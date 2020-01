Genesis considérerait un VUS encore plus gros, le GV90

La marque de luxe de Hyundai vient à peine de nous présenter son premier VUS, le GV80, qu’elle considérerait déjà nous en proposer un plus massif. C’est du moins ce qui est rapporté par le magazine Motor Trend.

On doit nuancer, toutefois, car la conception d’un nouveau VUS pleine grandeur n’est pas commencée. Les rumeurs racontent que la chose est étudiée par les têtes dirigeantes de Genesis. On se demanderait, en fait, si la compagnie doit se pointer dans ce segment plutôt exclusif.

Le véhicule, s’il voit éventuellement le jour, serait vraisemblablement appelé à prendre le nom de GV90 et aurait pour mission d’aller concurrencer des ténors comme le BMW X7 et le Mercedes-Benz GLS.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

On sait que la marque nous prépare d’autres produits, elle qui souhaite en compter six dans sa gamme en 2021. Cependant, mis à part ceux qui sont déjà parmi nous, le mystère règne en peu quant à la suite des choses. On sait qu’un plus petit VUS est en route, le GV70, mais un autre véhicule attendu dont on ne connaît pas la nature encore laisse bien sûr beaucoup de place à la spéculation.

Lors de la présentation du GV80, des silhouettes de modèles prévus ont été montrées. Une prenait la forme d’un coupé sportif, ce qui laisse croire à une éventuelle version de production du concept Essentia. L’autre se présentait comme une voiture électrique à hayon. On peut ici espérer une suite des choses au concept Mint qui peut être admiré au Salon de l’auto de Montréal jusqu’à dimanche.

Photo : D.Boshouwers Prototype Genesis Mint

La firme doit aussi dévoiler un VUS électrique l’an prochain. Bref, ça fourmille dans les bureaux de l’entreprise. La prochaine année devrait nous permettre d’avoir un portrait plus clair pour la suite des choses.