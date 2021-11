Auto123 effectue un premier essai du Nissan Rogue 2022 et de son nouveau moteur.

Mississauga, Ontario — Le Nissan Rogue a fait peau neuve l’an dernier. Le modèle, que nous avons eu l’occasion d’essayer lors d’un lancement local tenu en pleine pandémie, nous avait grandement impressionnés. En fait, le produit s’élevait au rang des meilleurs de sa catégorie, s’invitant dans les conversations avec les Toyota RAV4 et Honda CR-V de ce monde.

Une année plus tard, notre opinion n’a pas changé à son sujet. Le Rogue est solide. Mieux, il nous réserve une surprise pour 2022. En effet, il est plutôt rare qu’à sa deuxième année sur le marché sous une nouvelle configuration, un modèle profite d’une nouvelle mécanique. C’est pourtant le cas.

Pour en faire l’essai, Nissan Canada nous a conviés à ses bureaux ontariens. Voici ce qui nous attendait… et voici ce qui vous attend avec cette nouvelle mécanique.

Un 3-cylindres

Les surprises sont rares dans l’industrie. Lorsque Nissan nous a invités pour découvrir un nouveau moteur, on s’est questionné à savoir quelle pouvait être l’identité de ce dernier, car nous n’en avions aucune idée.

Le 4-cylindres VC Turbo de 2 litres qui sert l’Infiniti QX50 m’est personnellement venu en tête. Après tout, ce n’est pas avec ce VUS qu’on écoule un grand nombre d’unités de cette mécanique. Un collègue croyait que ça pouvait être le 4-cylindres turbo de 1,5 litre du Mitsubishi Eclipse Cross. Ce n’était pas fou, mais ce n’était pas le cas.

En fait, c’est un nouveau moteur que Nissan nous suggère. Partiellement nouveau, devrait-on dire, car la compagnie a pris le 4-cylindres VC Turbo précité pour en retirer l’équivalent de 25 %. Le résultat est un 3-cylindres turbo de 1,5 litre tout frais, toujours à compression variable.

La raison ? Pouvoir offrir la meilleure économie d’essence de la catégorie, tout en proposant une puissance plus qu’adéquate. Cette dernière est chiffrée à 201 chevaux et à 225 livres-pieds de couple.

La technologie VC Turbo

Pour rappel, le VC Turbo offre plusieurs avantages sur papier. La compression variable, qui passe de faible à élevée, fait qu’on profite d’un maximum de dynamisme lorsqu’on sollicite l’accélérateur, puis d’un rendement optimal en matière d’économie d’essence lorsqu’on circule en douceur.

Avec cette nouvelle mécanique, les technologies du VC Turbo mettent l’accent sur trois choses ; l’accélération, l’économie de carburant, ainsi que les émissions. Pour y arriver, Nissan a apporté quelques retouches à son approche. Par exemple, un nouveau système d’injection à haute pression favorise de meilleures accélérations, tout comme le fait un revêtement de paroi d’alésage de cylindre en acier inoxydable. Puis, de leur côté, les poussoirs de soupapes, nouveaux et texturés, réduisent la friction pour améliorer l’efficacité énergétique du bloc.

C’est technique, mais ce qui est annoncé sur papier a le potentiel, effectivement, d’améliorer le rendement. Et pour ce qui est des vibrations, attendues avec des 3-cylindres, le bloc du Rogue 2022 profite d’un nouveau système de fixation composé de deux barres de torsion inférieures. Ces dernières visent à améliorer l’isolation des vibrations du moteur.

Pour aller avec tout cela, Nissan a aussi revu sa transmission à variation continue (CVT). La compagnie précise entre autres que la friction a été réduite de 32 %. Du reste, des améliorations à la hauteur des pompes à l’huile font qu’en toutes circonstances (à basse ou à haute vitesse), les changements de « rapports » de la boîte se font plus efficacement.

Il est nécessaire d’expliquer ce qui a été fait sur le plan technique, car l’arrivée d’un nouveau moteur à la deuxième année de commercialisation d’un modèle n’est pas banale. Le travail qui a été fait en coulisse vise à faire du Rogue le VUS le plus économe en carburant de sa catégorie et c’est l’objectif qui a été atteint, du moins sur papier.

On verra ce que la consommation sera sur la route une fois de réels essais conclus.

Sur la route

Mentionnons que notre temps était limité à une heure avec le véhicule. En comptant les minutes nécessaires pour la séance de photos, disons que notre essai a été court. Toutefois, en toute honnêteté, ce fut suffisant pour se faire une idée. Ne nous manquent que des chiffres de consommation dignes de ce nom, l’échantillon ayant été beaucoup trop petit.

Alors, probant, ce 3-cylindres ? En un mot, oui. Mis à part une légère paresse lors des départs arrêtés, on a constaté une belle vigueur à la sollicitation de l’accélérateur. Et c’est vrai à différentes vitesses, que ce soit pour un sprint 20-50 km/h, ou encore pour le bond nécessaire qu’exige un dépassement à 60 ou 70 km/h.

Et sur l’autoroute ? L’auteur de ces lignes n’est pas suicidaire ; la 401 est à éviter à Toronto à l’heure de pointe.

Quant au travail de la boîte CVT, ma foi, les rapports simulés la rendent de moins en moins désagréable. Et on peut toujours gérer la chose grâce aux palettes au volant. En prime, la sonorité n’est pas vilaine.

Ce premier contact s’est donc avéré concluant ; le nouveau moteur semble très prometteur. Maintenant, qu’en sera-t-il de sa fiabilité et de son comportement à long terme ? Seul l’avenir nous le dira.

Disponibilités et prix

Et où le trouvera-t-on ? Ici, on doit vous avouer une déception. Il aurait été intéressant que l’acheteur ait plus d’options. Lorsque le Rogue 2022 va se pointer au début de la prochaine année, la version d’entrée de gamme (S ; traction et rouage intégral) sera servie avec le 4-cylindres de 2,5 litres que l’on connaît bien (181 chevaux et 181 livres-pieds de couple). Aussitôt qu’on passera aux autres versions, le 3-cylindres sera la seule solution. Considérant la différence de prix entre les modèles S et SV, il aurait été intéressant de pouvoir opter pour le 4-cylindres avec la variante SV, celle qui attire le plus d’acheteurs.

Souhaitons une révision de ce côté en cours de route.

Quant à la fourchette de prix, le tableau qui suit vous donne tout à propos de la gamme 2022. Notez que des frais de transport et de préparation de 1860 $ doivent être ajoutés partout.

.. Modèle Prix (CAD) Rogue S FWD (2.5L) 28 998 $ Rogue S AWD (2.5L) 31 298 $ Rogue SV AWD 35 598 $ Rogue SV Premium AWD 37 598 $ Rogue SL 39 998 $ Rogue Platinum 41 998 $

