Auto123 met à l’essai le Lexus RX 450h 2022.

Alors que des véhicules comme le Toyota RAV4 et le Honda CR-V obtiennent à juste titre une grande partie du crédit pour avoir inauguré l'ère des multisegments, la série RX de Lexus mérite d'être reconnue pour avoir lancé la mode des VUS de luxe, avec les BMW X5 et Mercedes Classe M de ce monde.

Pour 2022, il y a quelques légers changements, à savoir deux nouvelles couleurs (le vert Nori que l'on voit ici n'en fait pas partie), ainsi qu'un réglage du châssis légèrement différent – des barres stabilisatrices évidées et des amortisseurs réajustés notamment. Est-ce suffisant pour que le RX, qui a toujours été un modèle populaire dans ce segment, reste vraiment compétitif ?

En termes de style, le RX a toujours une allure assez anguleuse, ponctuée par un design de calandre qui, même en tenant compte de la folie qu'est l'avant du Genesis GV80, demeure incroyablement unique et attire l'attention. Comme mon modèle d'essai n'a pas le traitement F Sport, la calandre n'est pas complètement noire, ce qui lui donne un aspect plus agressif que la calandre argentée/noire sur mon modèle d’essai, et l'effet 3D qu'elle offre est plutôt réussi.

Est-ce que je la préfère ? Je n'en suis pas certain, car une partie de moi pense que si l'on veut être aussi fou, il faut aller jusqu'au bout, mais il s’agit d’un look plus distingué en général. Les lentilles des phares et des feux arrière, quant à elles, sont agressives sans être trop visibles – les éléments Angel Eye que l'on aperçoit sur l'Acura RDX, par exemple, sont beaucoup plus agressifs. Mon modèle d'essai de la version Exécutive est équipé de feux à DEL à trois faisceaux, y compris les phares antibrouillard et les feux de circulation de jour. Les jantes et la couleur de la carrosserie, quant à elles, sont correctes, mais pas très spectaculaires.

À l'intérieur, l'habitacle couleur caramel du Lexus RX avec des accents noirs contrastants est très joli. Les habitacles couleur marron clair sont parfois difficiles à trouver, mais Lexus a bien fait les choses ici et cette ambiance offre un bon contraste avec la carrosserie.

Les détails sont également excellents, par exemple l'horloge analogique juste en dessous de l'écran d'infodivertissement est toujours agréable à regarder et bien que le groupe de jauges soit analogique, les polices sont claires et lisibles et l'écran d’information entre les deux cadrans s’avère une touche agréable. Je me suis également surpris d’apprécier les sections noir piano du volant; d'habitude, le noir piano me dérange, car il attire la poussière et les taches de doigts, mais dans ce cas-ci, ça fonctionne, même si vos empreintes se retrouvent un peu partout sur ce dernier.

L'écran d'infodivertissement est grand, mais je préfère de loin la façon dont il se présente en mode Apple CarPlay qu'en mode natif, car l'interface d'infodivertissement Toyota/Lexus est ennuyeuse à regarder et le pavé tactile utilisé pour déplacer le curseur est très aléatoire.

Heureusement, l’écran est également tactile, mais il faut avoir les bras longs. Il est assez large (12,3 pouces) et, bien qu'ils aient rapproché l'écran du conducteur après la refonte de 2020, le conducteur a encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout si, comme moi, vous devez reculer le siège pour accommoder des jambes plus longues.

Je n'aime pas non plus la caméra de recul. C'est bien qu'il s'agisse d'un écran divisé qui permet de voir à la fois l'arrière et le dessus, mais la résolution pourrait être meilleure, c'est certain. D'autres modèles de luxe ont des écrans bien plus clairs – on parle de niveau OLED, ici – que celui-ci.

Il est étrange que l'écran soit si éloigné, car le tableau de bord est profond au point où le pare-brise semble très éloigné – c'est ce qui peut arriver avec un pare-brise aussi incliné. L'écran est perché juste au bord de celui-ci, mais ce n'est pas suffisant pour le rapprocher suffisamment.

Photo : D.Heyman Lexus RX 450h 2022, sièges de première rangée

Cela ne veut pas dire que je n'aime pas l'intérieur dans son ensemble. En dehors de la portée de l'écran, la position du conducteur est bonne et les sièges sont très, très confortables à l'avant comme à l'arrière (ce n'est pas le modèle L, donc il n'y a que deux rangées de sièges), et ils sont chauffés et ventilés à l'avant et chauffés à l'arrière. Les commandes de climatisation sont constituées de boutons traditionnels et non d'un écran tactile (!), ce qui signifie qu'elles sont beaucoup plus faciles à utiliser pendant les déplacements et que l'habitacle est à la fois confortable et aéré, à l'avant comme à l'arrière.

En plus d'ajouter les phares spéciaux, le Groupe exécutif de 14 050 $ dont bénéficiait mon modèle d'essai ajoute la recharge sans fil, le toit ouvrant panoramique, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, la navigation intégrée, le volant inclinable et télescopique à commande électrique, l’afficheur tête haute, les sièges en cuir haut de gamme, la chaîne audio Mark Levinson à 15 haut-parleurs, l'aide au stationnement intuitive (qui ne permet pas au VUS de se garer tout seul, mais ajoute des capteurs supplémentaires pour vous aider à accomplir la tâche, bien qu'il applique automatiquement les freins pour vous), les palettes de changement de vitesse et les rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique.

Tout cela est bien beau, mais il semble étrange que des fonctions comme Apple CarPlay se retrouvent ici, alors que cette caractéristique devient standard sur les multisegments et les voitures dont le coût d'entrée est beaucoup plus bas que les 60 250 $ que le RX 450h commande à la base.

Dans sa version équipée, mon modèle d'essai a commandé une somme de 74 300 $ avant taxes. Ce qui, lorsqu'on le compare à la concurrence sous la forme de l'Acura RDX et du Genesis GV80, est en fait un prix très juste et l'une des forces de l'ensemble RX 450h, voire même l'une des grandes raisons pour lesquelles le modèle est si attrayant pour les acheteurs.

Photo : D.Boshouwers Lexus RX 450h 2022, profil

Un autre attrait du RX – et c'est probablement le plus important des deux – est qu'une fois que vous êtes assis dans son habitacle et que vous démarrez, vous vous sentez immédiatement bien. Le VUS est incroyablement silencieux, les sièges sont super confortables, comme nous l'avons mentionné, et vous ressentez les avantages du châssis nouvellement réglé dès que vous démarrez. Même à vitesse lente ou moyenne, le RX se faufile avec aisance sur les imperfections courantes des routes urbaines. C'est une sensation presque intangible que vous ressentez, mais vous savez qu'il s'agit d'un multisegment qui a bien tiré son épingle du jeu.

Bien sûr, une grande partie de cette tranquillité est due au fait que le « h » dans le nom de mon modèle d'essai désigne l’hybridation, capable de rouler en mode EV pendant de très courtes distances. Sachez toutefois que « court » signifie exactement cela : dès que vous essayez d'accélérer rapidement, le mode EV est désactivé et vous êtes averti par un petit message dans le groupe de jauges. Le mode EV est plutôt destiné à la conduite dans les moments de faible charge, et vous passerez la plupart de votre temps avec le mode EV et le mode essence engagés.

Ainsi, vous pouvez vous attendre à des chiffres de consommation de carburant dans les 10 %, ce qui est très bien pour un gros multisegment de luxe lourd comme celui-ci. Vous pouvez laisser le système travailler de lui-même, ou appuyer sur un bouton pour activer le mode EV qui, s'il y a assez d’énergie disponible, le maintiendra en mode EV plus longtemps que ne le permettrait l'ordinateur.

La puissance est évaluée à 308 chevaux et 247 lb-pi de couple (un chiffre qui peut varier selon les aspects du groupe motopropulseur que vous employez), ce qui est bien pour une balade tranquille, mais qui commencera à être un peu stressant si vous accélérez en montagne. De plus, le moteur à essence peut avoir une sonorité un peu dure lorsqu'il est sollicité, ce qui est évidemment en désaccord avec le reste de l'expérience du RX 450h. On peut passer d'un mode de conduite à l'autre pour changer le comportement, y compris un réglage Sport, mais j'ai l'impression que la plupart des gens vont le laisser en mode Eco et s'en contenter, car c'est vraiment sa mission première : offrir un confort irréprochable et consommer très peu de carburant. La transmission CVT contribue également à l'efficacité, mais moins au niveau des bruits parasites. Il ne s'agit pas d'une CVT ordinaire, cependant, car la première vitesse est une vitesse traditionnelle, ce qui donne un petit coup de pouce à l'accélération.

Photo : D.Heyman Lexus RX 450h 2022, trois quarts avant

Conclusion

Même avec quelques années à son actif, le RX 450h est toujours un véritable VUS de luxe. Il fait très bien ce pour quoi il a été conçu, et il reste dans sa voie, au sens propre (grâce à l'assistance électronique) et au sens figuré, car il connaît sa raison d’être. Il est luxueux, tant au niveau de l'aménagement que de la conduite, il a le look qu'il faut et ajoute le bonus de l'hybridation qui, pour beaucoup, est un gros bonus.

On aime

Une conduite et une tenue de route fantastiques

Un prix raisonnable

L'hybride en prime



On aime moins



Quelques problèmes d'ergonomie

L'infotainment natif est ennuyeux

Il faudrait plus de couple



