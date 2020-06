Auto123 fait l’essai du Mazda CX-5 Diesel 2020.

Voici l’histoire d’une montagne qui a accouché d’une souris. En marge du Salon de l’auto de Paris en 2012, Mazda avait amené un groupe de journalistes faire l’essai d’une Mazda 6 Diesel en promettant que ce modèle était en route pour l’Amérique du Nord. Un projet qui n’a finalement jamais vu le jour.

Mais loin d’abandonner, Mazda a continué de promettre ce moteur dans un autre véhicule sans dire lequel. À force de remettre le projet, nous avons presque fini par oublier. Vint ensuite le « Dieselgate » de Volkswagen en septembre 2015 qui a retourné aux calandres grecques la quasi-totalité des projets de moteurs Diesel.

Finalement, alors que plus personne ne l’attendait, Mazda nous présente, en 2019, ce fameux moteur Diesel qui se cache dans les entrailles d’un CX-5. Il est vrai que Mazda a finalement tenu promesse, mais plus personne n’est intéressé par les moteurs Diesel.

Photo : Mazda Mazda CX-5 SkyActiv-D (Diesel), logo

Manque de pertinence

Il existe en général plusieurs arguments pour une motorisation Diesel, malheureusement ce n’est pas le cas ici. Il faut d’abord que l’acheteur soit prêt à débourser plus de 47 000 $ pour un CX-5, c’est 5 000 $ de plus que la version Signature à essence avec moteur turbo tout équipé.

Et ce n’est pas tout. Il faut également tenir compte que les prouesses de cette mécanique Diesel n’ont rien d’exceptionnel. Prenons la puissance qui cède toujours le pas au moteur à essence, mais se rattrape avec le couple. Dans le cas du moteur Diesel, vous avez 168 chevaux face à 250 pour le 2,5 litres turbo à essence. Pour ce qui est du couple, le moteur turbo à essence est à 310 et le Diesel à 290, pas d’avantage ici.

Il est vrai que la consommation est légèrement mieux avec en une moyenne de 8,4 L/100 km contre 10,6 pour le modèle à essence. Il faut toutefois retenir que le prix du carburant Diesel est beaucoup plus élevé que l’essence en ce moment et que vous devez débourser en moyenne entre 12 et 15 $ par 1 000 km parcourus en urée, sans compter les coûts d’entretien plus élevé. Un jeu qui n’en vaut pas la chandelle.

Photo : Mazda Mazda CX-5 SkyActiv-D (Diesel), profil

Bien équipé

Dans l’habitacle, le conducteur trouvera un écran tactile multifonctions de 7 po, un système de divertissement AM/FM/HD compatible avec CarPlay, Android Auto, Bluetooth, les radios Internet Aha, Stitcher, et les fonctionnalités de messages textes.

De plus, les sièges avant chauffants, la banquette inclinable 40/20/40, les sièges arrières inclinables et la climatisation font partie de l’équipement de série.

Notre version Diesel était basée sur le modèle Signature et offre des roues en alliage de 19 po, la radio SiriusXM, le système audio Bose haut de gamme, les sièges en cuir, un moniteur 360 degrés, les sonars de stationnement avant et arrière et finition intérieure en bois d’abachi. Il faut admettre que la finition est superbe, l’insonorisation sans faute et à plus de 47 000$, on doit aussi s’attendre à cela.

Photo : Mazda Mazda CX-5 SkyActiv-D (Diesel), intérieur

Les attributs en matière de sécurité comprennent les quatre freins à disques avec systèmes ABS et EBD, en plus du module d’aide au freinage intelligent en ville. La tenue de route est renforcée par une suspension indépendante avant et arrière, alors que les amortisseurs avant sont de style MacPherson. En plus du système de contrôle de la traction, le conducteur peut compter sur l’alerte de trafic transversal arrière et un système avancé de surveillance d’angles morts.

Sur la route

Même si le moteur Diesel n’est pas reconnu pour sa verve, ce CX-5 ne manque pas de nerfs. Il est très agréable à conduire, la direction est rapide et précise, la mécanique Diesel n’est pas bruyante, le roulis est bien contrôlé et le format demeure idéal pour la petite famille.

Photo : Mazda Mazda CX-5 SkyActiv-D (Diesel), trois quarts avant

La cabine est spacieuse à l’avant et les sièges de cuir sont aussi de belles factures avec garnitures en bois véritable et une grande liste de caractéristiques de série. Vous avez même droit à un afficheur tête haute. Vous avez vraiment l’impression d’être dans un modèle haut de gamme, car, en vérité c’est le cas avec un prix qui est presque aussi élevé que certains concurrents allemands de même format.

Conclusion

Ce Mazda est trop cher pour être intéressant. Il faudrait mettre ce qui reste en inventaire de ses moteurs Diesel dans des versions plus abordables pour ne pas faire monter le prix à 47 000 et s’organiser pour l’offrir à 35 000 $. C’est sans doute la seule manière d’écouler ces mécaniques qui ont perdu de leur lustre.

On aime

Format pratique

Plaisant à conduire

Moteur Diesel silencieux

On aime moins

Modèle trop dispendieux

Coût d’entretien trop élevé

Économie de carburant insuffisante