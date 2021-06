Auto123 met à l’essai le Lexus RX 450h 2021.

Mon collègue vous en parlait plus tôt ce printemps : Lexus aura enfin droit à la technologie hybride rechargeable. Il était temps, comme dirait l’autre ! D’ailleurs, l’électrification pure est elle aussi en route pour les salles d’exposition de Lexus, mais il faudra être patient.

C’est vrai que la compagnie a pavé la voie de l’électrification à bord de ses VUS au milieu des années 2000 avec le RX 400h, mais quinze ans plus tard, la division luxueuse de Toyota se doit d’accélérer l’électrification de son parc. Heureusement, ce moment devrait avoir lieu quelque part en 2025 alors que chaque modèle commercialisé par Lexus sera livrable avec une option électrifiée.

D’ici là, le multisegment hybride original, le Lexus RX 450h 2021, demeure une option fort enviable pour réduire sa facture de carburant tout en roulant à bord d’un cocon sur roues. J’ai pu redécouvrir les vertus du modèle utilitaire le plus vendu de Lexus au XXIe siècle.

Le groupe Exécutif, une option de 14 050 $

Le RX 450h 2021 qui m’a été fourni, habillé de cette coloration Bleu crépuscule mica, est ce genre de véhicule qui passe dorénavant inaperçu dans la circulation lourde. Sans les ensembles F Sport offerts en option, le RX 450h préfère se fondre dans le trafic, là où il excelle d’ailleurs en sirotant l’essence à la même cadence que celle d’une berline compacte. S’il se faufile sans dire un mot, l’exemplaire que vous voyez ici se reprend de belle manière avec le groupe optionnel Exécutif qui ajoute l’équivalent d’une Yaris — oui, je sais, elle n’existe plus chez nous — au prix du modèle. Quatorze mille tomates, c’est beaucoup d’argent quand même !

La bonne nouvelle, c’est qu’en échange de cette jolie somme, Lexus en beurre épais ! La liste des équipements embarqués est longue, très longue même. L’ennui, c’est qu’à l’intérieur de cette liste, on retrouve bon nombre de gadgets installés d’office à bord de modèles « grand public »; je pense surtout aux marques coréennes qui font souvent mal paraître les divisions de luxe à ce chapitre.

Un pommeau du levier de vitesses gainé de cuir, un volant gainé de cuir et de similibois, des palettes derrière le volant, la compatibilité avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, des feux arrière à DEL, un hayon assisté activé par le mouvement grâce à un capteur, une climatisation automatique à deux zones, voilà des équipements qui font partie de l’équipement de base d’un Kia Sorento SX, vendu 25 000 $ de moins dans ce cas-ci.

Inutile de me le rappeler, le groupe Exécutif propose une panoplie d’applications, un toit panoramique, des rétroviseurs à réglage assisté, la recharge sans fil, des phares à triple faisceau à DEL, l’affichage tête-haute et j’en passe. N’empêche, cette prise de conscience explique peut-être pourquoi certains consommateurs délaissent le créneau luxueux au profit d’un modèle richement équipé au sein d’une marque généraliste.

Sous les 9 litres aux 100 km !

Ne vous fiez pas aux photos des jauges dans notre galerie, prises rapidement pendant que la mécanique tournait de manière intermittente. Les 10,6 litres aux 100 km affichés ont fondu à une moyenne plus noble de 8,9 litres aux 100 km. C’est en deçà des prévisions de l’ÉnerGuide canadien qui annonce une moyenne combinée de 7,9 litres (7,5 litres en ville, 8,4 litres, sur route), mais c’est tout de même rassurant de voir que ma moyenne ne s’est pas trouvée trop loin de la statistique officielle.

J’aurais pu faire mieux en ménageant la mécanique aux entrées d’autoroute, mon pied droit qui en redemandait pour mieux faire chanter le V6 de 3,5 litres qui sonne toujours aussi bien malgré l’addition du système hybride à l’équation… et cette obligatoire boîte de vitesses CVT.

Même s’il existe des options plus frugales sur le marché, le Lexus RX 450h continue d’impressionner avec sa soif modeste pour l’or noir.

Pour les boulevards avant tout

Ici, je n’étonnerai personne en affirmant que le RX 450h n’est pas une usine à sensations fortes. Même s’il est possible d’équiper le véhicule d’ensembles F Sport (Series 2 ou Series 3), le RX n’inquiète même pas la concurrence allemande à ce chapitre. Sa mission première est d’avaler les kilomètres en s’assurant de garder ses occupants dans le plus grand confort possible.

Les suspensions « guimauves » — dans ce cas-ci du moins — sont idéales pour absorber les nids-de-poule encore trop nombreux à cette période de l’année. La direction légère est également un signe d’antisportivité, mais dans cette livrée, c’est tout à fait bienvenu. C’est vrai que les modes de conduite modifient quelque peu les réactions du groupe motopropulseur, mais on est loin du coupé RC F, si vous voyez ce que je veux dire.

Quant à la boîte CVT, elle est certainement moins joueuse que l’unité à huit rapports du RX sans hybridation. Au final, le RX 450h 2021 remplit à merveille ce qu’il doit faire : le mot-clé ici est confort. Pour le dynamisme, on repassera…

Le mot de la fin

Je ne peux m’empêcher de revenir sur le virage électrique de la marque. Lexus n’a pas eu besoin de percer le marché avec une technologie hybride rechargeable, tout simplement parce que la moyenne de consommation globale de ses produits était exemplaire. Même Toyota a dû investir avant Lexus. Mais en 2021, le constructeur est rendu à la croisée des chemins. D’ailleurs, si l’on se fie à ce que Toyota a réussi à faire avec le RAV4 Prime, le Lexus RX muni d’une technologie similaire avec son moteur V6 ferait un malheur.

En attendant ce souhait de chroniqueur automobile, le Lexus RX 450h 2021 se veut une très bonne option pour quiconque cherche à voyager dans le grand confort avec une facture d’essence réduite et une fiabilité qui a fait ses preuves au fil des années.

On aime

Qualité générale

Confort d’une berline

Fiabilité éprouvée

On aime moins

La fameuse souris Lexus (accès au système multimédia)

Le rendement de la boîte CVT à l’accélération

