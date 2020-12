Si vous suivez moindrement l’actualité automobile, vous savez déjà que l’offre électrique se bonifie à un point tel qu’il n’est plus nécessaire de sortir 100 000 $ de son portefeuille pour acquérir l’un des deux modèles haut de gamme de Tesla (Model S ou Model X) ou, dans un autre ordre d’idées, d’acheter un véhicule qui sera obligatoirement confiné aux limites de la ville, à cause d’une autonomie trop courte entre les recharges.

Depuis quelques mois, les consommateurs canadiens – surtout ceux des provinces du Québec et de la Colombie-Britannique à cause des rabais provinciaux à l’achat – ont deux choix relativement abordables : la Chevrolet Bolt disponible depuis 2017 et, depuis cet hiver, le tout nouveau Hyundai Kona Électrique.

On pourrait également ajouter la Tesla Model 3 de base qui, avec son prix de départ de 47 600 $ canadiens, est à peine plus chère que les deux autres. En fait, d’ici le milieu de l’été, trois autres véhicules électriques « abordables » et dotés d’une autonomie fort intéressante vont venir s’ajouter au marché canadien électrique : la Nissan LEAF PLUS (avec 363 km d’autonomie), ainsi que les deux Kia, le Soul et le Niro, deux autres véhicules intimement reliés par leurs organes mécaniques.

Mais, pour le moment, nous avons décidé de s’en tenir à ces deux véhicules qui viennent, comme le savez, avec un câble de recharge.

Fiche technique du Hyundai Kona Électrique 2019

Chevrolet Bolt, la doyenne

Commençons par la doyenne de l’industrie, si on se limite aux véhicules munis d’une autonomie acceptable évidemment. On a beau casser du sucre sur le dos de General Motors par les temps qui courent à cause de la fermeture de ces cinq usines aux États-Unis et au Canada, mais il ne faudrait surtout pas oublier que la division au nœud papillon a devancé Tesla avec sa Bolt, une voiture certes moins jolie, mais tout de même capable d’accomplir 383 km entre les recharges.

La silhouette n’est peut-être pas aussi agressive que celle du Kona, mais il faut l’avouer, la Bolt ne peut absolument pas être confondue avec aucun autre modèle sur la route, surtout lorsqu’elle porte cette coloration jaune éclatant comme sur les photos prises par mes collègues cet hiver.

Voir notre Essai de la Chevrolet Bolt 2019

Voir notre Essai hivernale de la Chevrolet Bolt 2019

Le dégagement pour la tête est également digne de mention ici, la Bolt qui se distingue de la concurrence à ce niveau.

Dotée d’un moteur électrique de 150 kW (ou 200 ch si vous préférez) alimenté par une batterie au lithium-ion d’une capacité de 60 kWh (logée dans le plancher), la Bolt n’est pas tout à fait l’image de ce qu’on se fait d’une électrique. Autrement dit, avec 200 chevaux et un couple de 266 lb-pi disponible aussitôt que le pied droit est déposé sur la pédale, la Bolt peut facilement faire patiner ses pneus. Avec un 0-100 km/h réalisé en 7,1 secondes, la Chevrolet Bolt est loin d’être une tortue également.

On peut toutefois reprocher à la représentante de Chevrolet sa sellerie trop dure, un élément qui dérange lorsque les distances s’allongent. Le constructeur devra corriger le tir à ce niveau lorsque sera venu le temps de réviser le modèle.

Heureusement, en ce qui a trait à l’agrément de conduite, la Bolt ne déçoit guère, notamment à cause de ce couple instantané, mais aussi par son silence de roulement et le fait que le centre de gravité soit si bas, à cause du bloc de batteries dans le plancher par exemple. Dans les courbes, la Bolt surprend par son aplomb.

Comme tous les véhicules électriques du moment, la Bolt voit son autonomie coupée de moitié lorsque le mercure descend bien en deçà du point de congélation, un élément à prendre en considération au Canada. De 383 km, il n’est pas étonnant de voir cette distance être réduite à un peu plus de 200 km de distance possible. Ça change considérablement les plans, ne trouvez-vous pas?

Autre point : la Chevrolet Bolt, malgré son apparence de multisegment haut sur pattes, n’impressionne pas vraiment lorsque la banquette arrière est relevée. Lorsque celle-ci est abaissée vers l’avant toutefois, c’est une autre histoire!

Voir notre inventaire de véhicules Chevrolet Bolt d'occasion disponibles dans votre région du Canada

Hyundai Kona Électrique, le p’tit nouveau

Le nouveau joueur dans le segment électrique, c’est lui. Le Hyundai Kona qui jouit déjà d’une bonne réputation auprès du public canadien à cause des variantes équipées de moteur à essence se voit offrir du renfort propre pour 2019.

Le Kona Électrique est non seulement plus puissant que le modèle équipé du moteur 4-cylindres turbo, mais surpasse même son rival du jour avec une puissance de 201 chevaux (150 kW) et un couple plus substantiel de 291 lb-pi.

Comme la Chevrolet Bolt, le multisegment est équipé d’une transmission à un seul rapport qui envoie la puissance aux seules roues motrices avant. Oui, malgré ses airs de VUS passe-partout, le Kona Électrique n’a pas de rouage intégral comme d’autres véhicules électriques plus dispendieux. Peut-être que le constructeur travaille déjà sur une variante mieux nantie de ce côté, quoique ce n’est pas nécessaire dans ce créneau.

Voir notre Essai du Hyundai Kona Électrique 2019

Le Kona est doté d’une autonomie impressionnante de 415 km, une distance qui, à l’instar des autres VÉ du moment, diminue de façon considérable en hiver, presque de moitié en fait, une réalité qui dépend de plusieurs facteurs (température extérieure, véhicule préchauffé ou non, etc.).

Face à ses équivalents à essence, le Kona Électrique ne chamboule pas tout à l’intérieur, mais a tout de même droit à un habitacle exclusif, avec cette console centrale surélevée, ce sélecteur de la boîte de vitesses en format « boutons » et ce plancher légèrement plus élevé à l’arrière pour accommoder les batteries installées sous le véhicule.

Le multisegment zéro émission de Hyundai est également un véhicule très plaisant à conduire au quotidien. Agile, peu encombrant dans la circulation lourde et hyperperformant aux feux rouges, il vient même avec cette musique de départ qui donne au véhicule un p’tit quelque chose de « futuriste ».

Consultez notre inventaire de véhicules Hyundai Kona d'occasion disponibles dans votre région du Canada

Avantages Chevrolet Bolt

Pour le moment, la Chevrolet Bolt profite du fait que les nouveaux modèles électriques arrivent sur le marché et que la demande est très forte, ce qui pourrait pousser un consommateur à opter pour le « vieux » modèle. Si le confort du véhicule ne vous dérange pas, la Bolt est un choix qui a déjà fait ses preuves depuis deux ans.

Avantages Hyundai Kona Électrique

Son look de petit VUS le place devant la Bolt et je dois dire que sa conduite se rapproche davantage de celle du modèle à essence, sans la sonorité du moteur thermique bien entendu. Quant à son autonomie supérieure, elle parle d’elle-même. Toutefois, il ne faut pas oublier Dame nature dans l’équation.

Similitudes

Les deux modèles s’équivalent et viennent avec une garantie généreuse (surtout chez Hyundai), mais également un vaste réseau de concessionnaires, ce qui n’est pas le cas des propriétaires de véhicules Tesla.

Verdict

Dans ce cas-ci, à cause de son autonomie supérieure, de son agrément de conduite plus convaincant et du confort plus moelleux de ses sièges, la victoire va au p’tit nouveau!

Chevrolet Bolt 2019

On a aimé

-Couleur voyante de la carrosserie

-Modèle éprouvé

-Look unique dans la circulation lourde

On a moins aimé

-Confort des sièges

-Espace dans le coffre

Hyundai Kona Électrique 2019

On a aimé

-Conduite sportive ou non (selon le mode choisi)

-Belle finition intérieure

-Autonomie supérieure

On a moins aimé

-La portière pour la prise de recharge à l’avant qui peut geler en hiver

-Autonomie réduite par temps froid

Fiches techniques