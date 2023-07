• Auto123 met à l’essai la Toyota Crown 2023.

À bien des égards, la nouvelle Toyota Crown 2023 qui arrive sur le marché est étrange. Notamment,

Elle est étiquetée comme une berline, même si elle s’aventure très proche du VUS multisegment ;

L'offre comprend non pas un, mais DEUX groupes motopropulseurs hybrides au choix ;

Elle est grosse et lourde, mais elle est conçue comme une solution de rechange économe en carburant par rapport aux véhicules électriques ;

Et surtout, il s'agit, en 2023, d'une toute nouvelle voiture. Une berline.

L’avenir nous dira si ce modèle, qui remplace essentiellement la défunte Avalon, est un projet lancé avant la conversion tardive de Toyota vers l’électrification, ou une proposition courageuse et judicieuse dans un segment qui est peu peuplée actuellement. Ou les deux.

La nouvelle Toyota Crown 2023 Photo : D.Boshouwers

L'extérieur de la Toyota Crown 2023 - 7/10

On peut dire ce que l'on veut, mais la Toyota Crown a une allure distinctive sur la route. Elle se tient près du sol, même avec ses grandes roues, mais elle s'élève aussi haut que plusieurs modèles classés VUS multisegment. Devinez, par exemple, la différence de hauteur entre cette berline Crown et le Kia EV6, classée multisegment : 5 mm.

La majorité de cette hauteur imposante de la Crown se compose de panneaux de carrosserie et non de vitres, ce qui donne lui donne un air un peu brutal, comme celui de ces VUS performants de type coupé. J’ai aussi remarqué une certaine ressemblance avec le profil du défunt Honda Crosstour (qui, on s’entend, n’a jamais gagné de prix de design).

Bon, c’est une question de goût, et le faciès de la Crown se laisse apprécier avec ses phares minces reliés par un arc plongeant, le tout surmontant une calandre proéminente.

L'habitacle de la Toyota Crown 2023 Photo : D.Boshouwers

L'intérieur de la Toyota Crown 2023 - 7,5/10

Toyota a fait un meilleur travail d'intégration des deux grands écrans dans le tableau de bord que ce qui a été vu ailleurs. Les écrans sont grands, les images clairs, le système assez intuitif. De plus, il y a des boutons physiques pour les fonctions de base comme les réglages audio et de climatisation.

Je n'ai rien à redire non plus sur le confort des sièges, et la facilité d'entrée et de sortie permise par la position haute du véhicule plaira aux moins agiles d'entre nous.

Mais pour une grande et lourde berline, l'espace intérieur n'est pas aussi vaste que l'extérieur ne le laisse supposer, en particulier à l'arrière où la garde au toit est un peu compromise par le toit ouvrant panoramique et la ligne de toit inclinée. Le volume du coffre n'est pas non plus très vaste, avec 433 litres. C'est assez ordinaire pour une berline de taille moyenne.

Console centrale de la Toyota Crown 2023 Photo : D.Boshouwers

On trouve ensuite une bonne quantité de plastique ici et là. Nous ne sommes donc pas en présence d’une berline de luxe. Certaines de ces surfaces luisantes qui attireront inévitablement la poussière et les empreintes digitales auraient pu être composées de revêtements souples ou même de boiseries ; l’intérieur s’en serait mieux porté.

En revanche, comme vous le verrez plus bas, Toyota n’a pas lésiné sur l’équipement de série (et tant mieux, vu le prix de départ de cette berline). Les sièges avant sont chauffants et réglables en huit positions, le siège du conducteur est doté d’un support lombaire, le système de climatisation est à deux zones, et ainsi de suite. Sur ce plan, c’est réussi.

Toyota Crown 2023, avant Photo : D.Boshouwers

Les versions de la Toyota Crown 2023 au Canada

La nouvelle Crown est proposée en trois versions — XLE, Limited et Platinum — ainsi qu’avec l’un de deux groupes motopropulseurs hybrides. Le système hybride Toyota est destiné aux deux premières, tandis que le groupe motopropulseur Hybrid Max est associé à la variante haut de gamme Premium. Nous reviendrons plus en détail sur chacune de ces motorisations un peu plus loin.

L’équipement de série est plutôt généreux. Le modèle de base Crown XLE est équipé :

De la traction intégrale ;

D’une transmission à variation continue (CVT) ;

D’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres, en plus de moteurs électriques de 88 kW à l’avant et 40 kW à l’arrière (sur demande) ;

De jantes en alliage de 19 pouces ;

De sièges avant chauffants offrant huit réglages électriques ;

D’un support lombaire pour le conducteur ;

D’un volant chauffant gainé de cuir ;

D’un système de climatisation à deux zones ;

D’un écran multimédia de 12,3 pouces ;

De l’ensemble de sécurité Toyota Safety Sense 3.0 ;

D’un système de démarrage par bouton-poussoir avec clé intelligente ;

De la recharge sans fil pour appareils cellulaires (pavé monté verticalement) ;

De cinq ports de recharge USB.

Fiche technique toyota crown 2023

Design de Toyota Crown 2023 Photo : D.Boshouwers

À tout cela, la Crown Limited ajoute :

Une chaîne audio JBL à 11 haut-parleurs ;

Des sièges en cuir ;

Des feux de croisement automatiques à DEL ;

Des sièges ventilés ;

Un toit panoramique en verre (fixe), avec écran pare-soleil électrique.

La Toyota Crown Platinum 2023 est essentiellement la version Limited, à l’exception du groupe motopropulseur plus performant et de quelques modifications qui l’accompagnent, comme indiqué ci-dessous.

Aperçu de la Toyota Crown 2023 de l'avant Photo : D.Boshouwers

Groupes motopropulseurs de la Toyota Crown 2023 - 8/10

Les modèles XLE et Limited héritent d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres, en plus des moteurs électriques de 88 kW à l’avant et de 40 kW à l’arrière (sur demande). La puissance est de 236 chevaux et le couple de 163 lb-pi avec la boîte CVT.

La puissance du système fait un bond en avant avec la version Platinum, grâce à son système Hybrid Max AWD plus performant, pour atteindre 340 chevaux et 400 lb-pi de couple. Le système intègre un moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres, tandis que le moteur électrique avant a une capacité de 61 kW et le moteur arrière de 59 kW. La CVT cède la place à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Cette configuration repose sur des jantes plus massives de 21 pouces et bénéficie également d’une suspension variable adaptative et du différentiel arrière eAxle, ainsi que des modes Sport S/S+ et Custom dans la fonction de sélection du mode de conduite.

Essai de la nouvelle Toyota Crown 2023 Photo : D.Boshouwers

Conduite de la Toyota Crown 2023 - 7/10

La Crown n’est pas une berline légère conçue pour se balader en ville et filer sur des routes de campagne sinueuses. Elle est grosse et assez lourde, et cela se sent. Nous n’avons pas conduit la version Platinum qui offre une accélération plus vive, mais la variante Limited est dans l’ensemble… sédentaire. Elle n’est pas paresseuse ; la puissance est suffisante, tout comme l’accélération à partir d’un point d’arrêt et lors d’un dépassement sur l’autoroute. Mais il s’agit surtout d’une voiture de tourisme. La direction est anesthésiée, et la boîte CVT fait ce qu’une CVT fait ; émettre des gémissements lorsque le moteur est poussé, vous obligeant à y aller doucement.

La conduite est agréable (mais jamais agile ; encore une fois, il s’agit d’une voiture lourde), silencieuse (à l’exception de la CVT quand elle est grincheuse) et confortable avec une suspension qui penche vers le côté doux plutôt que le côté sportif de l’équation. Non pas qu’elle se conduise comme un bateau, mais…

Lors de notre essai d’une semaine, nous avons obtenu une moyenne de 6,0 litres aux 100 km en conduite mixte, ce qui est très bon compte tenu de la taille et du poids du véhicule. Les cotes officielles sont de 5,7 litres en ville et de 5,6 litres sur l’autoroute pour cette version Limited ; même la Crown Platinum, plus musclée, affiche une moyenne raisonnable de 8,0 litres aux 100 km en conduite mixte.

Calandre, phare de la Toyota Crown 2023 Photo : D.Boshouwers

Prix de la Toyota Crown 2023 au Canada

Crown XLE 2023 - 45 590 $ CAD

Crown Limited 2023 - 50 990 $ (52 983 $ à l'essai, y compris 1860 $ de frais de transport et de préparation)

Crown Platinum 2023 - 59 990 $

Le mot de la fin

Coup de chapeau à Toyota pour avoir mis sur le marché un modèle qui ne suit pas la tendance générale. Malgré tout, il faut se poser quelques questions sur la Crown et sur le type de marché qui existe pour elle. Il s’agit d’une voiture grosse et lourde qui offre un intérieur relativement étroit, et qui est offerte à un prix nettement plus élevé que celui de la Camry.

Elle offre la traction intégrale de série et propose une économie de carburant intéressante grâce aux motorisations hybrides, mais sa garde au sol est inférieure à celle d’un VUS compact ou intermédiaire. Franchement, il est légitime de se demander s’il y a suffisamment d’acheteurs allergiques aux utilitaires pour que le succès soit au rendez-vous. La facilité d’accès et de sortie qu’offre cette voiture est un atout, mais est-ce suffisant ?

L’édition Platinum de la nouvelle Crown 2023 offre le groupe motopropulseur le plus puissant, mais cela a un coût. Compte tenu de la différence de 9000 $ entre cette version et la Limited, il se peut que cette variante ne soit pas très visible sur les routes canadiennes. La déclinaison Limited semble occuper la place la plus envieuse dans l’offre.

Points forts Conduite silencieuse et confortable

Entrée/sortie

Sièges confortables

Design de la partie avant

Économie de carburant

Transmission intégrale de série

Modèle de base généreusement équipé Points faibles Pas d'ambiance haut de gamme à l'intérieur

CVT

Voiture lourde

L'habitacle n'est pas très spacieux par rapport aux dimensions

L'arrière de la Toyota Crown 2023 Photo : D.Boshouwers

Les concurrentes de la Toyota Crown 2023

Chrysler 300

Dodge Charger

Nissan Maxima

Subaru Legacy

Volvo S90