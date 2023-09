• Auto123 met à l’essai la Toyota Corolla Hatchback 2023.

La Toyota Corolla Hatchback 2023 profite d’une série de mises à jour conçues pour accroître son attrait auprès des consommateurs à la recherche d’une compacte polyvalente. La concurrence dans le segment n’est peut-être pas ce qu’elle était, mais elle demeure solide.

La Corolla Hatchback : quoi de neuf en 2023 ?

La Corolla Hatchback 2023 arbore de nouveaux pare-chocs avant et arrière, de nouveaux phares et feux, ainsi que de nouveaux designs de jantes en alliage. Deux nouvelles couleurs, Blue Crush Metallic et Inferno, font également leur apparition. De plus, le modèle propose toujours une option bicolore avec un toit métallique noir, ce qui ajoute une touche stylistique supplémentaire.

À noter que l’édition Nightshade n’est pas offerte en 2023. Toyota a déjà confirmé par contre qu’elle sera de retour en 2024.

Toyota Corolla Hatchback 2023, avant Photo : D.Boshouwers

Design extérieur de la Toyota Corolla Hatchback 2023

Le design de la Corolla Hatchback a été affiné pour 2023. Les phares à DEL, empruntés à la version haut de gamme GR Corolla, confèrent à l’avant une allure plus agressive. La calandre a également été redessinée, et sur les variantes XSE — modèle que nous avons conduit —, les phares antibrouillard sont encadrés de chrome, ajoutant une touche d’élégance.

À l’arrière, un nouveau diffuseur noir brillant avec des accents chromés s’harmonise avec l’approche réservée au faciès. Les nouvelles jantes en alliage Gloss Graphite de 18 pouces donnent au véhicule un aspect moderne et élégant. De profil, on remarque la ligne ascendante des portes arrière qui confère à cette compacte une allure un peu plus dynamique, ce qui n’est pas déplaisant.

Toyota Corolla Hatchback XSE 2023, intérieur Photo : Toyota

Intérieur de la Toyota Corolla Hatchback 2023

L’intérieur de la Corolla à hayon impressionne grâce à la qualité des matériaux utilisés. À l’exception de quelques accents en plastique noir piano, l’habitacle offre une expérience tactile agréable grâce à des surfaces douces au toucher.

Les sièges avant sont confortables et offrent un bon soutien, même lors de longs trajets. À l’arrière, les places extérieures sont sculptées pour garantir un meilleur maintien, mais la centrale est moins confortable en raison de la bosse qu’on retrouve généralement à cet endroit.

Le système multimédia a été mis à jour avec un nouvel écran tactile de huit pouces. Il prend en charge Apple CarPlay et Android Auto (sans fil), mais le système natif est également convivial. Les commandes de la climatisation conservent leur aspect physique, ce qui est pratique pour une utilisation quotidienne. De plus, la Corolla Hatchback propose un pavé bien placé pour la recharge sans fil de téléphones intelligents.

En ce qui concerne l’espace de chargement, la Corolla Hatchback offre 660 litres derrière les sièges arrière. Bien que l’espace pour les jambes à l’avant soit satisfaisant, c’est plus limité à l’arrière pour les passagers adultes. Ça va pour les courts trajets, mais c’est un pensez-y-bien si vous comptez couvrir plus de kilomètres avec des occupants.

Écran multimédia dans la Toyota Corolla Hatchback XSE 2023 Photo : Toyota

Technologie et sécurité dans la Toyota Corolla Hatchback 2023

La Corolla Hatchback 2023 est équipée du tout nouveau système multimédia développé par l’équipe Toyota Connected Technologies. Parmi les innovations, on compte des commandes vocales, une navigation infonuagique, une assistance à la destination et des mises à jour en ligne.

En matière de sécurité, la Corolla Hatchback est équipée de la suite Toyota Safety Sense 3.0 qui inclut de nombreuses fonctionnalités avancées telles qu’un système d’assistance à la conduite proactive, le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes, la surveillance des angles morts, un régulateur de vitesse adaptatif agissant à toutes les vitesses, l’assistance au maintien dans la voie, etc. À ce titre, elle a obtenu de bonnes notes lors des tests de collisions et est classée « Meilleur choix sécurité » (Top Safety Pick) par l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Toyota Corolla Hatchback 2023, profil Photo : D.Boshouwers

Groupe motopropulseur de la Toyota Corolla Hatchback 2023

Toutes les versions de la Corolla Hatchback 2023 sont équipées d’un moteur 4-cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux et 151 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à variation continue (CVT) et à une configuration à traction. Ce moteur, bien adapté à ce modèle compact, offre une performance solide tout en maintenant une bonne économie de carburant.

Cependant, il est important de noter que la Corolla Hatchback n’est pas livrable en configuration hybride ou avec la traction intégrale. Cette dernière n’est possible qu’avec la version berline, hélas.

Toyota Corolla Hatchback 2023 : les prix et la gamme

La fourchette de prix de la Corolla Hatchback 2023 commence à 25 250 S pour la version de base. Cependant, la plupart des acheteurs opteront probablement pour des versions plus équipées. La version SE Plus, offerte à 27 150 $, représente un bon rapport qualité-prix avec son écran central plus grand, ses sièges chauffants et la surveillance des angles morts. La version XSE haut de gamme, affichée à 31 650 $, offre un ensemble complet de caractéristiques de confort et de technologie.

Toyota Corolla Hatchback 2023, trois quarts arrière Photo : D.Boshouwers

Comment est la conduite de la Toyota Corolla Hatchback 2023 ?

Sans être une bête sur la route, loin de là, la Corolla Hatchback 2023 offre une expérience de conduite agréable grâce à son moteur réactif et à sa direction précise. Elle propose une tenue de route agile et sa suspension bien réglée lui permet de bien négocier les virages. La transmission CVT se comporte de manière fluide, et les palettes de changement de vitesse ajoutent une touche de sportivité pour les conducteurs qui recherchent un peu plus de contrôle.

Nous avons trouvé le confort de roulement un brin approximatif par moments ; on ne se croira pas en Lexus ici. Mais ce n’est pas suffisant pour rendre la conduite inconfortable, il faut le préciser.

En ce qui concerne la consommation de carburant, la Corolla Hatchback affiche des cotes concurrentielles, avec une moyenne combinée de 6,8 litres/100 km. Cela en fait l’une des options les plus économes en carburant de sa catégorie.

Toyota Corolla Hatchback 2023, trois quarts avant Photo : D.Boshouwers

Les concurrents de la Toyota Corolla Hatchback 2023

La Corolla Hatchback 2023 fait face à une concurrence solide sur le marché des compactes. Ses principaux concurrents sont les suivants :

Mazda3 à hayon

Honda Civic à hayon

Kia Forte5

Ces modèles offrent des caractéristiques similaires, mais chacun a ses propres avantages et inconvénients. Les meilleurs atouts de la Toyota ? Son moteur solide et relativement puissant, et l’indestructibilité des véhicules de cette marque japonaise.

Le mot de la fin

La Toyota Corolla Hatchback 2023 est une option solide dans la catégorie des compactes. Avec ses mises à jour esthétiques, son intérieur de qualité, ses caractéristiques technologiques modernes et sa sécurité avancée, elle mérite d’être considérée par ceux et celles qui recherchent une voiture polyvalente et économique.

Toyota Corolla Hatchback 2023, arrière Photo : D.Boshouwers