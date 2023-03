• Auto123 met à l’essai le Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023.

• Voici le Grand Cherokee rechargeable.

Il n'a pas fallu longtemps à Jeep pour capitaliser sur le succès du VUS hybride rechargeable Wrangler 4xe - lui-même comptant sur le succès des modèles Compass et Renegade 4xe réservés au marché européen. Voici le Jeep Grand Cherokee 4xe.

Dans ce cas précis, nous venons effleurer l'univers du Wrangler puisque notre modèle d'essai est également la version Trailhawk. Elle est donc tatouée de l’écusson « Trail Rated » grâce à des éléments comme des pneus tout-terrain, une suspension pneumatique surélevée et une barre stabilisatrice pouvant être déconnectée. Il existe également un modèle de base 4xe ; les deux versions commencent à environ 78 000 $, et les accessoires hors route du Trailhawk ajoutent environ 1 000 $ au coût total.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Avant

L’extérieur

On distingue le modèle 4xe grâce à cette trappe pour la recharge située sur l'aile avant gauche et à quelques détails intéressants, comme les supports de treuil, les crochets de remorquage, les écussons et, bien sûr, l’autocollant sur le capot de mon modèle d'essai. Et n’oublions pas celui en bleu sur les jantes ? Tous ces éléments présentent des reflets bleus, y compris l’écusson Trailhawk sur le hayon, qui avait toujours été peint en rouge vif jusqu'ici. À l'intérieur, nous trouvons également des surpiqûres bleues contrastantes sur les sièges et le tableau de bord, ainsi qu'un certain nombre d'ajouts fonctionnels dont nous parlerons dans un instant.

Globalement, le Grand Cherokee continue d'avoir fière allure (le modèle 2022 est illustré, mais il n'y a pas de changement pour 2023). La calandre à sept lamelles et les phares et feux arrière fumés font un excellent travail en ajoutant de la classe à l'ensemble. Seuls les jantes et les pneus provoquent ne semblent pas à leur place, à mon avis. Le design bicolore des roues à cinq rayons est bien, mais la roue semble trop petite avec son diamètre de 18 pouces, surtout avec la grande hauteur de caisse qui laisse un tel espace entre la roue et l'aile. Ce ne sont pas non plus des pneus d’hiver, juste des pneus quatre saisons.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Intérieur

L’intérieur

En plus de tout ce qui est bleu, vous obtenez tout ce que vous connaissez et aimez du Grand Cherokee. Cette version reçoit de fantastiques sièges en cuir, chauffés et ventilés. De plus, il y a un volant chauffant, une climatisation bizone, un écran UConnect de 8,4 pouces avec CarPlay et Android Auto sans fil et une bonne quantité d'espace aux deux rangées de sièges.Il n'y a pas de troisième rangée, car le groupe motopropulseur 4xe est uniquement disponible avec le Grand Cherokee standard à deux rangées pour le moment. Un Grand Cherokee L 4xe à trois rangées de sièges est-il en préparation ? Seul Jeep le sait, et il ne le dit pas encore.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Ecran tactile

Même si la concurrence a récemment progressé dans le domaine de l'infodivertissement, le système Uconnect de Stellantis/Jeep reste l'un des meilleurs du marché. L'écran tactile est réactif, avec de gros boutons, faciles à lire et à atteindre, et des graphiques clairs.

Ajoutez à cela la possibilité d’épingler vos applications préférées sous forme de raccourcis à la base de l'écran, et vous obtenez une affaire claire, intuitive et facile à naviguer qui est un plaisir à utiliser. La caméra de stationnement pourrait être un peu plus nette (bien qu'il y ait un certain nombre de vues à choisir), mais elle effectue le travail.

Cet écran est assorti d'un groupe de jauges numériques de 10,4 pouces qui peut être réglé pour afficher soit un ensemble traditionnel de compteur de vitesse et de vitesse, soit un certain nombre de widgets, y compris votre carte de navigation ou des informations d'infodivertissement. En plus de la caméra de recul, mon modèle d'essai était doté d'un rétroviseur numérique dont l'affichage à faible résolution est plus difficile à pardonner. Heureusement, l'image fournie par la caméra du rétroviseur monté sur le toit s'est avérée très bonne (une fois que je l'ai essuyée après une tempête de neige ; il n'y a pas de fonction d'autonettoyage, ce qui est dommage). Je l'ai utilisée dans presque toutes les applications, y compris en cas de faible luminosité due au mauvais temps. L’écran est moins utile la nuit, alors je reviens à un miroir standard en basculant ce qui serait normalement un variateur d'intensité.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Technologie

Les paramètres de la climatisation, quant à eux, peuvent être réglés à l'aide de boutons plutôt que par l'intermédiaire de l'écran tactile, comme c'était le cas avec les produits Stellantis précédents. En résumé, la facilité d'utilisation du Grand Cherokee est de premier ordre.

En plus du système de climatisation et de certaines commandes audio, les commandes du système 4RM sont également physiques. Les modes Roche, Sable et Boue, Neige, Auto et Sport, ainsi que les commandes de hauteur de caisse sont activées par des interrupteurs à bascule, tandis que le mode 4RM bas, la déconnexion de la barre stabilisatrice et le contrôle du rampant sont tous accessibles par une simple pression sur un bouton.

La transmission automatique à huit rapports, quant à elle, est commandée par une molette, ce que je n'aime pas trop, car je préfère un levier monté sur la colonne de direction ou installé sur la console centrale, comme le Grand Cherokee en avait un.

Néanmoins, ces commandes sont exécutées de manière fluide. Il n'y a pas de messages ennuyeux du type « passage en quatre roues motrices » comme dans un Ford Expedition, par exemple. Il suffit d'actionner le commutateur pour changer de mode, et tout se passe en douceur. Le système de suspension pneumatique Quadra-Lift, quant à lui, fonctionne dans les environnements tout-terrain, mais aussi sur la route. Il s'abaisse pour réduire la traînée lorsque vous roulez à grande vitesse sur l'autoroute, et peut faciliter l'entrée et la sortie lorsque vous êtes garé.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Écusson 4xe

4xe

Bien entendu, il existe trois modes de transmission entièrement différents que seul un mode désigné « 4xe » peut obtenir : Hybride, e-Save et Électrique. Vous passez de l'un à l'autre par le biais d'une banque de boutons montée près du genou gauche du conducteur et ils ont un effet réel.

Le mode hybride est le mode « normal ». Dans ce mode, le système décide quand utiliser le moteur électrique et la batterie de 17,3 kWh, quand utiliser le moteur quatre cylindres turbo à essence de 2,0 litres ou quand mélanger les deux. Le mode Électrique est exactement ce qu'il semble être : appuyez sur ce bouton, et vous roulez en mode VÉ complet tant que vous avez de la charge, jusqu'à 42 km. Le mode E-Save, quant à lui, veille à ce que la charge de la batterie reste constante et n'autorise l'utilisation du moteur électrique que si cela ne risque pas d'entamer votre charge. Indépendamment de tout cela, il y a le freinage régénératif, pour lequel vous appuyez sur le bouton marqué d'une batterie bleue au-dessus de l'écran d'infodivertissement. Cela active le mode de régénération maximale de sorte que lorsque vous relâchez l'accélérateur, vous le sentez ralentir.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Trois quarts arrière

Alors que Jeep revendique 42 km, je n'ai réussi qu'à en faire environ 30 en mode EV complet lors de mon essai. Il s'agissait d'une période de froid intense, avec la climatisation devant travailler plus fort, ce qui a probablement contribué à cette situation. En effet, 30 km demeure un bon résultat et si vous avez la possibilité de charger la nuit, cela rendra votre trajet du matin beaucoup plus efficace.

La charge peut être effectuée par une borne de niveau 1 ou 2, le premier nécessitant environ 17 heures pour atteindre la pleine charge. Ce n'est pas vraiment un problème, car rares sont ceux qui l'utiliseront jusqu'à zéro, mais pour les besoins de ce test, c'est ce que j'ai fait. Un éclairage pratique situé à la base du pare-brise vous permet de voir votre niveau de charge. Il est si lumineux que j'ai pu facilement le distinguer depuis la fenêtre de ma chambre au deuxième étage. Si vous n'avez pas de garage, il n'est pas nécessaire de sortir pour le vérifier.

Une utilisation judicieuse des modes « e » vous permettra de tirer le maximum du groupe motopropulseur. Sur l'autoroute, le moteur à essence est le plus efficace, mais aux heures de pointe en ville, c'est le moteur électrique qui est le plus efficace. Vous pouvez appuyer sur le bouton e-Save et conserver la charge pour le moment où elle est la plus efficace. Au bout d'une semaine, les 10,9 L/100 km que j'ai enregistrés ne sont pas si mal.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Moteur

Ce moteur

Si l'autonomie ne me pose pas de problème - dans des conditions plus favorables, je peux imaginer un bond de 10 km - j'ai plus de mal à pardonner le bruit que fait le moteur à essence quand il redémarre. Il développe 270 chevaux et un couple de 295 lb-pi, des chiffres qui ne sont pas vraiment généreux lorsque vous êtes dans un véhicule qui accuse un poids de 2 150 kg. Il est bruyant, et il donne vraiment l'impression de travailler fort.

Comme il le fait pour l'efficacité énergétique, le moteur électrique du modèle 4xe sauve la mise une fois de plus en ce qui concerne l'agrément de conduite. Il s'associe au moteur à essence pour livrer un total de 375 chevaux et 470 lb-pi et une conduite beaucoup plus silencieuse et détendue. Il contribue également aux performances hors route, car le couple instantané fourni par le moteur électrique est idéal pour gravir des pentes raides. C'est une bonne chose, car en 2023, si vous voulez le Grand Cherokee le plus puissant, vous devrez opter pour le 4xe.

Le groupe motopropulseur 4xe a effectivement pris la place du V8 HEMI, qui n'est disponible qu'en très faible quantité pour le Grand Cherokee en 2023 et ne sera plus disponible par la suite. Ce sera dommage pour moi et pour de nombreux acheteurs potentiels, mais avec à la fois le groupe motopropulseur 4xe et le nouveau 6-cylindres en ligne biturbo Hurricane en route, le 8-cylindres n'est plus dans les plans. C'est ainsi que va le monde de l'automobile de nos jours.

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Capot

Le mot de la fin

J'aime le Grand Cherokee 4xe, mais je voulais juste l'aimer davantage. C'est vraiment dommage que toutes ces qualités intérieures soient un peu gâchées par ce moteur rugueux, et que le style soit mis à mal par le choix des jantes. Mais le Grand Cherokee 4xe est un véhicule capable d’en prendre, et une fois que vous apprenez à vivre avec ces défauts, il est à sa juste valeur pour ce qu'il est censé être : un vrai 4x4 avec un groupe motopropulseur moderne prêt à emmener le Grand en 2023 et au-delà.

On aime

La souplesse et l'efficacité du groupe motopropulseur

Les capacités tout-terrain

On aime moins

Quelques défauts de style

Fonctionnement dur uniquement à l'essence

Photo : D.Heyman Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk 2023 - Arrière