Auto123 met à l’essai le Lincoln Corsair 2021.

Arrivé sur le marché l’année dernière, le Corsair remplace le MKC chez Lincoln. On le sait, Lincoln est la version luxueuse de Ford et plusieurs modèles utilisent des plateformes communes. Le Corsair ne fait pas exception à la règle et partage nombre d’éléments avec le Ford Escape. Bien entendu, comme pour l’ensemble des produits Lincoln, la finition, la qualité et le luxe sont aux rendez-vous avec le Corsair.

Le constructeur a choisi de simplifier la liste de ses modèles. Il a une seule berline, la MKZ (modèle 2020 sur le site de Lincoln Canada), et tous ses autres véhicules sont des VUS. Le Corsair est le plus petit utilitaire de la gamme Lincoln, suivi par le Nautilus, l’Aviator et le très luxueux et le gigantisme Navigator. Lincoln est synonyme de luxe, et le Corsair a le mérite de nous laisser entrer dans cet univers pour, au départ, un montant de 45 200 $. Nous avons conduit la version Reserve du Lincoln Corsair 2021, offerte à 65 950 $. Il y a là une différence substantielle au niveau du prix et les consommateurs devront réfléchir aux éléments qu’ils considèrent comme vraiment essentiels avant de choisir une version.

Photo : Auto123.com Lincoln Corsair 2021, profil

À l’extérieur

Les différences entre le MKC et le Corsair sont minimes. Tout d’abord, ils sont presque de taille identique, le Corsair étant légèrement plus grand que son prédécesseur. À l’avant, on retrouve la même calandre ainsi que le même type de phare, même si les deux éléments ont été très légèrement redessinés. Honnêtement, cela fait deux ans maintenant que le Corsair est sur le marché, et nous avons beaucoup de mal à le différencier d’un MKC sur la route.

Un petit détail, toutefois, est que le Corsair a un petit air d’Aviator. Bon, il faut savoir à quoi ressemble un Aviator de nouvelle génération, mais le VUS compact a au moins su garder l’élégance qui caractérise son grand frère.

À l’arrière, la même histoire. À part quelques détails, il est très difficile de différencier le MKC du Corsair. On pourra cependant noter que le sigle Lincoln se trouve un peu plus haut positionné et la signature lumineuse arrière a été légèrement modifiée. Enfin, la lunette couvre, dans le Corsair, toute la partie arrière. Ce sont là, les gros changements qui ont été apportés avec ce nouveau modèle.

Photo : Auto123.com Lincoln Corsair 2021, trois quarts arrière

À l’intérieur

Heureusement, il y a beaucoup de différences ici entre le bon vieux MKC et ce nouveau Corsair. Comme nous le notions plus haut, le Corsair s’apparente beaucoup à l’Aviator, et à l’intérieur, c’est encore plus vrai. À l’inverse du MKC qui avait un habitacle trop inspiré de Ford à mon goût, celui du Corsair respire le luxe et le confort, et les commandes sont toutes accessibles grâce à des boutons installés sur la console.

Notre modèle d’essai Reserve était doté des sièges Perfect Position, offerts en option. Ces derniers permettent de personnaliser l’assise de 24 façons différentes, dont un ajustement séparé des reposes cuisses. Avec les fonctions de massages, on se croirait dans un Navigator !

À l’arrière, il y a suffisamment de place pour y accueillir trois adultes. Le confort est cependant moins phénoménal qu’à l’avant. Il faut noter également qu’avec le Corsair, les sièges arrière 60/40 deviennent coulissants afin de fournir plus de place pour les objets encombrants dans le coffre.

Photo : Auto123.com Lincoln Corsair 2021, intérieur

La conduite

Globalement, la conduite du Corsair est marquée par le confort. Sans être un foudre de guerre, il sait transporter ses occupants dans le plus grand confort et le plus grand silence, bref, ce qu’on attend d’un produit luxueux. Il ne faut cependant pas oublier que notre modèle d’essai était équipé d’une suspension adaptative en option. Ce système utilise des capteurs qui surveillent le mouvement de la suspension, de la carrosserie, du volant et des freins, tout pour adapter le niveau de suspension aux millisecondes.

Dans la réalité, cette suspension est impressionnante d’efficacité. Elle absorbe réellement toutes les imperfections de la route pour restituer un maximum de confort dans l’habitacle. Malheureusement, nous n’avons pas pu tester un modèle dépourvu de cette suspension. Nous ne pourrons donc nous prononcer sur l’expérience de conduite dans un Corsair équipé des réglages de base.

Photo : Auto123.com Lincoln Corsair 2021, tableau de bord

La technologie à bord

Le Corsair est équipé de série du système d’infodivertissement SYNC 3 sur écran tactile de huit pouces et de deux ports USB. Android Auto et Apple CarPlay sont installés sur toutes les versions. On retrouve également un chargeur sans fil, en option, mais celui-ci est situé dans la console centrale. Cet emplacement n’est pas idéal, car il est difficile d’accès.

Toujours en option, le téléphone peut également servir de clé avec l’application Lincoln Way. Ainsi, votre appareil vous servira de clé et pourra également servir à faire démarrer votre véhicule à distance.

Côté sécurité, la suite technologique Co-Pilot 360 composée de cinq fonctions de guidage routier est incluse de série dans tous les Corsair. Ces fonctions comprennent la détection des angles morts avec avis de circulation transversale, l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique, le système de suivi de voie, la caméra de recul et les phares avec feux de route automatiques.

Avec un petit supplément, vous pourrez rajouter des essuie-glaces à détection de pluie, un régulateur de vitesse adaptatif, un centrage de voie et une reconnaissance des panneaux de vitesse, une caméra à 360 degrés, ainsi que des capteurs de stationnement avant et arrière. On peut encore continuer comme ça avec des tas d’options qui sont livrables avec ce véhicule. Vous l’aurez compris, vous pouvez rendre votre Corsair très luxueux, mais attendez-vous à en payer le prix.

Photo : Auto123.com Lincoln Corsair 2021, avant

La mécanique

Le modèle de base est un 4-cylindres turbo de 2 litres qui développe 250 chevaux et 280 livres-pieds de couple. Nous n’avons pas pu essayer ce moteur, car notre modèle d’essai profitait du 4-cylindres turbo de 2,3 litres qui développe 295 chevaux et 310 lb-pi de couple. Il n’y a pas une grande différence de prestation entre les deux mécaniques. Elles sont associées à une boîte automatique à huit vitesses qui fait un travail admirable.

Lors de notre semaine d’essai, nous avons également pu tester la traction intégrale. Le véhicule, muni de bons pneus d’hiver, procure tout le confort et la sécurité nécessaire lors des différents déplacements. Le système bascule en toute transparence entre le mode traction et le rouage intégral. Le conducteur peut par ailleurs choisir entre cinq modes de paramétrage de la conduite ; normal, excitant, conservation, glissant et condition profonde.

Photo : Auto123.com Lincoln Corsair 2021, trois quarts avant

Conclusion

Le Lincoln Corsair, équipé comme notre modèle d’essai, offre du confort à revendre et peut facilement tenir tête aux BMW X3 et Audi Q5 de ce monde. La suspension adaptative nous a bluffés tant elle absorbe toutes les irrégularités de la route. Et puis le moteur de 2,3 litres n’est pas avare en puissance ; lorsqu’on appuie un bon coup sur l’accélérateur, il répond présent !

La seule chose qui nous a refroidis est le prix total de notre véhicule. À 65 950 $, on passe notre tour. À ce prix-là, on peut aller sans aucun doute vers des modèles allemands. Cependant, le modèle d’entrée de gamme à 44 700 $ nous est plus facile à conseiller, surtout si vous voulez accéder au monde de Lincoln.

On aime

Conduite

Moteur

Design intérieur

Confort

Caméra arrière avec jet nettoyant

On aime moins

Style extérieur qui ressemble beaucoup au MKC

Trop d’options, prix du véhicule

Consommation élevée

Trop petite taille de l’écran pour la catégorie

La concurrence principale

BMW X3

Audi Q5

Mercedes-Benz GLC

Volvo XC60

Photo : Auto123.com Lincoln Corsair 2021, arrière