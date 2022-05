Photo : B.Charette GMC Sierra Denali Ultimate 2023

Auto123 réalise un premier essai du GMC Sierra 2023, en versions Denali Ultimate et surtout AT4X.

Carlsbad, Californie - La version Denali constitue tout près de 40 % des ventes du modèle Sierra chez GMC. En ce qui concerne la version AT4, elle a connu beaucoup de succès dès sa mise en marché, mais certains attendaient plus de ce modèle conçu pour le hors route. GM a donc remis les pendules à l’heure pour 2023 en offrant des modèles qui repoussent les frontières du luxe et des compétences tout-terrain.

En ce qui concerne le Sierra Denali Ultimate, GMC a simplement pris toutes les options qui existaient sur la version Denali pour les mettre de série et vous obtenez une version Denali Ultimate. Ce modèle va se vendre à partir de 93 000 $ et tout est inclus. Le moteur est le V8 de 6,2-litres.

Photo : B.Charette GMC Sierra AT4X 2023, écusson moteur

Même moteur, différente approche

Après avoir brièvement roulé à bord du modèle Ultimate, question de constater les changements, GMC nous avait préparé une aventure d’une journée complète dans le désert de Borrego, en Californie pour mettre à l’épreuve les capacités du modèle AT4X.

Pour les amateurs de hors route, il faut souligner que GM a ajouté près de 13 000 $ d’équipements supplémentaires à la version AT4 pour obtenir la version AT4X. Son prix de départ est élevé à plus de 87 000 $, mais vous ne manquerez de rien.

Parmi ses caractéristiques, citons les amortisseurs Multimatic DSSV qui augmentent le débattement de la suspension, le mode tout-terrain qui permet de ramper sur une seule pédale, et l'ajout d'un différentiel autobloquant à l'avant pour compléter celui de l'arrière.

Ce modèle vient lui aussi avec le V8 de 6,2-litres de GM, dont la puissance est transmise à un système à quatre roues motrices par une transmission automatique à 10 rapports avec boîte de transfert.

Photo : GMC GMC Sierra AT4X 2023, intérieur

Hors route de grand luxe

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut faire de véritables randonnées hors route dans un désert où il faisait 110 degrés F avec l’air climatisé et un siège massant. Notre modèle à l’essai avait du cuir pleine fleur, des passepoils blancs et des surpiqûres rouges, des garnitures en bois véritable de frêne, et une foule de technologies de pointe.

Une journée dans le désert

Notre journée a débuté sur la route entre Carlsbad et le désert de Borrego avec un arrêt au Julian Pie Factory pour une pointe de tarte Apple-Dutch caramel à la mode. De l’asphalte, nous sommes ensuite passés à la terre tassée, au sable mou et aux pentes abruptes du désert de Borrego où la température oscillait entre 100 et 110 degrés F (entre 37 et 43°C).

L’après-midi a débuté par un petit BBQ à l’ombre d’un rare arbre (oui, on mange souvent dans un lancement). Pendant ce temps, les responsables de GM ramènent la pression des pneus de 37 à 15 livres pour améliorer le confort et l’adhérence sur des terrains meubles.

Avec mon assiette de porc effiloché en main, j’ai regardé les changements que GMC a apportés à ces modèles Sierra pour 2023. C’est subtil, mais convaincant. On parle d’un dessin de phares à DEL à double projecteur et aux feux de jour en forme de C. Le Sierra 1500 a également été doté de quelques animations lumineuses astucieuses. On a de plus ajouté des animations lumineuses pour quand le propriétaire s'approche du véhicule ou le quitte.

Photo : B.Charette GMC Sierra AT4X 2023, trois quarts arrière

Le modèle AT4X conserve la même longueur et la même largeur que les modèles 1500 standard, mais il est doté d'un pare-chocs avec crochets de remorquage. L'AT4X a un angle d'approche de 25,5 degrés et un angle de départ de 23 degrés. Il offre sa propre combinaison de roues et de pneus avec des roues de 18 pouces et des pneus tout-terrain de 32 pouces.

Les amortisseurs Multimatic DSSV augmentent le débattement de la suspension de 50 mm à l’avant et 25 mm à l'arrière, par rapport à la configuration de la suspension de l'AT4. La garde au sol totale de l'AT4X est de 11,1 pouces, et pour les cas où cela ne suffirait pas, les protections de bas de caisse que vous voyez sur les photos sont disponibles en option.

Le hayon MultiPro à six fonctions est de série, et la caisse en composite de fibre de carbone CarbonPro est une option intéressante si vous prévoyez la malmener.

Après le dessert, on attaque le désert

La première partie du désert est constitué de lits de rivières asséchés et de routes cahoteuses. Nous avons rapidement compris pourquoi les responsables de la journée avaient insisté pour laisser seulement 15 livres d’air dans les pneus. Les 420 chevaux du V8 n’ont eu aucun problème à prendre d’assaut ces routes dans un luxe presque gênant dans les circonstances.

Sachez aussi que la charge utile est de 1 420 livres et vous pouvez remorquer 8 900 livres. Il faut aussi savoir que l’insonorisation à bord est excellente. Même avec les pneus Goodyear Wrangler DuraTrac Mud-Terrain conçus pour le hors route, la cabine demeure tout à fait silencieuse.

