Auto123 met à l’essai le Toyota Venza 2021.

On pourrait bien se poser la question ; le monde a-t-il besoin d’un autre VUS, même d’un revenant qui a déjà connu un certain succès sur le marché ? C’est peut-être mal comprendre la dynamique actuelle du marché automobile alors que l’engouement pour les modèles utilitaires est tel que les fabricants ont beau les empiler les uns sur les autres dans leur gamme de produits, ils se trouvent des acheteurs. Il y a certainement une limite au nombre de modèles que le marché peut supporter, mais on n’y est pas rendu.

Pour ce qui est du Venza, tout d’abord, commençons par le situer au sein de la famille Toyota. Rappelons que le modèle a fait ses débuts en 2009 et était considéré comme un véhicule familial de type VUS et une solution de rechange à la fourgonnette. La rumeur, encouragée par Toyota, voulait qu’on puisse y installer trois sièges d’enfants sur la banquette arrière.

Le Venza a perduré jusqu’en 2016 au Canada, puis Toyota a décidé de le retirer alors qu’il était encore présent sur d’autres marchés. Il nous revient en 2021 avec un style qui se démarque vraiment dans le segment. Situé entre le RAV4 et le Highlander dans la gamme, il vient combler un besoin pour ceux qui souhaitent un véhicule un peu plus grand (et plus beau aussi) que le premier, sans nécessairement avoir besoin de la troisième rangée du deuxième.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, avant

Autre point très intéressant qui pourrait bien fonctionner en sa faveur : contrairement au Toyota Harrier, de qui le Venza s’inspire et qui est vendu au Japon depuis 1997, le groupe motopropulseur utilisé en Amérique du Nord est exclusivement hybride.

L’extérieur

À l’inverse du RAV4, mais comme le nouveau Highlander redessiné, le Venza se démarque tout de suite avec ses courbes arrondies. À l’avant, on remarquera les phares profilés à l’horizontale avec des accents à DEL du plus bel effet. Au centre et en dessous des blocs optiques, on retrouve une calandre imposante, une signature de Toyota.

À l’arrière, on retrouve également des feux effilés horizontalement avec une barre lumineuse qui va de part et d’autre du véhicule, ce qui ajoute à l’image luxueuse du produit. De l’extérieur, ce VUS pourrait porter un écusson Lexus et personne ne s’en offusquerait.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, intérieur

L’intérieur

Ce sentiment de luxe se concrétise dès que l’on s’installe à bord. L’énorme écran au sommet de la console centrale attire inévitablement le regard. On préconise ici la simplicité volontaire, question, encore une fois, de créer une ambiance luxueuse.

Notre version à l’essai était la Limited et tout ce que nous touchions en fait de surface respirait la qualité. Petit bémol, cependant ; dans son souci de pureté, on a cru bon retirer tous les boutons de la console. Ainsi, régler le chauffage, jouer avec la radio ou accéder aux autres fonctions de confort requiert l’utilisation des touches tactiles. Les seuls vrais boutons que vous trouverez sont ceux des sièges chauffants et ventilés, ainsi que l’énorme — et très mal placé — bouton d’allumage du véhicule.

Oui, mal placé. À chaque allumage, on se demande quel ingénieur a pris la décision de placer ce bouton pourtant essentiel aussi bas sur la console centrale, sous les contrôles du système de climatisation. D’autres emplacements auraient été possibles pour essayer tout au moins de mieux l’intégrer.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, écran, console centrale

À part ce petit irritant, le Venza est très confortable et réellement agréable à conduire. On y installe jusqu’à cinq passagers sans problèmes et les 1027 litres du coffre goberont l’ensemble de leurs bagages.

Par ailleurs, nous nous sommes amusés durant notre semaine d’essai avec le toit panoramique fixe en verre Star Gaze qui permet de contrôler d’un simple bouton sa transparence. Ainsi, en mode inactif, il est givré et on ne voit pas à travers alors qu’en mode actif, il devient totalement transparent. À noter que ce dernier ne s’ouvre pas et qu’il n’est livrable qu’avec la version Limited. Bref, c’est un gadget qui permet d’éblouir les passagers, mais qui ne les rafraîchira pas.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, intérieur avec toit

La conduite

Propulsé exclusivement par un groupe propulseur hybride électrique, le nouveau Venza, grâce à son moteur 4-cylindres de 2,5 litres, épaulé par trois unités électriques, développe une puissance de 219 chevaux. Certes, on est loin de la haute performance, mais pour un véhicule hybride, ce n’est pas l’objectif.

Selon le constructeur, une moyenne de 6,1 litres aux 100 km est envisageable. Après notre semaine d’essai, essentiellement en banlieue et avec des températures qui tournaient autour du point de congélation, nous avons réalisé une moyenne de 7,1 litres, ce qui n’est absolument pas négligeable.

Le Toyota Venza peut se conduire uniquement en mode électrique à condition de ne pas dépasser… 30 km/h. C’est faisable surtout dans les zones d’habitation ou c’est la limite permise. Dans ces conditions, on se fait alors un malin plaisir à la respecter scrupuleusement.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, trois quarts avant

Dans d’autres conditions et à vitesse stabilisée, il nous est arrivé à plusieurs reprises de rouler en mode purement électrique sur quelques kilomètres à des vitesses de 70 ou 80 km/h, tant que nous maintenions une vitesse de croisière. N’oublions pas ici que nous conduisions un véhicule à traction intégrale pesant 1775 kg (la version LE pèse 1745 kg).

Dans l’ensemble, nous avons beaucoup aimé le groupe motopropulseur du Venza, ce qui n’est pas étonnant, vu que Toyota est passée maître dans l’hybridation des véhicules. En plus d’une consommation imbattable dans ce segment, l’agrément et le plaisir de conduite se sont montrés au rendez-vous, et ce, malgré la présence d’une boîte CVT.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, trois quarts arrière

Les différentes versions

Merci à Toyota d’avoir boulonné un seul (et bon moteur) à toutes les versions, ce qui simplifie la tâche quand vient le temps de faire son choix.

La version d’entrée de gamme débute à 40 829 $ et comprend entre autres des roues de 18 pouces, un hayon assisté, un système audio avec écran de 8 pouces, un système de recharge sans fil et des sièges avant chauffants et réglables en 8 positions pour le conducteur.

La version XLE, à 46 829 $, ajoute des roues de 19 pouces, un système audio JBL de 1200 watts et 9 haut-parleurs, le fameux écran entièrement tactile de 12,3 pouces (que nous n’avons pas particulièrement aimés), le volant chauffant, les sièges avant en cuir Softex ventilé et un sonar de dégagement intelligent avec détection de circulation transversale arrière avec freinage.

Le modèle haut de gamme Limited, à 50 029 $, complète l’équipement avec le toit panoramique fixe, un affichage tête-haute sur écran de 10 pouces très discret et qui affiche les infos essentielles, des essuie-glaces automatiques et surtout un lave-caméra de recul… très pratique en hiver au Canada.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, coffre

Conclusion

Le Toyota Venza est plus confortable à rouler que le RAV4 et moins gros et encombrant que le Highlander. Nous avons été surpris par la douceur de roulement et surtout par le moteur hybride qui est d’une très grande efficacité. Même si Toyota mise essentiellement sur la version XLE, qui est très bien équipée, nous pensons que le public sera d’autant plus attiré par la variante d’entrés de gamme, LE, qui débute à 40 829 $ et qui en offre déjà pas mal. Cette première version de la Venza vous laissera un système audio sur écran de huit pouces qui comprend des boutons, plus faciles à utiliser, et qui se montre compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Bref, ce Toyota Venza 2021, même s’il ne réinvente pas la roue dans le segment, saura attirer des acheteurs à la recherche d’un véhicule plus luxueux, mais moins dispendieux qu’un produit Lexus.

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, calandre

On aime

Moteur hybride économe

Transmission intégrale

Finition supérieure

Silence à bord

On aime moins

Touches tactiles

Bouton d’allumage

Pas de remorquage

Vitesse limitée à 30 km/h en mode pure électrique

La concurrence principale

Toyota RAV4 hybride

Toyota Highlander hybride

Mitsubishi Outlander PHEV

Ford Escape hybride

Photo : Auto123 Toyota Venza 2021, arrière