Profil du Volvo XC90 Recharge 2023 Photo : Auto123

• Auto123 met à l’essai Volvo XC90 Recharge 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

• Notre évaluation détaillée des performances, des caractéristiques et des fonctionnalités clés.

VUS de luxe à trois rangées, le Volvo XC90 2023 est reconnu pour son design élégant, son intérieur confortable et surtout la sécurité qui entoure la marque Volvo.

Les modèles de base disposent d'une motorisation hybride légère à partir d'un moteur turbocompressé de 2,0 litres. La version hybride rechargeable XC90 Recharge est plus coûteuse, mais elle offre une grande autonomie en mode tout électrique et est la XC90 la plus puissante et la plus divertissante.

Bien que le modèle ne rivalise pas avec certains des modèles sportifs de BMW et Mercedes en termes de dynamique de conduite, il y a de nombreuses caractéristiques intéressantes à apprécier dans le VUS phare de Volvo.

Le XC90 arbore toujours un design distinctif et épuré ainsi qu'une technologie moderne qui camouflent bien son âge, même si sa dernière refonte complète remonte à il y a 8 ans.

Cependant, si vous cherchez un véhicule entièrement électrique, il vous faudra être patient. Le successeur électrique du XC90, le EX90, a été présenté récemment et devrait voir le jour sur le marché au début de 2024. Ce VUS électrique arbore un tout nouveau design et encore plus de technologies de sécurité que le modèle qu’elle est destinée à remplacer.

Roue du Volvo XC90 Recharge 2023 Photo : Auto123

Quoi de neuf pour le Volvo XC90 2023 ?

Le Volvo XC90 propose désormais des groupes motopropulseurs mi-hybride équipés d'une batterie intégrée de 48 volts et d'un démarreur/générateur ajouté aux moteurs 2,0 litres existants. Le nouveau micro-hybrides B6 remplacent le moteur T6 des années précédentes. Le T5 ou le B5 n’est plus proposé en 2023.

Le XC90 Recharge constitue une option hybride rechargeable.

On retrouve à nouveau un logiciel d'infodivertissement basé sur Google, qui intègre Google Maps, Google Play et la commande vocale Google Assistant. Avec un résultat mitigé, il faut le dire. Heureusement il est possible d’avoir accès à Apple CarPlay - avec un branchement filaire.

Notons enfin que les niveaux de finition sont réorganisés en Core, Plus et Ultimate.

Le XC90 Recharge AWD Ultimate, le modèle que nous avons conduit, peut rouler entre 30 et 50 km en ville en pure électrique. Nous avions déjà essayé une version recharge l’année dernière et voulions cette année nous concentrer sur la consommation du moteur en mode hybride s’il n’est pas branché.

Volvo XC90 Recharge 2023 gris Photo : Auto123

L’extérieur du Volvo XC90 2023

Le Volvo XC90 passe difficilement inaperçu. Les courbes du capot se prolongent le long des flancs du véhicule pour créer une ligne fluide, tandis que les jantes en alliage d'aluminium ajoutent un style raffiné. Les roues de notre modèle Recharge faisaient 21 pouces, et à notre avis ces grandes roues s’harmonisent bien avec la coupe générale du véhicule. Par contre le design des roues elles-mêmes nous a laissés dubitatifs. Question de gout.

La calandre chromée emblématique à la marque et les phares de jours en forme de marteau de Thor viennent rajouter une touche de solidité. Les feux arrière à LED complètent l'esthétique moderne et distinctive communs à tous les Volvo. Enfin, notre modèle Recharge est facilement reconnaissable par la trappe de charge sur l'aile avant gauche et par le sigle B8 à l’arrière du véhicule.

Points forts Style épuré.

Style épuré. Courbe générale. Points faibles Il a l’air plus gros qu’il n’est réellement.

Intérieur du Volvo XC90 Recharge 2023 Photo : Auto123

L’intérieur du Volvo XC90 2024

Dans l’habitacle du XC90, on apprécie tout de suite la qualité des matériaux. Les sièges en cuir sont chauffants, avec une multitude de réglages de puissance pour le conducteur et le passager. Notre version avait également les sièges massants à l’avant. À 1 700$, le tarif n’est pas exagéré, mais ils ne sont pas très efficaces non plus.

Le XC90 est équipé d'un tableau de bord épuré. L’affichage numérique sur l’écran conducteur derrière le volant ainsi que sur l’écran d'information vertical de neuf pouces est facile à lire. Les garnitures aux accents de bois entourant le tableau de bord, la console centrale et les garnitures des portes vient également appuyer ce sentiment de luxe et de pureté.

À l’arrière, la banquette arrière gagnerait à avoir une assise un peu plus longue. Elle a cependant le mérite d’être divisible en trois et de coulisser et de s'incliner individuellement afin d’augmenter le confort des passagers.

La troisième rangée ne peut convenir à une personne dépassant les 170 cm. Elle dépanne pour de courts trajets, mais si vous recherchez un vrai 7 places, tournez-vous vers la concurrence qui en offre plus à la deuxième et troisième rangée.

Enfin, le coffre. Lorsque tous les sièges sont relevés, l'aire de chargement offre une capacité de 447 litres. Avec la troisième rangée repliée, on a 1183 litres d’espaces disponibles. Si les deux banquettes sont couchées, ce sont 2427 litres d’espace disponibles à bord de ce VUS.

Points forts Matériaux.

Matériaux. Qualité de finitions. Points faibles Intérieur simpliste.

Intérieur simpliste. Banquette arrière un peu courte.

Écran multimédia du Volvo XC90 Recharge 2023 Photo : Auto123

Sécurité et technologie dans le Volvo XC90 2024

Le système d'infodivertissement de Google est installé dans tous les modèles Volvo en remplacement au précédent logiciel Sensus. Il offre une interface utilisateur familière avec des fonctionnalités telles que Google Maps et la commande vocale Google Assistant.

Les commandes de climatisation sont intégrées à l'écran tactile, supprimant les boutons physiques. Heureusement un gros bouton en bas de l’écran central permet de contrôler le volume du son. Mais, si vous souhaitez changer la température ou activer les sièges ou le volant chauffant, c’est trois touches à faire.

Ce n’est pas tant le nombre de touches à faire pour activer un élément, mais surtout le fait de devoir quitter les yeux de la route pour accéder à ces fonctions qui est troublant. Il y a une commande vocale pour effectuer la même tâche, mais après plusieurs essais, le résultat n’est pas concluant.

L’interface Google, une fois connectée à votre compte et à votre téléphone devrait vous faciliter la vie en assurant une meilleure connexion entre vous/téléphone et votre véhicule. Ce système d'infodivertissement de Google améliore considérablement l'expérience de conduite, en particulier avec la commande vocale naturelle et les mises à jour logicielles en direct. Dans l'ensemble, le système d'infodivertissement de Google est un ajout bienvenu à l'intérieur des Volvo.

Au niveau sécurité, vous trouverez à l’intérieur du XC90 une multitude d'équipements de sécurité, tels le système Pilot Assist, qui offre un niveau de conduite semi-autonome, l'avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur d'angle mort, l'alerte de circulation transversale et le freinage automatique d'urgence pour les piétons.

Un système d’assainissement de l’air est également disponible. Cela empêche jusqu'à 95 % des particules fines (PM 2,5) nocives de pénétrer dans l'habitacle.

Le Volvo XC90 Recharge 2023 en gris Photo : Auto123

La conduite du Volvo XC90 2023

Tous les XC90 sont équipés d'un moteur I4 turbocompressé relié à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Notre version Recharge avait un complément électrique qui porte la puissance totale à 455 chevaux et un couple de 523 lb-pi. L’autre moteur, le B6, développe 295 chevaux.

La version Recharge est le plus puissant du groupe, mais ce n’est pas non plus un foudre de guerre. La gestion de la puissance avec l’aide électrique est très fluide et peu perceptible.

Le XC90 se conduit très bien, la direction est légère et le véhicule absorbe toutes les imperfections de la route. Certes il est aidé de la suspension pneumatique qui n’est pas obligatoire. On reste quand même avec un véhicule mou et très loin de la fermeté des Allemandes.

Côté consommation, on sait que l’autonomie électrique a été légèrement améliorée et nous l’avions déjà confirmé dans une autre version B8. Lors de cet essai, nous voulions vérifier la consommation moyenne sans le brancher. Ainsi, durant notre semaine, nous avons roulé 403 km essentiellement en conduite de banlieue. La consommation finale a été de 10,3 litres / 100 km. C’est bien pour un gros véhicule, mais on pense qu’il pourrait faire mieux. Il faudrait refaire le test en été, loin des températures qui tournaient autour du point de congélation.

Points forts Puissance combinée globale.

Puissance combinée globale. Conduite. Points faibles Autonomie électrique.

Avant du Volvo XC90 Recharge 2023 Photo : Auto123

Le mot de la fin

La conduite de notre XC90 est loin d’être déplaisante. C’est un très bon véhicule qui se conduit bien, qui est confortable et extrêmement sécuritaire. Il est aussi très cher ! Notre modèle frôlait les 100 000 $. C’est excessif pour un modèle branchable avec une aussi faible autonomie électrique et une moyenne de consommation tout de même élevée.

Nous recommandons fortement de vous pencher vers le modèle de base qui offre tout le confort, la sécurité et l’agrément de conduite de Volvo à un prix presque raisonnable.

Sinon, les conducteurs qui cherchent une option tout électrique attendent avec impatience le successeur électrique du XC90, le Volvo EX90. Cette version offrira aux conducteurs une option plus écologique et efficace pour leur conduite quotidienne.

Quelques-unes de vos questions au sujet du Volvo XC90 2023 :

Quel est le temps de recharge de la batterie du Volvo XC90 Recharge ?

Le temps de recharge de la batterie dépend de plusieurs facteurs, mais en termes généraux, en utilisant une prise domestique standard de 110 volts, le temps de recharge complet de la batterie peut prendre environ 8 heures. Avec une borne de niveau 2 de 240 volts, le temps de recharge peut être réduit à environ 2,5 heures.

Calandre du Volvo XC90 Recharge 2023 Photo : Auto123

Les principaux concurrents du Volvo XC90 Recharge

BMW X5 xDrive45e : Ce modèle offre une autonomie électrique de 48 km et une consommation d'essence réduite en mode hybride.

Ce modèle offre une autonomie électrique de 48 km et une consommation d'essence réduite en mode hybride. Lexus RX 450h : Ce modèle de luxe préconise le confort, le raffinement et la fiabilité.

Ce modèle de luxe préconise le confort, le raffinement et la fiabilité. Lincoln Aviator Grand Touring : Cette variante hybride branchable offre une autonomie électrique d’un peu moins de 30 km.

Cette variante hybride branchable offre une autonomie électrique d’un peu moins de 30 km. Porsche Cayenne E-Hybrid : Ce modèle offre une autonomie électrique de 27 km et une puissance jusqu’à 455 chevaux.

Conditions de l’essai

Les conditions météo : Debut printemps sans neige

Type de route : Banlieue

La vitesse : Souvent sur des routes à vitesse permise entre 60 et 70 km/h

La durée de l'essai : Une semaine et 403 km parcourus

ÉVALUATION 71 % Performance 6/10 Design 7/10 Espace à bord 8/10 Technologie/sécurité 8,5/10 Économie d’essence 6/10 Rapport qualité/prix 7/10

Arrière du Volvo XC90 Recharge 2023 Photo : Auto123