Acura présente son MDX 2022

En octobre dernier, Acura dévoilait une version concept de son MDX 2022. On savait que le modèle de production serait pratiquement identique à cette dernière et ça nous a été confirmé hier alors que la marque de luxe de Honda a procédé au lancement officiel de la version de production de son VUS.

Outre le style mis à jour qui est bien visible, les détails concernant le modèle nous font découvrir un MDX plus massif et aussi plus équipé. Au menu, quatre variantes seront proposées, soit le MDX de base (56 405 $), le MDX avec l’ensemble technologie (60 405 $), le MDX A-Spec (63 405 $) et le MDX pourvu de l’ensemble Platinum Élite (67 405 $).

Sous la robe du véhicule, une nouvelle plateforme est mise à contribution. Cette dernière met de l’avant la première suspension avant à triangle de suspension double du modèle, combinée à une nouvelle suspension arrière à liens multiples. L’objectif est simple ici ; optimiser la tenue de route et solidifier l’expérience de conduite. Et, partout, la rigidité a été accrue lorsque possible. La direction, le freinage, tout a aussi profité d’améliorations.

Bien sûr, nous pourrons vous en dire plus à ce sujet lorsque nous aurons l’occasion de prendre la route au volant du modèle.

Photo : Acura Acura MDX 2022, trois quarts arrière

Autre fait intéressant, Acura mentionne que le système SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive) en est à sa quatrième génération, ce qui signifie qu’on va profiter d’un rouage intégral encore plus efficace. Cette nouvelle mouture, annonce Acura, « a une capacité de couple arrière 40 % supérieure et un couple avant-arrière 30 % plus rapide que le système de 3e génération du MDX précédent. Le système peut transmettre jusqu’à 70 % du couple moteur à l’essieu arrière pendant les conditions routières normales. En même temps, le système répartit continuellement jusqu’à 100 % du couple de l’essieu arrière entre les roues arrière gauche ou droite. »

Du reste, on note quantité d’améliorations, que ce soit pour la présentation intérieure, le niveau d’équipement, la configuration de l’habitacle, etc. Pour éviter de s’étendre inutilement, surtout avant d’avoir mis la main sur le véhicule, voici en substance ce qui nous attend également avec ce nouveau MDX.

Mécaniquement, aucun changement au menu alors que le V6 de 3,5 litres est de retour avec ses 290 chevaux et ses 267 livres-pieds de couple. Il est jumelé à une boîte de vitesse à 10 rapports.

Photo : Acura Acura MDX 2022, profil

Le MDX sera livré de série avec un toit panoramique et un système offrant des modes de conduite intégré (neige, confort, normal, sport et individuel). Un bloc d’instruments entièrement numérique sur écran de 10,3 pouces sera également de la partie avec chacune des variantes. En option, une chaîne audio de 710 watts et 16 haut-parleurs sera offerte avec certaines déclinaisons.

L’accès au système multimédia se fera toujours via le pavé tactile d’Acura. On promet une version améliorée de ce dernier. Les applications Apple CarPlay et Android Auto, sans fil, sont aussi de série, tout comme la recharge sans fil pour appareils cellulaires et l’application Amazon Alexa. Et, bien sûr, les caractéristiques de sécurité se comptent à la tonne.

Photo : Acura Acura MDX 2022, intérieur

Type S !

Et n’oublions pas la variante Type S, attendue l’été prochain avec une mécanique plus puissante et une kyrielle d’améliorations visant à rehausser le niveau de performance.

En somme, on s’attend à quelque chose de très intéressant avec ce produit très important pour la marque. Et il n’est pas trop tôt, car la dernière refonte du modèle nous ramenait à 2014.

L’Acura MDX 2022 va se pointer chez les concessionnaires au mois de février.