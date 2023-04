Buick encore GX 2024 - Trois quarts avant Photo : E.Descarries

• Auto123 réalise un premier essai du Buick Encore GX 2024.

• On salue l’apparence plus moderne de ce petit VUS à la mine sympathique.

• Par contre, le petit moteur semble un peu dépassé par les évènements par moment.

Birmingham, Michigan - C’est au Salon International Canadien de l’Automobile à Toronto que fut dévoilé pour la première fois au pays, la version 2024 complètement redessinée du petit VUS compact Buick Encore GX, le plus populaire modèle de la marque au pays.

Buick fut la première marque à composer la lignée de General Motors et ce, lorsque la compagnie (créée par David Dunbar Buick de Detroit en 1899) fut rachetée par William C. Durant autour de 1905.

Malgré l’importante réorganisation de GM suivant ses problèmes financiers de 2007, la marque Buick fut conservée alors que d’autres marques d’importance comme Pontiac, Oldsmobile, Saturn, Hummer et Saab furent abandonnées. Aujourd’hui, Buick est en bien meilleure santé au point même où sa division chinoise est une des plus populaires dans ce pays d’Orient.

Comme plusieurs autres, Buick a abandonné la commercialisation d’automobiles en Amérique du Nord pour se concentrer sur la production de VUS ou VUM. Buick ne propose pas non plus de véhicules électriques pour notre continent, du moins pour le moment.

Buick encore GX 2024 - Trois quarts arrière Photo : E.Descarries

Buick propose toutefois des VUS de dimensions différentes dans notre marché. Le plus grand est l’Enclave, le plus petit l’Encore GX. Si le premier est américain dans l’âme, l’Encore est construite par le partenaire coréen de General Motors, autrefois Daewoo.

On se souviendra que l’Encore a débuté sa carrière modestement sur la même plateforme que le Chevrolet Trax. Mais cette fois, c’est un tout nouveau Encore GX (quoiqu’elle conserve une plateforme partagée avec des modèles Chevrolet) que nous propose GM. Il est de plus désormais offert en version plus luxueuse Avenir. C’est ce modèle que Buick nous a donné l’occasion de conduire dans la région de Birmingham, une des plus belles banlieues de Détroit.

Buick Encore GX sport Touring 2024 - Design extérieur Photo : Buick

Une toute nouvelle ligne modernisée

L’avant du petit VUS se présente avec un style plus aérodynamique incluant une grande calandre et des phares effilés (au DEL sur les versions ST et Avenir). Notez que l’Encore GX est le premier Buick à afficher le nouvel ornement de la marque qui représente trois boucliers stylisés.

La caisse elle-même demeure celle d’un VUS à quatre portes mais avec un arrière un peu plus effilé. Tout à l’arrière, on remarquera les feux (au DEL encore une fois pour les finitions ST et Avenir). L’ensemble du design est inspiré de celui de l’étude de style Wildcat vue en début d’année au Salon de l’Auto de Montréal.

Points forts Design harmonieux

Design harmonieux Look plus moderne Points faibles Calandre manque du piquant visuel

Calandre manque du piquant visuel Toit fuyant peut dire mauvaise visibilité

Buick Encore GX Avenir 2024 - Volant Photo : Buick

Un nouvel intérieur encore plus élaboré

On note une certaine retenue de l’équipe de design mondial dirigée par Bob Boniface ; l’intérieur est aussi modeste qu’il est de bon goût. Le nouveau tableau de bord met en évidence le principe Virtual Cockpit System dont la principale caractéristique reconnaissable est un écran vidéo à haute définition de 19 pouces (en diagonale).

Cet écran comprend toute l’instrumentation et tout l’info-divertissement sous une seule glace de projection. Évidemment, Apple CarPlay sans fil et Android Auto y sont inclus. La recharge sans fil du téléphone y est une option intéressante.

La sellerie de notre version Avenir reflétait vraiment la mission de luxe que Buick veut lui confier avec des matériaux de grande qualité et une facture minutieuse. On note, par exemple, des broderies Avenir dans les dossiers de sièges.

Buick Encore GX Avenir 2024 - Sièges Photo : Buick

Malgré ses dimensions restreintes, l’Encore GX Avenir donne l’impression d’être une grande voiture. De plus, la construction minutieuse y a éliminé les bruits de caisse et d’assemblage.

Les places arrière sont relativement généreuses pour un petit véhicule et le débattement pour la tête y est confortable. L’espace pour le coffre y est utile pour les petits transports, mais une fois les dossiers des sièges arrière rabattus, cet espace de chargement devient surprenant (même s’il est limité en largeur par le passage des roues).

Points forts Tableau de bord facile à consulter

Tableau de bord facile à consulter Construction plus soignée

Construction plus soignée Bon espace intérieur Points faibles Matériaux de qualité perfectible

Matériaux de qualité perfectible Coffre un peu étroit

Buick Encore GX Avenir 2024 - Moteur Photo : E.Descarries

Une mécanique plutôt modeste…

Peu importe la version du Buick Encore GX 2024, vous allez retrouver le même moteur sous le capot. Le minuscule trois cylindres turbocompressé de 1,3 litre fait 155 chevaux et 174 li-pi de couple. La boîte de vitesses livrée avec le système à 4RM est une automatique à neuf rapports.

Noter que la version de base Preferred est à traction (le seul modèle qui propose cette configuration mécanique), et elle a alors une boîte automatique à variation continue (CVT).

La direction est à assistance électrique et le freinage assisté est à quatre disques. Les roues ont un diamètre de 18 pouces alors que les pneus qui équipaient notre voiture d’essai étaient des Continental ProContact 225/55 R.

Buick Encore GX Avenir 2024 - Avant

Sur la route…

C’est donc à Birmingham, Michigan, que Buick a voulu nous faire connaître l’Encore GX Avenir. Il faut dire que cette partie des États-Unis, qui connaît un climat quand même plus modéré que le nôtre, a aussi des routes endommagées.

La première impression que j’ai eue au volant de l’Encore GX Avenir fut de me sentir aux commandes d’une petite auto de luxe, et une surtout conçue pour les déplacements urbains. Toutefois, il faut dire que le rayon de braquage de la direction semble un peu trop grand pour une auto de ce calibre, ce qui peut nuire à certaines manœuvres de stationnement.

L’auto est à l’aise dans les quartiers tranquilles de banlieue, même si les accélérations ne sont pas étincelantes. Passer du point mort à 100 km/h peut demander quelques 10 secondes. Pourtant, la boîte de vitesses fait très bien son travail. Ce qui surprend un peu, c’est le son du moteur à trois cylindres ; l’effort se fait entendre !

Buick Encore GX Avenir 2024 - Écran tactile Photo : Buick

Tout le long du parcours, la visibilité est très bonne tout le tour. J’ai particulièrement aimé l’affichage du tableau de bord qui est très lisible.

Évidemment, l’accent est sur le confort des sièges. À ce niveau, l’Encore GX Avenir joue bien son rôle de petit VUM urbain de luxe.

Le circuit proposé par le constructeur nous a fait passer par une section d’autoroute, belle occasion d’évaluer les capacités de reprise du modèle. Encore une fois, elles ne sont pas excitantes mais elles devraient suffire aux besoins de la cause. Et encore une fois, le son du moteur est très audible.

Par contre, là où je pourrais annoncer une note négative, c’est au niveau du comportement routier. Malgré que l’Encore ait une tenue de route respectable, on peut y sentir une légère forme de tangage que j’attribuerais fort possiblement au choix des pneus Continental ProContact. Ceux-ci ont fort possiblement été choisis pour leur confort mais j’ai senti que leurs flancs pouvaient être mous. Ce serait suffisant pour provoquer ce petit mouvement de la caisse.

Sinon, la direction, quoique légère, m’a paru précise et le freinage a été très efficace.

Points forts Confort

Confort Mécanique presque traditionnelle

Mécanique presque traditionnelle Traction intégrale disponible Points faibles Moteur poussif

Moteur poussif Un peu de tangage dans les virages

Un peu de tangage dans les virages Pneus moins appropriés

Buick Encore GX sport Touring 2024 - Arrière Photo : Buick

Au besoin, Buick inscrit une capacité de remorquage maximale de 1000 livres pour son Encore GX (qui, lui-même, pèse quelque 3335 livres). Bien entendu, il n’y avait pas de neige dans cette région mais une fois au Canada, la configuration 4RM de l’Encore GX Avenir devrait être un atout durant la saison hivernale surtout dans les endroits où il neige abondamment.

Ce que je n’ai pu faire durant cette première prise de contact, c’est de mesurer la « vraie » consommation de ce petit Buick. Sachez que l’agence américaine EPA annonce que ce VUS devrait atteindre les 8,4 litres / 100 km en moyenne.

Quant aux prix, lorsque l’Encore GX arrivera chez nos concessionnaires canadiens, ces divers modèles devraient afficher les prix suivants :

Preferred TA – 29 649 $ + 2200 $ de transport

Preferred TI – 31 649 $ + 2200 $ de transport

ST TI – 33 299 $ + 2200 $ de transport

Avenir TI – 36 079 $ + 2000 $ de transport

Buick Encore GX sport Touring 2024 - Logo Photo : Buick

Une concurrence vive

Même si la nouvelle Encore GX se présente avec une ligne plus moderne et certes plus axée vers une clientèle plus jeune, elle devra se mesurer à une concurrence assez vive. Notamment :

Honda CR-V

Kia Soul

Mazda CX-30

Volkswagen Taos