CES 2022 : la Chrysler Airflow s’approche de la production

En début de semaine, on mentionnait que certains constructeurs pouvaient profiter d’un nom appartenant à leur passé pour le faire renaître avec un nouveau produit tout électrique. Ford va le faire avec le Lightning pour identifier la version électrique de son F-150 et Buick pourrait faire de même avec le nom Electra qu’elle a récemment utilisé pour un concept.

Chez Chrysler, on a un nom tout désigné pour l’ère électrique avec Airflow. La première Chrysler Airflow a vu le jour en 1934 et comme son nom l’indique, elle avait pour mission de fendre l’air et de se montrer plus efficace sur le plan énergétique.

Depuis quelques années, Chrysler présente ici et là un concept électrique du même nom. Dans le cadre du Consumer Electronics Show de Las Vegas qui se tient cette semaine, la compagnie a dévoilé une version qui semble près de la production. Nommé Chrysler Airflow Concept, c’est carrément un aperçu de ce qui pourrait être le premier véhicule tout électrique de la marque, prévu pour 2025.

Photo : Chrysler La Chrysler Airflow Concept, avant

Esthétiquement, l’Airflow demeure plutôt conservateur, mais propose des lignes modernes et épurées. Le museau est plutôt traditionnel et porte une ouverture qui s’étend à l’horizontale et qui reçoit une bande chromée qui incorpore le logo de l’entreprise. La carrosserie arrondie propose des lignes pures et les passages de roues sont mis en valeur par un pourtour noir très visible. Le toit est recouvert d’une peinture contrastée très tendance alors que l’arrière présente une barre large et fine pour intégrer les feux.

Photo : Chrysler La Chrysler Airflow Concept, intérieur

À l’intérieur, c’est aussi très épuré et moderne. On retrouve un cuir clair sur les portes, le tableau de bord et les sièges. La majeure partie de la planche de bord est constituée d’écrans. On retrouve une unité pour le conducteur, un bloc central et même une surface devant le passager. Les sièges arrière sont aussi équipés d’écrans qui peuvent être personnalisés par chaque passager et des informations peuvent être envoyées à volonté sur les écrans des autres occupants. Chaque place de passager dispose également d’une caméra pour les appels vidéo.

Chrysler a fourni peu de détails sur la mécanique. Tout ce que la compagnie a mentionné, c’est que l’étude profite de deux moteurs électriques de 201 chevaux, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière pour la traction intégrale. La capacité exacte de la batterie n’a pas été communiquée, mais Chrysler affirme que l’autonomie devrait se situer entre 500 et 600 km. En outre, la voiture serait dotée d’un système de conduite semi-autonome de niveau 3.

Chrysler n’a pas explicitement confirmé que l’Airflow allait être produite, mais cette étude semble prête pour le marché. La marque a également déclaré que son premier véhicule électrique arriverait avant 2025, la première étape vers son virage tout électrique prévu pour 2028.

Photo : Chrysler La Chrysler Airflow Concept, profil