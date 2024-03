• Auto123 effectue un premier essai du Mini Countryman SE 2025.

Cascais, Portugal - Arrivé sur nos routes en 2010, le Countryman en sera à une troisième génération pour 2025. Avec six centimètres de plus en hauteur et treize centimètres de plus en longueur, le nouveau Mini Countryman a sensiblement grandi par rapport à son prédécesseur. Il ne perd toutefois rien de son charisme. Il faut toutefois se demander si le nom de Mini est encore celui qui lui convient le mieux.

Mini Countryman SE 2025, de profil Photo : B.Charette

Design extérieur

Le nouveau Mini Countryman, qui mesure 4433 mm de long, 1843 mm de large et 1656 mm de haut, est à la fois un véhicule polyvalent, élégant et un compagnon spacieux au quotidien. Grâce à l’empattement qui a été porté à 2692 mm, le confort a été amélioré.

Nous pourrions décrire le style général en deux mots : simplicité volontaire. L’approche visuelle de l’utilitaire est plus minimaliste avec des porte-à-faux et un capot court, ainsi qu’un empattement long qui, contrastant avec les grandes roues, combine les caractéristiques classiques du design Mini avec une carrosserie à l’allure athlétique.

On retrouve des surfaces nettes, un toit légèrement incurvé avec une transition transparente vers le nouveau pilier C (de forme spécifique à chaque version), et la bande noire périphérique caractéristique. Vous avez des phares à DEL à l’avant et à l’arrière, et des jantes dont la taille peut aller jusqu’à 20 pouces, offrant au passage différents designs qui ajoutent à l’aspect robuste.

Mini Countryman SE 2025, trois quarts arrière Photo : B.Charette

L’accent est mis davantage sur la couleur de la carrosserie, ce qui ajoute à l’apparence élégante du modèle. La section prononcée des épaules renforce l’apparence puissante du nouveau Mini Countryman.

L’arrière se rétrécit sous l’inscription du modèle, divisant visuellement le tout en deux sections. La jupe arrière dans la partie inférieure souligne la position solide du véhicule, tandis que les surfaces généreuses dans la partie supérieure donnent à l’utilitaire une allure plus légère.

Mini Countryman SE 2025, intérieur Photo : Mini

Présentation intérieure

Le volume plus généreux de l’extérieur se reflète à l’intérieur. L’arrière du véhicule offre un maximum de réduction et d’espace. La position de la rangée de sièges arrière peut être réglée en longueur, jusqu’à 13 cm. Le dossier des trois places est également réglable individuellement en six positions, jusqu’à 12 degrés. Le coffre propose une capacité de 460 à 1450 litres. Un compartiment supplémentaire dans le plancher offre un espace pratique pour les accessoires de recharge.

Le conducteur et le passager avant bénéficient d’un confort nettement amélioré avec ce nouveau Mini Countryman, avec près de 3 cm de largeur supplémentaires au niveau des épaules et des coudes. La largeur aux épaules a également été augmentée de 2,5 cm à l’arrière.

Le toit panoramique en verre, livrable en option, rend l’intérieur particulièrement lumineux et convivial. Un processus utilisant du polyester recyclé offre un textile au design bicolore.

Mini Countryman SE 2025, deuxième rangée de sièges Photo : Mini

L’ensemble de l’intérieur est divisé en une partie supérieure et une partie inférieure, le long d’une ligne horizontale située sous le nouvel écran rond qui agit comme bloc d’instruments. Au-dessus, tous les éléments de design tels que les bouches d’aération et les poignées de porte sont alignés verticalement, soulignant ainsi le caractère du véhicule. Le design de la barre à bascule reconfigurée regroupe les différentes fonctions avec cinq interrupteurs conçus individuellement.

Les fonctions de conduite les plus importantes (frein de stationnement, sélecteur de vitesses, bouton start/stop, commutateur de mode d’expérience, réglage du volume) sont ainsi directement accessibles.

En même temps, le sélecteur de rapports n’est plus à la console centrale, ce qui libère de l’espace pour des rangements pratiques et spacieux. Les porte-gobelets sont plus grands et la console comprend un nouvel espace de rangement situé sous la barre de commutateurs. Ce dernier permet de ranger les téléphones à un endroit facile à trouver et de les recharger (sans fil) en même temps.

Mini Countryman SE 2025, boutons de console central Photo : Mini

Technologie et sécurité

Le tableau de bord du nouveau Mini Countryman comprend un écran central qui regroupe toutes les fonctions nécessaires. Toutes les informations importantes sont projetées sur l’écran de l’affichage tête-haute (option). L’écran central à DELO (diodes électroluminescentes organiques), qui offre une haute résolution et dont la taille fait 9,4 pouces, devient la nouvelle référence pour le nouveau Countryman. La forme ronde qu’on avait avec le modèle précédent est conservée, avec l’ajout de fonctions et une sensation complètement nouvelle en tant qu’utilisateurs.

Grâce au système d’exploitation Mini 9, toutes les fonctions du véhicule peuvent être commandées par le toucher ou la voix en disant simplement « Hey Mini ».

Mini Countryman SE 2025, volant, écran multimédia Photo : Mini

Avec le nouvel aménagement intérieur, l’écran a été rapproché des deux sièges avant et est facile à atteindre. La présentation graphique est moderne et se concentre sur l’essentiel. La zone supérieure contient des informations relatives au véhicule, telles que la vitesse et l’état de la batterie. Lorsque l’on appuie sur l’indicateur de vitesse, un compteur de vitesse plein écran s’affiche, ce qui met clairement l’accent sur la conduite.

Dans le menu d’accueil, les autres fonctions sont affichées sous forme de vignettes à gauche et à droite de la fonction de menu en cours. Ils peuvent être affichés et sélectionnés en glissant horizontalement vers le centre. Dans la partie inférieure de l’écran à DELO, les options Navigation, Média, Téléphone et Climat peuvent être sélectionnées directement à tout moment. Toutes les autres fonctions sont accessibles via le menu de la même manière que sur un téléphone intelligent.

Tout cela demande une période d’apprentissage, mais vous arriverez à naviguer après quelques heures.

En plus du régulateur de vitesse actif automatique, l’assistant de direction et de voie prend en charge le guidage latéral dans le cadre d’un ensemble en option nommé Assistant de conduite Plus. À l’aide des capteurs du véhicule et d’autres systèmes d’assistance, le dispositif détecte les espaces nécessaires pour le changement de voie et assure que le véhicule circule à la vitesse optimale pour le changement de voie assisté.

Et avec l’Assistant de stationnement Professionnel (option), le véhicule peut être manœuvré hors d’une place de stationnement à l’aide de votre cellulaire et de la nouvelle fonction de stationnement à distance. S’il n’y a pas suffisamment de place sur le côté du véhicule, le Countryman utilise cette fonction pour sortir de la place de stationnement tout seul, facilitant ainsi l’entrée pour le conducteur.

Mini Countryman SE 2025, avant Photo : B.Charette

Motorisation du Mini Countryman SE ALL4 2025

Avec une puissance estimée à 313 chevaux (204 à l’avant et 109 à l’arrière) les moteurs électriques du Mini Countryman SE ALL4 à transmission intégrale proposent également 364 lb-pi de couple, permettant au véhicule d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, et d’atteindre une vitesse maximale de 180 km/h.

La batterie a une capacité énergétique estimée de 66,45 kWh. La recharge rapide en courant continu est possible à 130 kW. Cela signifie qu’un peu moins de 30 minutes à une station de recharge rapide suffisent pour faire passer le niveau d’énergie de la batterie de 10 à 80 pour cent.

Mini annonce une autonomie de 440 km avec le cycle européen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Selon notre moyenne de consommation de 18,8 kWh aux 100 km durant notre journée d’essai, nous estimons que ce Mini va proposer entre 340 et 350 km dans de bonnes conditions au Canada.

L’application Mini fournit une vue d’ensemble pratique du processus de recharge, même si le client n’est pas à proximité du véhicule. Cela fournit des détails sur l’état actuel de la batterie, un plan de route optimisé pour la recharge et l’historique des opérations jusqu’à présent, y compris tous les coûts et toutes les économies.

Mini Countryman SE 2025, trois quarts avant Photo : B.Charette

Conduite du Mini Countryman SE ALL4 2025

Avec un poids de 2000 kg (comparativement à 1660 kg pour la version JCW), ce modèle électrique est lourd et on le ressent immédiatement en prenant le volant. Avec une largeur augmentée et un empattement allongé, vous avez par contre une excellente base de conduite. Les 313 chevaux accompagnés de nombreux modes de conduite donnent toute la puissance voulue.

La direction manque un peu de précision, mais le rayon de braquage est court. La suspension adaptative avec une réduction de 15 mm et des amortisseurs sélectifs en fréquence est livrable en option. Vous avez aussi le choix de pneus plus ou moins sport et différentes jantes pour ajouter de l’adhérence à l’expérience.

Pour l’ultime expérience économique, il y a le mode Green qui optimise l’efficacité de la conduite.

Pour la première fois, le Mini Countryman offre également une conduite semi-automatisée sur des routes similaires à des autoroutes, à des vitesses allant jusqu’à 60 km/h. Jusqu’à cette barrière, le conducteur peut retirer ses mains du volant s’il continue à suivre étroitement le trafic.

Mini Countryman SE 2025, roue Photo : B.Charette

Les prix du Mini Countryman SE ALL4 2025

Le prix de base annoncé pour le Countryman SE au Canada est de 59 990 $, donc tout juste sous la barre qui le rend admissible aux subventions (fédérale et provinciale, là où c’est applicable). Au Québec, on parle donc de 12 000 $ de rabais. Si vous ajoutez les taxes, le transport, la préparation et autres frais inhérents, vous êtes à 72 125 $. À ce prix, vous enlevez les 12 000 $ et vous êtes à 60 125 $ avant d’avoir fait le choix d’une seule option.

Le mot de la fin

Avec une autonomie plus concurrentielle que celle de la première Mini électrique, un style unique, un prix qui rend le véhicule admissible aux subventions gouvernementales au Canada, et des dimensions assez grandes pour combler les besoins d’une petite famille, le Mini Countryman SE ALL4 2025 va attirer l’attention de bien du monde.

Reste maintenant à savoir si la version E plus abordable à un seul moteur (vendue en Europe pour le moment) viendra grossir les rangs en offrant une option encore plus accessible.

Le Mini Countryman SE 2025 Photo : Mini

Les questions à poser

Il faut se demander ce qui fera du Mini Countryman un succès ou pas. La réponse est simple : son style. Avec, par exemple, quatre finitions individuelles y compris deux approches bicolores et la gamme de toits contrastés caractéristiques du Mini Countryman mettant en évidence certaines parties fonctionnelles (telles que le logo dans la nouvelle couleur Vibrant Silver), ce véhicule se démarque visuellement.

Vous avez aussi les modes d’expérience Mini (option) qui prolongent l’expérience à l’intérieur en utilisant une unité de projection derrière l’écran rond. Le tableau de bord s’illumine ainsi de différents motifs et couleurs avec des graphiques lumineux spéciaux, selon le choix du mode d’expérience. On ne retrouve pas d’équivalent sur le marché.

Points forts

- Le style unique

- Un bel espace de vie

- Le format plus généreux

Points faibles

- Autonomie un peu juste à ce prix

- Direction sans vie

- On sent le poids dans la conduite