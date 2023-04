Toyota Highlander 2023 - Design extérieur Photo : Auto123

• Auto123 a mis à l’essai le Toyota Highlander AWD 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

• Le Toyota Highlander est un choix populaire dans sa catégorie en raison de sa fiabilité, de son espace et de son confort.

• Nous pourrions aussi citer sa technologie avancée, sa sécurité et de son économie de carburant.

Le Toyota Highlander fait face à une compétition féroce et des compétiteurs solides. Pas moins de 10 compétiteurs peuvent être cités sans trop réfléchir et la liste peut encore s’allonger. C’est le segment que tous les manufacturiers veulent remporter. On l’a vu lors de notre dernier essai de la Sienna 2023, les conducteurs délaissent les minifourgonnettes pour se tourner vers les VUS de taille moyenne à trois rangées.

Mais alors qu’est-ce qui peut différencier le Highlander des autres modèles. C’est un des rares qui peut être équipé en version hybride à traction intégrale.

Le highlander se décline en 4 finitions différentes LE, XLE, XSE et Limited. Seuls les modèles LE, XLE et Limited peuvent être équipée de la motorisation hybride.



Quoi de neuf pour la version 2023 ?

Le Highlander voit son moteur V-6 remplacé cette année par un tout nouveau moteur turbo à quatre cylindres de 2,4 litres. Bien que moins imposant, ce nouveau moteur développe une puissance de 265 chevaux et un couple de 309 lb-pi contre 295 chevaux et 263 lb-pi pour l’ancien V6. Toyota annonce une consommation en ville de 11,8 litres / 100 km et 8,6 litres / 100 km contre 11,8 et 8,6 pour le V6. Il n’y a là, aucune différence de consommation. La capacité de remorquage reste également identique entre les deux moteurs. Le véhicule peut encore tirer 5000 lb.

Les modèles Limited et Platinum du Highlander sont maintenant équipés d'un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces et d'un groupe de jauges numériques de même taille. Les versions haut de gamme bénéficient également de rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Enfin, les versions XLE et XSE ont été améliorées avec l'ajout d'un hayon électrique à commande mains libres.

Cette année, les modèles Highlander et Highlander hybrides ont une nouvelle fonctionnalité : un groupe d'options Technologie comprenant le système multimédia Toyota. Ce système est conçu pour fonctionner sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Il est équipé de la toute dernière interface de Toyota, qui améliore l'interaction entre le conducteur et le véhicule en utilisant la vue, le toucher et la voix.

L’extérieur

Le Toyota Highlander est un VUS intermédiaire vêtu d’un extérieur robuste et élégant. Voici quelques caractéristiques de l'extérieur du Toyota Highlander:

- Le devant de la voiture présente une calandre en forme de sablier, qui est une caractéristique distinctive de la marque Toyota. Les phares sont également assez grands et anguleux, avec des feux de jour à LED intégrés.

- Les rétroviseurs latéraux sont assez grands et sont équipés de clignotants à LED intégrés.

- Les flancs de la voiture sont assez lisses, avec des ailes légèrement galbées et une ligne de caractère distincte qui court le long de la carrosserie.

- À l'arrière, le Toyota Highlander présente des feux arrière en forme de L, qui sont également équipés de LED.

- La partie inférieure de la voiture est garnie de plastique noir pour offrir une meilleure protection contre les projections de graviers et autres débris de la route.

- La voiture repose sur des jantes en alliage, qui ajoutent une touche de sportivité à l'ensemble.

Le Toyota Highlander est un véhicule élégant, dont le design allie robustesse et finesse. On peut parler de discrétion également. Ce VUS se fond dans la circulation; c’est certainement ce que ses propriétaires vont attendre de lui.

L’intérieur

L’habitacle du Toyota Highlander est spacieux, confortable et bien équipé. Voici ce qu’on doit retenir :

- Sièges : Le VUS peut accueillir jusqu'à huit personnes, essentiellement sur les versions de base. Si vous optez pour une banquette arrière, elle sera divisible en 60/40. Les sièges sont recouverts de matériaux de qualité, tels que du cuir ou du tissu résistant. Les sièges avant sont chauffants et ventilés dans les modèles haut de gamme.

- Tableau de bord : Tous les Highlander ont le tout nouveau système multimédia de Toyota. Ce système, qui s’intègre sans fil à Apple CarPlay et Android Auto, est doté de la toute nouvelle interface de Toyota, qui améliore l’interaction avec le véhicule. Nous avons essayé de le configurer avec beaucoup de difficulté.

- L’écran tactile sur les versions LE à XSE est de taille très moyenne avec 8po de diamètre. Sur la version Limited et Platinum, vous trouverez un écran de 12,3 po accompagné d’un système de son JBL de 1200 watts et 11 haut-parleurs.

- Espace de rangement : Plusieurs espaces pour ranger tout ce que votre famille à besoin.

- Dimension du Coffre : Lorsque la deuxième et la troisième rangée de sièges sont rabattues, le volume de chargement passe de 435 à 2387 litres.

L'intérieur du Highlander est confortable, spacieux et bien équipé, offrant une expérience agréable pour les passagers et le conducteur. On comprend pourquoi plusieurs familles magasinant une Toyota vont le préférer à la Sienna.

Points forts Confort

Confort Espace

Espace Modularité Points faibles Plastique à bord

Plastique à bord Le système audio JBL réservé à la Limited

Sécurité et technologie

Comme les autres véhicules Toyota, le Highlander dispose d’une très bonne technologie de sécurité active et passive. Le Highlander est équipé du système Toyota Safety Sense 2.5+, qui est une amélioration du précédent système 2.0. À cela viennent s’ajouter 8 coussins gonflables, une caméra de recul et un système de surveillance de la pression des pneus.

La conduite

En bon VUS intermédiaire, le Highlander offre une conduite très confortable. La visibilité est bonne pour conducteur et passagers, et malgré sa taille, le véhicule se manœuvre aisément.

Le nouveau moteur quatre cylindres de 2,4 litres (265 chevaux et un couple de 309 lb-pi) est couplé à une transmission automatique à huit vitesses, et il est disponible uniquement avec une configuration quatre roues motrices. Le Highlander Hybride, quant à lui, associe un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à deux moteurs électriques pour offrir une puissance totale de 243 chevaux. Nous n’avons malheureusement pas pu essayer cette version.

Un constat de la conduite du 4 cylindres : le moteur est toujours aussi silencieux et possède plus de couple à bas régime. Honnêtement, vous ne verrez que très peu de différence entre les deux motorisations. Selon Toyota, le conducteur ressentira le gain de couple en faveur du quatre cylindres dans les situations de conduite quotidienne, surtout lorsque les 7 ou 8 places sont remplis, et le généreux volume de chargement du Highlander est mis à profit.

Il est vrai qu’en conduite quotidienne et urbaine le véhicule est vif! Sur autoroute, on ne remarque aucune différence avec ce moteur. Côté consommation, Toyota annonce une conduite combinée de 10,3 litres / 100 km; pour notre part, en condition hivernale, nous avons réalisé une moyenne de 12,1 litres / 100 km.

Points forts Hybridation disponible

Hybridation disponible 4RM

4RM Silence à bord Points faibles Moteur bruyant si on le pousse

Moteur bruyant si on le pousse Pas de PHEV

Le mot de la fin

Le Toyota Highlander jouit d’une fiabilité sans faille. Il est confortable, sécuritaire et économique. On peut ajouter un atout majeur dans le fait le VUS est disponible en version hybride et ce, pour une petite différence de prix (2500 $). Ainsi, si vous roulez 20 000 km / année, il vous faudra moins de 3 ans pour amortir la différence de prix. À condition bien entendu que nous n’ayez pas à tracter des charges supérieures à 3500 livres; à ce moment-là, vous n’aurez d’autre choix que de prendre la version non hybride qui peut prendre jusqu’à 5000 livres.

La concurrence principale

Le Toyota Highlander 2023 a plusieurs concurrents directs dans le segment des SUV intermédiaires. Voici quelques-uns des principaux concurrents :

Ces VUS offrent tous des caractéristiques similaires à celles du Toyota Highlander, notamment une capacité d'accueil pour sept ou huit passagers, une grande fiabilité et des fonctionnalités de sécurité avancées.

