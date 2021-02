Auto123 met à l’essai le BMW X4 M Competition 2021.

Le BMW X6 a lancé un mouvement en 2008, une mode qui ne cesse de croître encore aujourd’hui alors qu’il y a autant de modèles tatoués du X chez BMW que de jours dans une semaine. Le premier VUS coupé n’a fait qu’une bouchée de son tout premier rival, l’Acura ZDX, mais par la suite, cette mode a pris de l’ampleur à un point tel où il est permis de croire à un déclin définitif du coupé traditionnel – celui rivé au sol, et non celui qui vient avec une garde au sol supérieure.

En 2021, BMW compte toujours sur le X6, mais la gamme de VUS au toit fuyant a fait des petits depuis 2009, l’alignement bavarois qui comprend aussi le X4 et le X2. C’est sur celui du milieu que je m’attarde en cette saison hivernale, plus particulièrement celui qui porte fièrement un autre écusson de renommée internationale : M.

Le BMW X4 M est venu seconder son équivalent à toit plat l’an dernier, le X3 M Competition 2020 qui m’avait d’ailleurs impressionné à plusieurs égards. Cette fois-ci, ma prise de contact avait une toile de fond teintée de neige et de glace, tout le contraire de mon essai réalisé à l’automne 2019. Le plus aérodynamique des deux allait-il aussi bien performer que son cousin de plateforme? C’est ce que j’ai tenté de découvrir au mois de janvier au moment même où l’hiver s’installait pour de bon dans la belle province.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : V.Aubé BMW X4 M Competition 2021, profil

190 $/cheval-vapeur

Le BMW X4 M Competition 2021 mis à l’épreuve en ce début d’année coûte un peu plus cher que le X3 M Competition de l’an dernier ou même celui de l’année en cours, hiérarchie oblige. En effet, le PDSF de base du X4 M Competition est de 95 600 $, tandis que celui du X3 M Competition est de 94 000 $. Autrement dit, si on tient compte de la puissance de 503 chevaux extirpée du moteur 6-en-ligne biturbo de 3,0-litres, le prix du cheval-vapeur est plus élevé à bord du modèle le moins pratique. En effet, le X4 M Competition coûte 190 $, tandis que le X3 M Competition commande plutôt 187 $ pour la même cavalerie sous le pied droit.

En réalité, l’acheteur type de ce genre de bolide haut sur pattes se fout éperdument de cette statistique lorsqu’il parcourt le site web canadien de la marque. La seule question qu’il ou elle doit se poser, c’est : est-ce que je préfère la silhouette classique ou la silhouette excentrique? Même le volume du coffre importe peu ici, même si le X4 (524 L) confère 289 litres au X3 (813 L) et c’est la même histoire lorsque la banquette est repliée pour le chargement d’objets plus encombrants.

Ce que je retiens de ces quelques jours passés au volant du X4 M Competition, c’est cette sublime mécanique 6-cylindres en ligne souple, puissante et même musicale pour l’amateur de mécaniques de performance. Personnellement, je trouve que le véhicule s’époumone plus clairement lorsque les fenêtres sont ouvertes – l’insonorisation filtre plutôt bien les bruits de l’extérieur –, mais bon, la symphonie en six cylindres n’est pas désagréable non plus lorsque la cabine est scellée. La boîte automatique accomplit de l’excellent travail, peu importe le mode de conduite sélectionné, et ce, même si certains préféreraient une boîte à double embrayage en lieu et place de cette unité automatique à huit rapports.

Photo : V.Aubé BMW X4 M Competition 2021, roues

Les accélérations sont tout simplement foudroyantes lorsque le bouton illustré par ce compte-tours est placé en mode Sport Plus. Qui plus est, l’un des deux modes (M1 ou M2) placés au volant transforme le X4 M en une bête prête à prendre d’assaut n’importe quel circuit, j’exagère à peine! D’ailleurs, sur un chemin recouvert de neige et de glace, il m’était simplement impossible de faire mordre les pneus, le système antipatinage désactivé qui faisait en sorte que le train arrière du véhicule se dandinait comme une troupe de danseurs urbains en pleine répétition. Heureusement, mon essai du X3 M Competition m’a permis de découvrir tout le potentiel de ce bolide.

Là où le X4 M Competition n’est pas très compatible avec les routes usées du Québec, c’est au niveau de sa suspension. Heureusement, celle-ci est ajustable au goût de son conducteur, mais même le mode Comfort – et les jantes à diamètre réduit de l’ensemble hivernal – n’arrive pas à rendre les promenades aussi confortables que dans un X4 « sans le M ». Pourtant, les sièges, eux, le sont, en plus d’être enveloppants pour les virages abordés à cadence élevée. Même son de cloche à l’arrière où la banquette est assez moelleuse, tandis que l’espace pour la tête impressionne malgré la forme du véhicule. Il faut toutefois se pencher pour accéder au deuxième rang.

Le fait de pouvoir ajuster plusieurs paramètres est une excellente nouvelle pour plaire à un maximum de conducteurs. Personnellement, j’ai placé la direction en mode Sport, la mécanique en mode Sport Plus pour un maximum de performances et la suspension en mode Comfort. D’ailleurs, même la direction en mode Comfort est très agréable à manier au fil des virages des routes secondaires.

Photo : V.Aubé BMW X4 M Competition 2021, intérieur

Un habitacle riche

Encore une fois, j’ai pu constater à quel point la qualité était au rendez-vous à bord de ce hot rod haut sur pattes. Les matériaux sont superbement agencés, les plastiques sont de belle facture, et l’ergonomie est maîtrisée, et ce, même s’il faut s’habituer à toutes ces commandes pour ajuster les performances. À ce niveau, BMW complique encore les choses. D’un autre point de vue, on peut applaudir le nombre élevé de modes de conduite.

La position de conduite est merveilleuse, le volant n’est pas désagréable non plus, tandis que le système d’infodivertissement est facile à utiliser au quotidien. Je dois toutefois mentionner que le X4 M n’a rien d’un modèle pour sa visibilité arrière, un détail suffisant pour me faire pencher du côté du X3 M, plus classique.

Photo : V.Aubé BMW X4 M Competition 2021, calandre

Le mot de la fin

Le BMW X4 M Competition 2021 est-il une voiture sport à talons hauts ou un multisegment abaissé sur ses énormes pneus pour suivre les voitures sport? Face aux VUS du passé, le BMW X4 M n’a plus besoin de ralentir dans les virages de peur de basculer. Le véhicule offre vraiment une prestation digne d’une voiture sport et je n’ai même pas abordé la mécanique… carrément démoniaque! À quelques reprises, je me suis surpris à m’enfoncer dans le siège suite à une forte pression sur la pédale de droite.

Mais, et c’est là que ça devient intéressant pour le consommateur, la garde au sol est légèrement supérieure à celle d’une voiture. Résultat : c’est plus facile de se sortir d’un banc de neige en hiver, voire même d’un petit trou en conduite hors route. Je sais, aucun propriétaire de X4 M n’osera s’aventurer sur un terrain accidenté, mais bon…

À mon avis, le X4 M Competition n’est qu’à l’autre bout du spectre utilitaire. D’un côté, les Jeep Wrangler, Ford Bronco et Land Rover Defender intéressent les puristes de la discipline hors route, et de l’autre, des bolides d’une pure folie comme le X4 le plus aiguisé peuvent quasiment suivre les voitures dont ils dérivent.

Photo : V.Aubé BMW X4 M Competition 2021, trois quarts arrière

On aime

Les performances d’une voiture sport… surélevée!

La sonorité de la mécanique

La qualité de finition

On aime moins

La fermeté de la suspension

La visibilité arrière (!)

Le prix

La concurrence principale

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Audi SQ5

Jaguar F-PACE SVR

Mercedes-AMG GLC 63

Porsche Macan (GTS ou Turbo)

Volvo XC60 Polestar Engineered

Photo : V.Aubé BMW X4 M Competition 2021, arrière