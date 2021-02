La marque de luxe de Hyundai, Genesis, en est encore à ses premiers pas, mais n’allez pas lui dire, car elle agit déjà comme une firme établie qui souhaite dominer, et rapidement, les segments où elle s’introduit.

Ainsi, à peine après avoir présenté son premier VUS, le GV80, on apprend qu’une variante à toit plus fuyant serait en préparation, question de pouvoir offrir à BMW et aux autres ténors du segment un concurrent dans la catégorie des VUS intermédiaires au style coupé.

Ce sont les membres du club GV80 de Corée du Sud qui ont obtenu ces informations de la part d’initiés anonymes œuvrant chez Genesis. Les informateurs ont parlé d’un VUS qui ressemble beaucoup au GV80, mais qui se distingue avec un pare-brise offrant une pente plus raide et une ligne de toit plus inclinée. Des roues de plus grande dimension seraient aussi au menu, mais c’est tout ce que l’on sait pour l’instant.

Tout comme le X6 est une évolution du X5, le nouveau modèle serait une variante du GV80. Il serait plus sportif et plus cher et on devine qu’il ne serait servi qu’avec la mécanique plus puissante, soit un V6 turbocompressé de 3,5 litres. Bien sûr, on verra ce que Genesis fera si elle va de l’avant avec ce projet, mais il faut s’attendre à un coup d’éclat, c’est certain.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021

Notons que Genesis n’a pas commenté la rumeur et n’a pas signalé son intention de se lancer dans un segment dominé par le X6. Si les informations s’avèrent, nous verrons sûrement des modèles d’essai apparaître d’ici 12 à 18 mois.

Dans le créneau où œuvre le BMW X6 précité, on retrouve aussi le coupé Mercedes-Benz GLE, l’Audi Q8 et le coupé Porsche Cayenne. Si Genesis est vraiment à la poursuite de tous ces rivaux allemands, elle doit se donner tous les outils pour y arriver et cela inclut des variantes de produits déjà existants.

Nous allons suivre cette histoire de près.