 km.

Pour ma part, j’ai enregistré une moyenne de 9,1 litres / 100 km, un résultat assurément en lien avec la température plus clémente de cette semaine d’essai. Et en conduisant le multisegment de manière plus posée, il est relativement facile de maintenir une cote de consommation d’essence raisonnable.

Le mot de la fin

Avec un groupe motopropulseur plus engagé, des dimensions en hausse et une qualité d’exécution franchement excellente pour un véhicule de cette catégorie, le BMW X1 xDrive28i 2023 risque de reconquérir ses plus fervents adeptes. L’agrément de conduite est respectable et le confort est aussi à mentionner ici, mais il est tout de même désolant de devoir ajouter des options pour avoir droit à deux sièges chauffants à la première rangée. Qui plus est, la direction du X1 est plus à l’aise en ville que sur l’autoroute.

Pour finir, le nouveau VUS respecte la logique. Plus mature que par le passé, le véhicule utilitaire le plus abordable de la marque se distance quelque peu du Mini Countryman avec lequel il partage son squelette. Reste maintenant à voir si le prochain Countryman sera aussi amélioré que le X1.

Phares de BMW X1 2023 Photo : D.Boshouwers

Quelques-unes de vos questions au sujet du BMW X1 2023 :

Quel est le prix de base d’un BMW X1 2023 ?

Le prix de départ est de 45 800 $, avant les frais de préparation et les taxes en vigueur.

Quel est le volume du coffre ?

Le BMW X1 offre un volume de 540 litres.

Les concurrents du BMW X1 2023

L'arrière de BMW X1 2023 Photo : D.Boshouwers