Auto123 met à l’essai la Kia Forte5 GT 2021 à boîte manuelle.

Le constructeur Kia est devenu, au fil des années, un producteur de véhicules utilitaires comme la plupart des divisions automobiles en Amérique du Nord. Mais, contrairement à certaines marques qui ont fui le segment de la voiture traditionnelle, Kia persiste à offrir cinq modèles, si on tient compte du caractère distinct de cette Forte5 face à la berline du même nom.

C’est vrai qu’au sein de cette liste de voitures, on retrouve une Rio5 en manque d’oxygène – la catégorie des sous-compactes n’est plus ce qu’elle était – et une Stinger dont les jours sont comptés, mais la K5 a été renouvelée il y a quelques mois à peine, tandis que la Forte a été remaniée en 2019. En fait, Kia prépare assurément une légère mise à niveau pour cette représentante dans le segment compact puisque quelques jours avant d’écrire ces lignes, Kia dévoilait les détails de la berline K3, le nom utilisé à l’international pour la Forte.

En attendant ces changements, j’ai pu prendre le volant d’une Forte5 GT 2021 équipée d’une boîte manuelle, une configuration en voie d’extinction de nos jours. Voici ce que j’ai retenu de ces quelques jours d’essai plus tôt cet automne.

Kia Forte5 GT 2021, avant

Ambiance intemporelle

Redessinée pour l’année-modèle 2019, la Kia Forte, malgré une silhouette plus attrayante, n’a pas vraiment capté l’attention du public, du moins pas autant qu’une Mazda3 au design beaucoup plus « m’as-tu-vu » par exemple. La recette de Kia était plus sobre, plus intemporelle quoi, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour l’automobiliste qui préfère passer inaperçu.

Remarquez, cette Forte5 GT aurait été moins effacée avec une coloration plus éclatante que ce Bleu gravité qui, soit dit en passant, ajoute 250 $ à la facture. Mais, ce n’est pas uniquement ce choix de couleur qui fait en sorte qu’on ne la remarque pas cette cinq portes venue de Corée.

Je dois l’admettre, le bouclier est plutôt réussi avec ses phares étirés, sa calandre en forme de « nez de tigre », sa finition rougeâtre et cette portion inférieure plus racée avec ce petit aileron qui s’étire jusqu’aux roues avant. C’est un peu la même histoire derrière avec cette paire de pots d’échappement installée de part et d’autre d’un petit diffuseur et cette lunette du hayon pincée entre deux ailerons, celui qui prolonge le toit et ce petit becquet logé par-dessus les feux de position aux DEL. Les jantes de 18 pouces, en revanche, ajoutent un peu de saveur à l’ensemble, surtout grâce à cet écusson cerclé de rouge au centre.

Photo : V.Aubé Kia Forte5 GT 2021, intérieur

À l’intérieur, l’amateur de conduite peut déjà se réjouir de la présence de ce levier de vitesse et de trois pédales, mais ce n’est pas tout, car le volant à base aplatie est très agréable à tenir en main. Mentionnons également ces surpiqûres rouges sur les sièges, les panneaux de portières et même le volant « façon Volkswagen Golf GTI » à bas aplatie, un détail qui rend l’habitacle plus accueillant.

La Forte ne profite pas de l’habitacle dernier cri implanté à bord de la berline K5 par exemple, mais ce n’est pas grave! Le dessin de cette planche de bord est très sobre, ce qui facilite son utilisation. Les commandes de la climatisation sont regroupées sous les buses de ventilation centrales et l’écran tactile est « écrasé » sur une rangée de boutons « raccourcis ». Même le volant multifonctions est facile à utiliser.

Une conduite sportive, mais…

La Kia Forte5 GT ne se limite pas à quelques artifices comme les jantes de 18 pouces, les bas de caisse élargis et cet habitacle « sport » pour mériter son écusson. Il y a également une mécanique turbocompressée sous le capot pour gonfler les performances. Ce moulin est bien connu du public, car ce petit 4-cylindres turbo de 1,6-litre de cylindrée est utilisé à toutes les sauces au sein des deux divisions coréennes. Dans cette application, la puissance grimpe à 201 chevaux et le couple, à 195 lb-pi, des chiffres similaires à ceux d’une Honda Civic Si notamment.

Photo : V.Aubé Kia Forte5 GT 2021, levier de boîte de vitesse manualle

Et le fait qu’une boîte manuelle se retrouve entre les deux places avant est une bonne nouvelle pour le puriste des trois pédales, quoique l’option à double embrayage n’a absolument rien à se reprocher dans ce cas-ci. Mais revenons à cette combinaison mécanique si vous le voulez bien.

Dès les premiers tours de roue, on se rend bien compte que l’ambiance Golf GTI n’est… qu’une ambiance! Le levier est flou et pas si amusant à manier lors des changements de rapports, la direction est plus légère que prévu (même avec le mode Sport enclenché) et j’ai de la misère à ressentir les 200 chevaux sous le pied droit. C’est la réalité de ces petites cylindrées qui peinent à atteindre leur puissance maximale à régime élevé.

Le châssis est suffisamment rigide pour donner confiance au conducteur et la suspension – ferme, sans trop l’être – permet d’aborder certains virages avec assurance, mais il manque cette étincelle qu’on ressent justement à bord d’une GTI, voire même de cette Hyundai Elantra GT N-Line commercialisée jusqu’en 2020.

Pourtant, un petit coup d’œil du côté de la division N chez Hyundai confirme tout le savoir-faire du géant coréen. Malheureusement, il n’y a pas une once d’explosivité de la Veloster N à bord de cette Forte5 GT. À ce compte, je préfère le comportement de la Hyundai Elantra N-Line essayée plus tôt cette année, et ce, même si cette dernière profitait d’une boîte de vitesses à double embrayage.

Photo : V.Aubé Kia Forte5 GT 2021, coffre

Plus utilitaire que la berline

Là où cette Forte5 GT fait mieux que la berline, c’est derrière la banquette où l’ouverture du hayon facilite le rangement d’objets plus longs avec le dossier des sièges rabattus. Le coffre est bien, mais on est loin des litres d’une Subaru Outback ou de la défunte Volkswagen Golf SportWagen, deux authentiques familiales. La Forte5, malgré sa silhouette allongée, se frotte davantage aux Mazda3 et Toyota Corolla Hatchback de ce monde.

Le mot de la fin

Kia va continuer d’offrir ce type de voiture tant et aussi longtemps qu’il y aura une demande pour une voiture compacte, pratique et au tempérament sportif. La Forte5 GT ne monte pas sur le podium pour son agrément de conduite, mais pour l’ensemble de l’œuvre, elle mérite au moins un essai, surtout au prix demandé (25 895 $ avant les frais de préparation et les taxes). C’est là qu’elle peut convaincre celui ou celle qui refuse de payer plus de 30 000 $ pour une voiture compacte.

Photo : V.Aubé Kia Forte5 GT 2021, trois quarts arrière

On aime

Le look intemporel

L’habitacle simple et fonctionnel

Le prix

On aime moins

La précision du levier de vitesse

La direction floue

Quelques bruits de caisse

La concurrence principale

Honda Civic à hayon

Mazda3

Subaru Impreza

Toyota Corolla Hatchback

Photo : V.Aubé Kia Forte5 GT 2021, arrière