Auto123 met à l’essai la Honda Civic Si Coupé 2020.

En 1993, Honda lançait le coupé Civic, cette carrosserie plus racée qui venait se joindre à un alignement déjà composé de la berline et du modèle hatchback particulièrement populaire au Québec où les petites profitent de ce statut privilégié depuis fort longtemps. Le design de cette génération est, encore aujourd’hui, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire du modèle.

Malheureusement, plus de 25 ans après son arrivée sur le marché nord-américain, le coupé Civic tire sa révérence, à cause des ventes quasi anonymes du modèle, malgré le fait qu’il s’agit du dernier coupé à roues avant motrices sur le marché depuis l’annulation de la Kia Forte Koup. Pour 2021, Honda va seulement offrir la berline et la version à cinq portières, une stratégie justifiée, puisque le constructeur se prépare déjà pour la suite de l’histoire : la onzième génération du modèle. Mais avant de la laisser partir, il était de notre devoir de saluer cette Civic à deux portières une dernière fois.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : V.Aubé Honda Civic Si Coupé 2020, profil

C’est à bord de cette livrée Si – la plus dispendieuse de la gamme, mais également la plus vive – que j’ai pu dire mes adieux à la dernière de la lignée, une lignée (Si) qui se prolongera évidemment avec la prochaine Civic, mais pour ce deux portes nippon, c’est ici que la route s’arrête. Bref, ce que j’essaye de vous dire, c’est qu’il faudra agir vite si vous lorgniez du côté du seul coupé du genre encore en service pour l’année-modèle 2020.

Les dernières retouches

L’an dernier, à pareille date, Honda annonçait une série de changements cosmétiques et techniques pour l’année-modèle 2020. À l’avant par exemple, le bouclier se voyait confier de nouvelles ailettes couleur carrosserie montées à même les fausses ouvertures pratiquées dans la portion inférieure du museau. Les jantes de la livrée Si sont également de nouvelle facture pour l’ultime année du coupé. La bande noire qui fait office de calandre est apparemment changée pour 2020 également, tandis que les phares aux DEL font partie de l’équipement de base de la voiture. Notez que les antibrouillards sont aussi éclairés par la technologie DEL.

Photo : V.Aubé Honda Civic Si Coupé 2020, avant

L’expérience d’un coupé

En 2020, la très grande majorité des voitures sur le marché possèdent une silhouette de coupé. Même la berline Civic a des airs de coupé, une tendance qui a malheureusement une incidence sur la visibilité arrière. Ajoutez l’aileron boulonné au bout du coffre du modèle Si et la vue arrière est soudainement minimale. Je vous rassure, on peut encore surveiller ses arrières via le rétroviseur, mais disons que c’est moins « vitré » que dans une fourgonnette si vous voyez ce que je veux dire!

Qui plus est, on ne monte pas à bord du coupé Civic, on y descend. Encore là, ce n’est pas aussi bas que dans une Mazda MX-5 par exemple, mais quand même, ça n’a rien à voir avec l’océan de véhicules utilitaires sur le marché.

Photo : V.Aubé Honda Civic Si Coupé 2020, intérieur

C’est au volant que ça se passe!

On peut critiquer le design, le côté peu pratique du coupé et même le choix de la mécanique, mais il est difficile de prendre en défaut la Civic Si. Au même titre qu’une Volkswagen Golf GTI, une Honda Civic Si se doit d’être confortable, économique à la pompe et sportive lorsque son propriétaire veut s’amuser un brin.

J’ai déjà exprimé mon opinion sur ce moteur 4-cylindres turbo de 1,5-litre de cylindrée. En résumé, je préférais l’ancien bloc atmosphérique de 2,4-litres, ce dernier qui était plus en ligne avec les générations précédentes du modèle, plus enclin à grimper progressivement dans les hautes sphères du régime moteur, contrairement au moteur turbo qui doit composer avec un petit délai. Certes, le groupe motopropulseur est supérieur à l’ancien, mais il manque cette étincelle Si. D’ailleurs, le grondement entendu à haut régime des motorisations du passé a été remplacé par cette sonorité beaucoup moins convaincante.

Heureusement, la boîte manuelle est toujours aussi charmante à manier, le levier de vitesses qui est probablement le plus facile à utiliser du côté des voitures abordables avec le tandem Toyota 86 / Subaru BRZ, la Mazda MX-5 et la GTI de Volkswagen.

Photo : V.Aubé Honda Civic Si Coupé 2020, trois quarts arrière

Honda propose aussi de changer le caractère de la voiture grâce à ce bouton Sport dans la console centrale, ce dernier qui raffermit la suspension, la direction en plus de donner un peu plus de pep à la mécanique lors des reprises. Malgré ses freins plus imposants au train avant, la Si n’est tout à fait prête pour une utilisation sur circuit, mais c’est tout de même mieux que dans la Civic « tout court ».

Le mot de la fin

Je ne peux pas m’insurger contre cette décision de Honda. La retraite du coupé était devenue nécessaire, simplement à cause de ce pourcentage trop peu élevé au niveau des ventes. Avec 3 % des Civic vendues au pays, le coupé était devenu un boulet. On peut présumer que la prochaine génération de la Civic Si sera commercialisée sous forme de berline, et peut-être en format hatchback – je dis bien peut-être – pour épauler la Type R qui sera assurément de retour quelques mois après l’arrivée de cette nouvelle Civic, prévue pour le printemps 2021.

À côté de la plus épicée Civic Type R, le coupé Si n’est clairement pas de taille, mais il représente en revanche une superbe alternative pouvant être utilisée douze mois par année. La Type R peut aussi affronter les rigueurs de notre hiver canadien, mais avec un statut de future voiture de collection, disons que c’est un risque à prendre!

Photo : V.Aubé Honda Civic Si Coupé 2020, trois quarts avant

Il ne me reste plus qu’à lui dire au revoir à ce coupé Honda, car dans quelques mois, la Civic la moins pratique du marché ne sera plus qu’un souvenir d’une époque où les coupés de taille compacte se comptaient sur les deux doigts de la main.

On aime

Le levier de vitesses

L’agrément de conduite général

Excellente valeur de revente

On aime moins

La visibilité arrière

Le confort relatif des sièges avant

La qualité de certains matériaux à l’intérieur

La concurrence principale

Hyundai Elantra Sport

Kia Forte GT

Mazda3 Turbo (2021)

Subaru WRX

Volkswagen Golf GTI / Jetta GLI

Photo : V.Aubé Honda Civic Si Coupé 2020, calandre

Essais routiers et évaluations Experts 1 essai routier Consommateurs