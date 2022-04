Audi accouche d’un concept de… minifourgonnette

Photo : Audi Le concept Audi Urbansphere, portes ouvertes

Lorsqu’on pense à Audi, le mot « luxe » vient à l’esprit. Les modèles qui le mettent de l’avant prennent la forme de berlines ou de VUS. La sportivité est même rattachée au tout avec les versions S et RS de certaines propositions, sans oublier la pure sportive R8.

Voilà pourquoi le plus récent concept de la marque a tant fait écarquiller les yeux. L’Urbansphère, qui succède au cabriolet Skysphere et à la berline Grandsphere, prend carrément l’allure d’une minifourgonnette.

À l’avant, on reconnaît toutefois des éléments propres au Q4 e-tron, mais pour le reste, la coupe ne ment pas ; le capot est court, le pare-brise est incliné vers l’arrière, les vitres sont nombreuses et le hayon est disposé à la verticale. L’Urbansphere s’étire sur 217 pouces et fait 79,1 en largeur, ce qui est nettement plus gros que n’importe quel autre véhicule jamais construit par Audi. À bord, on ne retrouve que quatre sièges, quatre fauteuils dignes d’un salon. Ces derniers peuvent bien sûr s’ajuster de toutes les façons possibles, y compris pivoter.

Photo : Audi Le concept Audi Urbansphere, de haut

Sans surprise, l’étude Urbansphere est tout électrique et repose sur la plateforme PPE du groupe Volkswagen. Celle-ci va servir de base aux futurs modèles électriques de l’entreprise, dont l’A6 e-tron. Audi affirme que sa batterie fait environ 120,0 kWh et que ses moteurs électriques produisent 396 chevaux et 509 livres-pieds de couple. Les roues mesurent un énorme 24 pouces, la suspension utilise des ressorts pneumatiques et un système de roues arrière directrices facilite la manœuvrabilité.

Audi n’hésite pas à dire que le marché chinois est le point de mire de ce concept, car ce type de véhicule est populaire là-bas comme moyen de transport de personnes. Lexus a également lancé une fourgonnette pour la Chine et Buick propose plusieurs versions luxueuses de son modèle GL8 qui est pensé pour les clients chinois.

Est-ce que ce concept verra le jour? Il est permis d’en douter pour l’Amérique du Nord. En Chine, cependant …

Photo : Audi Le concept Audi Urbansphere, intérieur