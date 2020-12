L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a décerné à la Nissan Altima 2021, à la Toyota Sienna 2021 et à l’Acura TLX 2021 le prix Top Safety Pick+, donnant ainsi aux trois modèles sa plus grande bénédiction en matière de sécurité. L'Altima a donc reçu la désignation TSP (Top Safety Pick) ou TSP+ chaque année depuis 2013. La Sienna devient la deuxième minifourgonnette de l’année modèle 2021, après la Honda Odyssey, à recevoir ce prix. Les révisions apportées à la conception du TLX pour 2021 ont permis à la berline de luxe d'améliorer sa désignation précédente de Top Safety Pick.

L’Altima

L'Altima 2021 est équipée d'une multitude de technologies avancées de mobilité intelligente de Nissan, notamment la transmission intégrale intelligente de série, les technologies Safety Shield 360 et l'assistance ProPILOT Assist disponible. Crucialement en ce qui concerne les tests de l'IIHS, le modèle est équipé de série de l'assistance aux feux de route. Or, on sait que l'IIHS accorde de plus en plus d'importance aux performances des phares des véhicules dans l'évaluation de leurs performances en matière de sécurité.

Plus précisément, l'Altima a obtenu une note de Superior pour tests de la prévention des collisions frontales véhicule à véhicule et véhicule à piéton. Globalement, ses phares ont été jugés Acceptable. En termes de résistance aux collisions, elle a obtenu la note Good dans l'ensemble des six tests différents (Petit chevauchement avant côté conducteur, petit chevauchement avant côté passager, chevauchement modéré avant, chevauchement modéré côté, résistance du toit et des appuie-tête et sièges).

La Sienna

Photo : Toyota Toyota Sienna 2021

Redessinée pour 2021, la minifourgonnette de Toyota a obtenu de meilleures performances cette année lors du test de collision frontale à faible chevauchement effectué par l'agence et a donc obtenu la meilleure désignation globale, celle de TSP+. Ce qui était Acceptable est maintenant Good selon l'IIHS, car le modèle a obtenu de bonnes notes dans les six tests de résistance aux chocs, comme l'Altima. Ses phares ont obtenu la note de Good également. En termes d'évitement et d'atténuation des impacts, il a obtenu une note de Superior dans le test de prévention des collisions frontales véhicule à véhicule, et Advanced dans le test de prévention des collisions frontales véhicule à piéton - là encore, comme l'Altima.

La TLX

Photo : D.Boshouwers Acura TLX 2021

La voiture de luxe a amélioré ses performances dans les tests de résistance aux collisions pour obtenir le premier échelon du classement de l'IIHS en matière de sécurité pour 2021. Plus précisément, son jeu s'est amélioré dans le test de résistance aux collisions frontaux à faible chevauchement côté conducteur, passant d'Acceptable en 2020 à Good en 2021. Le système de série de prévention des collisions frontales du modèle lui a valu des notes de Superior dans l'évaluation véhicule-véhicule et les tests véhicule-piéton de l'Institut.

Comme les deux autres nouveaux médaillés, le TLX a obtenu la note de Good dans les six tests de résistance aux chocs, et il a fait de même pour ses phares ; il a obtenu la note de Superior dans les tests de prévention des collisions frontales entre véhicules et entre véhicules et piétons.

