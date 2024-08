Des robots humanoïdes à l’essai chez BMW

• Des robots humanoïdes ont passé avec succès un test à l’usine BMW en Caroline du Sud.

Les robots ne sont pas nouveaux dans le processus de fabrication automobile. Ils sont en fait présents depuis des décennies. Cependant, une nouvelle génération, cette fois d’apparence humaine et capable d’apprendre grâce à l’intelligence artificielle, est sur le point de devenir une réalité.

Chez Tesla un robot nommé Optimus a été développé en 2021. Une autre des entreprises ayant conçu un tel outil est Figure, une firme qui est basée en Californie. La plus récente version de leur modèle, Figure 02, a récemment passé avec un succès un programme d’essai à l’usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud. Le modèle 02, par rapport à la version 01, est simplement plus puissant. Il possède plus de caméras et de capteurs, ce qui lui permet une meilleure manœuvrabilité.

BMW a précisé qu’il venait de terminer un programme d’essai de la Figure 02 qui s’est étalé sur plusieurs semaines. Il a effectué des tâches telle l’insertion de pièces de tôle à l’intérieur d’un mécanisme spécifique, des pièces qui ont ensuite été assemblées pour composer le châssis d’un véhicule.

La vidéo nous montre bien ses capacités.

Évidemment, le premier réflexe que l’on a en voyant un tel outil, c’est de penser à la menace pour les emplois. Nous ne sommes pas encore là, et il faut aussi considérer que dans plusieurs cas, un robot peut exécuter des tâches physiquement difficiles et monotones sans jamais en ressentir les effets physiques ou psychologiques.

Et avec l’intelligence artificielle, de futurs robots seront capables d’apprendre pour perfectionner différentes tâches. Ils seront même capables d’interagir avec les humains qui les entourent.

BMW a déclaré que les résultats étaient prometteurs et qu’elle envisageait maintenant des tâches possibles pour les robots humanoïdes à travers le processus de production. Le constructeur n’a pas indiqué à quel moment les premiers modèles pourraient être utilisés.

Le robot Figure 02, au travail | Photo : BMW

Le robot Figure 02, avec un composant d'un véhicule | Photo : BMW