Si en 2018, la Kia Optima semblait peiner tenir le même rythme que la Honda Accord ou encore de la Toyota Camry – toutes deux profondément renouvelées cette année-là – le renouveau dont bénéficie l’Optima 2019 lui fait un monde de bien. Cette dernière affiche de jolis changements qui lui permettent de rester compétitive dans la classe des berlines intermédiaires, qui on ne se le cache pas, est un segment un peu encombré ces dernières années.

Des petits remaniements qui changent la donne

L’Optima est disponible en trois niveaux de finition, soit les LX (et LX+), EX (et EX Tech) et SX (et SXL); notre voiture d’essai était la EX, équipé de l’ensemble Tech, qui ajoute un toit ouvrant panoramique, un écran de huit pouces pour le système multimédia, des sièges avant ventilés et le chargement sans-fil.

De l’extérieur, l’Optima 2019 se présente sous la forme d’une berline élégante, avec une ligne de toit épurée et un ensemble bien proportionné.

Une petite mise à jour de style a été apportée au niveau des carénages avant et arrière, de nouveaux phares ont été intégrés, et le modèle bénéficie d’une nouvelle conception de roues. Le plus grand changement porte néanmoins sur le museau de la voiture, qui s’apparente maintenant plus à celui de berline sport Kia Stinger. Un nouveau choix de jantes de 16 po, 17 po ou de 18 po s’offre à l’acheteur selon la version choisie.

A l’intérieur, cette berline signée Kia offre un espace plutôt impressionnant et très bien aménagée. Depuis quelques années, une des grandes forces de l’Altima est cet environnement qu’elle offre qui s’apparente aux modèles plus luxueux qu’on voit sortir des usines allemandes. Bien que plusieurs de ses rivaux ont réduit l’écart au niveau du raffinement et de la qualité de construction, l’Optima en 2019 se tire très bien d’affaire, encore une fois.



Le tableau de bord a été légèrement repensé afin de le rendre un peu plus moderne ; j’ai trouvé l’instrumentation assez claire et bien organisée dans son ensemble. Toutes les versions de l’Optima comprennent des sièges devant chauffé, et les sièges sont en cuir à partir de la EX.

Je les ai tous essayé, et je peux confirmer qu’on est bien à l’aise partout où on se place. Les sièges sont confortables et de bonne qualité, tout comme l’ensemble de l’intérieur, d’ailleurs. L’espace autour des sièges arrières est peut-être un peu réduit en comparaison avec certaines des autres voitures de sa catégorie, surtout au niveau de la tête, cependant rien de bien handicapant.

Tout comme Hyundai, Kia intègre dans ses nouveaux modèles abordables des fonctionnalités auparavant réservées aux variantes haut de gamme. De ce côté Kia frappe fort pour se démarquer et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça fonctionne.

On retrouve l’intégration Apple CarPlay et Android Auto, sans surprise. On note par ailleurs le démarreur à bouton-poussoir et des mises à jour au niveau de la sécurité qui ont été mise en place. Il y a également l’alerte collision avant, le freinage d’urgence automatique, l’aide à la tenue de voie, l’aide à l’attention et l’avertisseur d’angle mort.

Cet ensemble fait de l’Optima l’un des véhicules les plus sécuritaires de sa catégorie, alors que nombreux sont les concurrents qui n’hésitent pas à facturer certaines de ces options déjà présentes dans l’Optima. La mouture 2019 a reçu la meilleure cote de sécurité du IIHS aux États-Unis – mais attention, cette désignation de Top Safety Pick + ne s’appliquent qu’aux variantes SX équipées des phares à DEL livrables.

L’une des grandes nouveautés, c’est la mise en place d’un système multimédia UVO qui peut s’intégrer avec Android Auto ainsi qu’Apple CarPlay. Les versions EX l’Optima 2019 disposent du système UVO Intelligence qui permet de diagnostiquer le véhicule à la demande et de faire des alertes d’entretien.

Sous le capot

Coté mécanique, la version EX de base ainsi que la variante LX reçoivent un moteur de 2,4 litres à quatre cylindres développant 185 chevaux et 178 lb-pi en conjonction avec une transmission automatique à six rapports. La version SX se voit offrir une puissance accrue de 245 chevaux et de 178 lb-pi de couple grâce à un moteur turbo de 2,0 litres à quatre cylindres.

En terme de consommation d’essence, la Kia EX consomme officiellement 9,7 km et 7,1 km / 100 km (ville / route), Malgré que ma semaine de conduite s’est déroulée avec des températures sous le point de la congélation et passablement de neige sur la chaussée, je me suis quand approché de ces chiffres. Mon total au bout de ma semaine était 11.1 l / 100 km, alors que j’estime avoir conduit dans un environnement urbain à peu près 70 % du temps.

Il faut s’attendre à ce que la performance de l’Optima au niveau de la consommation soit nettement mieux au printemps, en été et à l’automne, et encore plus pour les automobilistes qui passent plus de leur temps sur les grandes autoroutes que moi.

Sans oublier que la Kia Optima propose une version hybride ainsi qu’une version hybride rechargeable avec une autonomie moyenne de 47 kilomètre en mode 100% électrique, ce qui est tout même plus élevé que ce que l’on trouve dans la moyenne.

On aurait pu craindre que l’Optima 2019 allait souffrir d’une transmission à six vitesses devenue désuète, mais j’ai finalement trouvé que cette boite n’est pas une si grosse épine que ça. Les rapports se passent sans à-coup pour une conduite détendue et le rétrogradage est rapide. Le véhicule dispose de plus de trois modes de conduire, soit normal, éco et sport.

L’accélération initiale fournie par le groupe motopropulseur de la XE, quoiqu’elle n’est pas des plus vives, est plus qu’acceptable pour une berline dont la première vocation n’est quand même pas de livrer des sensations extrêmes. Cela dit, la suspension sport et le volant sport en forme de D livrables (avec les versions SX) peut venir ajouter une dose additionnelle de piquant. Dans ce cas, on retrouve également des palettes montées sur le volant.

La concurrence s’est renouvelée, elle aussi

La Kia Optima joue dans le même bac à sable que la Honda Accord, la Toyota Camry et la Hyundai Sonata, trois modèles qui ont également été récemment remodelés. Qui insiste sur les technologies de pointe et la modernité n’est donc pas en manque de choix dans cette catégorie qui regorge de talent, en même temps qu’elle ne cesse de perdre des plumes face aux multisegments et aux VUS.

Est-ce que l’Optima pourra défendre son coin du marché ? Une chose est certaine, la voiture a tous les atouts pour le faire. Les consommateurs auront le dernier mot, cependant, et je me demande si l’absence d’un système de traction intégrale dans l’offre ne finira pas par inciter les consommateurs canadiens à se tourner plutôt vers un modèle tel l’Altima 2019 de Nissan, dont la nouvelle génération récemment dévoilée bénéficie d’un tel système.

Au niveau des tarifs, la LX de base reçoit un prix de 26 595 $, la LX+ débute à $29,095. On monte à 31 295 $ pour la EX et à 35 145 lorsqu'on ajoute l'ensemble Tech. La SX Turbo coute au moins 38 045 $, alors que la SXL Turbo reçoit un prix de départ de 40 645 $.

La Kia Optima 2019 profite de plusieurs changements qui font d’elle une véritable concurrente à présent. Sans qu’elle épate totalement la galerie dans un aspect ou un autre en particulier, cette voiture est pratique, confortable et attrayant. Idéal pour ceux qui aiment les berlines de tous les jours. Elle demeure une impressionnante berline que l’on peut conduire chaque jour en toute sécurité et en tout confort. Le commandes du tableau de bord sont bien conçues et organisé de façon à rendre la vie simple aux conducteurs et aux passagers.

Les plus

Espace intérieur confortable et spacieuse, surtout devant

Roulement doux et assez silencieux

Direction précise

Pour le prix, une liste impressionnante d’équipements de série

Instrumentation facile d’usage

Un intérieur raffiné, de solide construction

Bonne économie d’essence

Les moins

Pas de traction intégrale

Un peu serrée derrière pour les plus grands

L’accélération de départ n’a rien d’exceptionnel

Un peu plus de mordant en mode Sport serait le bienvenu

Article par Auto123.com

