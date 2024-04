Acura confirme ce qui était déjà largement pressenti : la marque de luxe introduira un nouveau petit VUS sur le marché nord-américain. L'Acura ADX 2025 se positionnera en bas de la gamme, sous le RDX, lorsqu'il fera ses débuts « au début de l'année prochaine ».

James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada, a expliqué dans une très brève annonce « Une nouvelle génération d'acheteurs Acura aura une excellente raison de s'enthousiasmer lorsque nous ajouterons l'Acura ADX 2025 à notre gamme de VUS au pays, en tant que nouveau modèle d'entrée de gamme. »

L'Acura RDX 2024 | Photo : D.Boshouwers

Acura positionne l'ADX comme l’équivalent utilitaire de la nouvelle berline Integra en tant que modèle d'entrée dans la gamme de la marque. En d'autres termes, Acura veut attirer de nouveaux acheteurs plus jeunes vers la marque avec ce nouveau multisegment.

A part cela, il n'y a pas grand-chose de concret, si ce n'est que Honda confirme l'utilisation d'un moteur turbocompressé pour le groupe motopropulseur. On peut s'attendre à un modèle à peu près de la taille du nouveau Buick Envista (qui remplace l'Encore dans la gamme de la marque américaine). Il est possible que l'ADX soit construit sur la même plateforme que le HR-V de Honda, bien que cela ne soit pas confirmé. Mais si c'est le cas, on peut s'attendre à ce que le moteur turbo soit plus puissant que le 4 cylindres en ligne à aspiration naturelle du HR-V - ce qui ne devrait pas susciter de plaintes.