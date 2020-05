New Tesla Roadster Debut to Be Delayed

Tesla has made a quite a name for itself since its founding, and with reason. But one habit it has never quite shaken is that of rarely meeting the deadlines it sets for itself. The latest example is the Roadster model. When the Roadster was unveiled in 2017, the plan was for production to begin in… 2020.

Obviously, Tesla is not there with its new Roadster.

Tesla boss, Elon Musk, in a podcast-style interview with Joe Rogan last Thursday, said the debut of the new Roadster would be postponed to allow the company to focus on more-pressing projects, according to a Reuters report.

Asked when the Roadster model might see the light of day, Musk responded that the “Roadster is kind of like dessert. We gotta get the meat and potatoes and greens and stuff.”

The more-pressing projects referred to include the production of the Model Y, the construction of a vehicle factory in Germany and the start of production of the Cybertruck pickup from another planet.

Since the latter model is not due to be ready for sale before the end of 2021, this means that production of the Roadster will begin no earlier than 2022. In addition, Tesla has also promised a semi-trailer truck. Last week, the firm announced that the Roadster's debut would be delayed until 2021. When it was unveiled in 2017, Tesla had talked about a production start in 2019.

Photo: Tesla Tesla Roadster concept, rear

Qu’importe le moment où le Roadster va se pointer, il va faire parler de lui si Tesla propose un modèle avec les mêmes caractéristiques que celles qu’avançait le prototype. Rappelons que le modèle est capable d’un temps de 1,9 seconde pour le 0-97 km/h et de 8,8 secondes pour le quart de mile, le tout à une vitesse de pointe de 402 km/h. Le Roadster aurait également une autonomie de 998 kilomètres grâce à une batterie de 200 kilowatts-heures.

D’autres compagnies comme Lotus et Rimac sont beaucoup plus près de lancer la production de voitures électriques aux performances similaires à celles de Tesla. Cependant, ces dernières sont à des lunes de celle-ci en matière d’autonomie. Elles sont également loin de pouvoir rivaliser avec Tesla pour ce qui est du prix. Toute personne intéressée par le Roadster devra débourser quelque 200 000 dollars américains, ce qui représente une fraction du prix que coûtent les supers bolides électriques des concurrents.